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Парку Горького исполнилось 95 лет

12 августа 1928 года в Москве открылся Парк культуры и отдыха имени Максима Горького. О том, как он менялся с течением времени,— в фотогалерее «Ъ».

В 1923 году «городская пустопорожняя земля» была отдана под I Всероссийскую сельскохозяйственную и кустарно-промышленную выставку (ВСХВ). Именно тогда была определена территория будущего парка — пойменные прибрежные земли Москвы-реки от Крымского моста до Нескучного сада

Фото: Архив ЦПКиО им.Горького

В 1928 году президиум Моссовета решил построить Парк культуры и отдыха на освободившихся после выставки территориях. Его главным архитектором стал московский конструктивист Константин Мельников. Именно он предложил сделать фонтан в центре паркового партера, но не успел реализовать замысел

Фото: Семен Фридлянд / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

СМИ: «Настолько живописный уголок, совершенно необработанный и запущенный, что при помощи строительства в короткий срок он превратиться в одно из живописнейших и культурных мест Москвы»

Фото: Андрей Новиков / Фотоархив журнала «Огонёк»

«Московский день»: «Вас встречает человек с плакатом: "Пойдем со мной, весь парк тебе я покажу и про работу расскажу". Людские потоки идут по аллеям, павильонам, выставкам, площадкам, — бесконечное людское море… Мы получили место для отдыха, которое через год-два превратится в ценнейший культурный очаг. Надо научиться и вести себя культурно на его территории…»

Фото: Коммерсантъ / Фотоархив журнала «Огонёк»

12 августа 1928 года парк был официально открыт. Вход в первый день был свободный, но затем гости платили по 10 копеек

Фото: Коммерсантъ / Фотоархив журнала «Огонёк»

Время с 1929 по 1937 год считается расцветом Центрального парка культуры и отдыха. В тот период его возглавляла Бетти Глан, а ее детище называли «культурным комбинатом», «фабрикой переделки сознания», «зеленым университетом» и «пропагандистом нового быта»

Фото: Анатолий Гаранин / РИА НОВОСТИ

В 1929 году бразильский архитектор Родриго Дакоста переделал павильон ВСХВ «Кустарный отдел» в звуковой кинотеатр, а на набережной Москвы-реки появилась вышка со спиральным спуском, по которому посетители на специальных ковриках съезжали с высоты 35 метров

Фото: Аркадий Шайхет / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1932 году архитектор Александр Власов начал работать над новым генеральным проектом парка. Главный акцент в нем был сделан на пространстве Пушкинской набережной

Фото: Андрей Новиков / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1937 году Александр Власов получил за эту работу гран-при на международной выставке в Париже

Фото: Архив ЦПКиО / THE GARAGE

В 1933 году парк культуры и отдыха наградили красным знаменем ВЦСПС и присвоили ему имя Максима Горького

На фото: царские орлы с Кремлевских башен были выставлены для обозрения в парке

Фото: Коммерсантъ / Фотоархив журнала «Огонёк»

«И вот весенним майским утром 1936 года прежний Крымский мост отправляется в путешествие. Двадцать домкратов аккуратно подняли пролетное строение с "насиженного места", стальные лебедки плавно сняли его с гранитных опор, и сооружение, под которое были подведены железные каретки на круглых катках, по трем деревянным эстакадам с проложенными на них рельсами, медленно заскользило к пункту назначения»

Фото: Союз фотохудожников России

В 1936 году власти решили передвинуть Никольский мост на 50 метров вниз по течению Москвы-реки (его ширина составляла всего 17 м) и построить на его месте современный Крымский мост. В 1938 году «новичок» был открыт, а старую конструкцию отправили в Заозерье

Фото: Коммерсантъ / Фотоархив журнала «Огонёк»

В том же году в партере парка построили большой фонтан и установили в нем скульптуру Ивана Шадра «Девушка с веслом». По задумке автора, обнаженная спортсменка должна была символизировать равенство мужчин и женщин в Советском Союзе

Фото: Союз фотохудожников России

В 1937 году была перестроена и одета в гранит Пушкинская набережная, а в Нескучном саду появился каскадный фонтан со скульптурой Ромуальда Иодко «Купальщица»

Фото: Андрей Новиков / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1943 году заработала выставка трофейного вооружения, которую посетили более 7,5 млн человек. Однако бомбардировки уничтожили большую часть зданий и скульптур, в том числе «Девушку с веслом» и первый звуковой кинотеатр

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Во время обороны Москвы розарии Александра Власова стояла зенитная батарея. Поэтому в 1950 году он был перестроен: старый фонтан заменили на ажурный, созданный по проекту мастерской Виталия Долганова

Фото: Наум Грановский / РИА Новости

В 1955 году был построен главный вход в Парк Горького. Архитекторы Владимир Щуко и Ассен Спасов предложили построить арку высотой 18 метров, опирающуюся на 24 колонны и два боковых пилона

Фото: ТАСС

В 1957 году на территории парка построили обсерваторию. Первый астрономический павильон был установлен еще в 1929 году, но новое здание выгодно отличалось. Оно было оснащено современным пятидюймовым телескопом-рефрактором Цейсса

Фото: Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1958 году в парке установили колесо обозрения. Его высота достигала 52 метров, но 2008 году конструкцию демонтировали «по старости»

Фото: А. Гостев / Фотоархив журнала «Огонёк»

К московской Олимпиаде 1980 года в Парке Горького построили светомузыкальный фонтан. В 2001 году устаревшее оборудование фонтана полностью заменили, и он смог продолжить работу

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В 1990-е годы на Пушкинской набережной возвели гигантские аттракционы, а большую часть парка занял развлекательный комплекс «Чудо-град». В результате большая часть архитектурного и скульптурного наследия пришла в упадок

Фото: Сергей Петрухин / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1993 на Пушкинской набережной установили макет корабля «Буран», а внутри него работал научно-познавательный аттракцион

Фото: Слава Алахов / ТАСС

В 2011 году в Парке Горького началась реконструкция, в ходе которой были демонтированы около 100 аттракционов и незаконных объектов

Фото: Артем Коротаев / ИТАР-ТАСС / Артем Коротаев / ТАСС

В 2011 году в парке впервые открыли самый большой в Европе каток с охлаждаемым льдом. Его площадь тогда составлял 18 тыс. кв. метров. Посетить каток можно каждый год с середины октября до середины марта

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына /

В 2015 году в Парке Горького открыли новое здание Музея современного искусства «Гараж». Всемирно известный архитектор Рем Колхас реконструировал ресторан «Времена года», построенный по типовому проекту в 1968 году

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

В советское время в здании архитекторов Ивана Жолтовского, Михаила Парусникова и Виктора Кокорина проходили выставки художников и скульпторов. После реставрации в нем разместился музей «Гараж»

Фото: Faces & Laces

Из-за пандемии коронавируса весной 2020 года парк был впервые закрыт. Ограничения действовали в течение почти четырех месяцев. В среднем же место отдыха посещают свыше 40 тыс. человек в будние дни и около 250 тыс. — в выходные

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов

Источник: https://www.kommersant.ru/gallery/3709067?from=multimedia_3