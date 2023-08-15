Как приготовить самые сочные куриные котлеты в Израиле

Простой секрет для тех, кто любит повоздушнее: добавьте овощи, прогретые в микроволновке

Котлетки с цветной капустой и шпинатом

(Фото: Дафна Остер-Михаэли)

Многие хозяйки задаются вопросом: как сделать куриные котлеты более воздушными и вкусными? Оказывается, достичь этого эффекта совсем не сложно: добавить овощей, предварительно обработанных в микроволновой печи.

Куриные котлетки с цветной капустой

0,5 кочана цветной капусты

1 стакан листьев шпината

половина стебля лука-порея среднего размера, нарезать

1 небольшая луковица, крупно нарезать

1 ломтик белого хлеба, размочить и отжать

250 г куриного фарша

1 яйцо

2 ст. л. панировочных сухарей

соль и черный молотый перец

немного масла для жарки

Способ приготовления:

Разобрать цветную капусту на соцветия, прогреть в микроволновой печи 4 минуты до размягчения.

Остудить и измельчить в кухонном комбайне в пульсовом режиме до грубой крошки. Выложить в миску.

Разогреть листья шпината в микроволновой печи около минуты, затем нарезать мелко.

Стебель лука-порея нарезать, прогреть 2 минуты в микроволновой печи, остудить.

Выложить в кухонный комбайн вместе с луком и хлебом, измельчить в однородную смесь, добавить к цветной капусте. Перемешать, добавить куриный фарш, панировочные сухари, яйцо, соль и перец. Перемешать как следует, сформировать котлетки диаметром 5 см.

Обжарить до золотистости с обеих сторон.

Источник: https://www.vesty.co.il/main/article/hjac8jpn3