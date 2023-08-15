Дом-музей известной художницы в Херсонской области затопило

После катастрофы на Каховской ГЭС под водой оказался дом Полины Райко в городе Алешки. Это важный памятник наивного искусства. Райко — художница-самоучка.

Она начала расписывать стены и потолки дома в 69 лет. Один из самых пронзительных образов — ворон над печкой, терзающий белую птичку. Соседка Райко говорила, что ворон «украл у нее [Полины] ребенка» — ее дочь погибла в ДТП в 1994-м, за четыре года до того, как она начала рисовать.



В 2004 году Полина умерла, ее дом выкупили, открыли там музей и основали фонд ее имени. В Херсоне оформление одного из супермаркетов «Сiльпо» посвятили ее творчеству. Авторы проекта — харьковские архитекторы O.S.A.



















Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36267-dom-muzey-izvestnoy-hudozhnicy-vhersonskoy-oblasti-zatopilo-11-foto.html