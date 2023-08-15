Как приготовить самые сочные куриные котлеты в Израиле
Простой секрет для тех, кто любит повоздушнее: добавьте овощи, прогретые в микроволновке
Котлетки с цветной капустой и шпинатом
(Фото: Дафна Остер-Михаэли)
Многие хозяйки задаются вопросом: как сделать куриные котлеты более воздушными и вкусными? Оказывается, достичь этого эффекта совсем не сложно: добавить овощей, предварительно обработанных в микроволновой печи.
Куриные котлетки с цветной капустой
0,5 кочана цветной капусты
1 стакан листьев шпината
половина стебля лука-порея среднего размера, нарезать
1 небольшая луковица, крупно нарезать
1 ломтик белого хлеба, размочить и отжать
250 г куриного фарша
1 яйцо
2 ст. л. панировочных сухарей
соль и черный молотый перец
немного масла для жарки
Способ приготовления:
Разобрать цветную капусту на соцветия, прогреть в микроволновой печи 4 минуты до размягчения.
Остудить и измельчить в кухонном комбайне в пульсовом режиме до грубой крошки. Выложить в миску.
Разогреть листья шпината в микроволновой печи около минуты, затем нарезать мелко.
Стебель лука-порея нарезать, прогреть 2 минуты в микроволновой печи, остудить.
Выложить в кухонный комбайн вместе с луком и хлебом, измельчить в однородную смесь, добавить к цветной капусте. Перемешать, добавить куриный фарш, панировочные сухари, яйцо, соль и перец. Перемешать как следует, сформировать котлетки диаметром 5 см.
Обжарить до золотистости с обеих сторон.
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