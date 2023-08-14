Конкурс Экологический фотограф 2023 года

Эффектные фотографии об нашей окружающей среде. Победители и претенденты конкурса Environmental Photographer of the Year 2023.

Слоны перемещаются из национального парка Ливонде в национальный парк Касунгу, Малави. Используемый метод является обычной практикой для перемещения слонов. Их сначала усыпляют транквилизаторами, затем с помощью кранов кладут в грузовики. Все эти операции выполняются с максимальной заботой и уважением к животным. Как-то так. (Фото Marcus Westberg/Environmental Photography Award):

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Крошечная медуза, размером менее сантиметра. Этот малоизвестный студенистый организм обитает в глубоких или полярных водах. (Фото Franco Banfi/Environmental Photography Award):

1 место в номинации «В лесу». Гималаи, Индия. Фотограф запечатлел снежную бурю и стаю птиц в Гималаях на высоте 4267 метров. (Фото Kallol Mukherjee/Environmental Photography Award):

1 место в категории «Океанские миры». Лос-Ислотес, национальный парк Эспириту-Санто, Мексика. Калифорнийские морские львы отличаются сообразительностью и способностью приспосабливаться к различным антропогенным изменениям в окружающей среде. (Фото Simon Biddie/Environmental Photography Award):

Студенты – будущие рейнджеры осматривают “место преступления” во время учений в Академии судебной экспертизы дикой природы. Носорог, использованный в этом инсценированном месте преступления, был убит браконьерами и лишен рогов, а затем сделан чучелом и доставлен для обучении студентов в академии. (Фото Tommy Trenchard/Environmental Photography Award):

Этот снимок был сделан в тропическом лесу Амболи. Полосатые гекконы — это насекомоядные животные длиной около 15 сантиметров, которые ищут теплые и влажные места. (Фото Soumya Ranjan Bhattacharyya/Environmental Photography Award):

Песец, которого иногда называют полярным лисом, обычно встречается на Шпицбергене. (Фото Knut M. Selmer/Environmental Photography Award):

2 место в категории «Океанские миры». Короткоплавниковая гринда — один из двух видов морских млекопитающих рода гринд семейства дельфиновых инфраотряда китообразных. Несмотря на принадлежность к семейству дельфиновых, своим поведением они больше напоминают крупных китов. Мама несет своего мертвого детеныша. (Фото Franco Banfi/Environmental Photography Award):

2 место в категории «Человечество против природы». Затопленный дом после повышения уровня моря на северном побережье Центральной Явы. (Фото Giacomo d’Orlando/Environmental Photography Award):

3 место в номинации «Полярные чудеса». Собачья упряжка мчится по поверхности тающего льда во время вечернего пробега за пределами Икалуита, Нунавут, Канада. (Фото Dustin Patar/Environmental Photography Award):

3 место в категории «Человек против природы». Махараштра, Индия. Цистерна для чистой воды объемом 20 000 литров заполняется за два часа, но опустошается в течение пяти-семи минут… (Фото Pratik Chorge/Environmental Photography Award):

3-е место в категории «Океанские миры». Бездействующие нефтяные вышки стали важным искусственным рифом в Кувейте, привлекающим как дайверов, так и рыбаков. (Фото Suliman Alatiqi/Environmental Photography Award):

Искусственный куполообразный риф, построенный и размещенный в море более 20 лет назад. (Фото Tom Shlesinger/Environmental Photography Award):

Ягуар одолел каймана. (Фото Clement Fontaine/Environmental Photography Award):

Ледник Мирдальсйёкюдль. Он расположен в 180 км к юго-востоку от Рейкьявика. (Фото David Feuerhelm/Environmental Photography Award):

Источник: https://loveopium.ru/fotografiya-2/konkurs-ekologicheskij-fotograf-2023-goda.html