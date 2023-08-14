Была ли жизнь в гареме похожа на сказку, и За какие проступки наложниц могли выгнать и даже убить

Приключения Роксоланы, избранной жены султана Сулеймана I, по сей день вызывают интерес у женщин. Хюррем, будучи изначально простолюдинкой, сумела переступить через вековые мусульманские запреты. Из-за огромной силы притяжения к этой женщине султан закрывал глаза на все традиции, порой нарушая самые строгие устои патриархального общества. Но у каждой медали есть две стороны. Всем ли наложницам жилось сладко и каким наказаниям они подвергались за проступки?

Гарем до Сулеймана

В досулеймановские времена рабыни имели лишь тарелку супа и подстилку для сна. /Фото: static.kinoafisha.info

Принято считать, что гарем в его сегодняшнем понимании появился в Османской империи в начале 13 века. Женщины попадали в подчинение султана двумя путями: продавались на рынке рабов или доставлялись в качестве военных трофеев. По этой причине жительницы гарема были самых разных национальностей. Дворцы турецких правителей до Сулеймана I представляли собой большую камеру, содержащую вместе всех хатун вместе со служанками. Тогда еще падишах проживал в Топканы, время от времени наведываясь во дворец. Наложницы, которых свозили туда, оставались совершенно бесправными. Они чаще всего даже не знали языка и понятия не имели, что произойдет с ними уже в следующую минуту. В 13-14 веках сотни хатун проживали в одной просторной комнате, где и спали прямо на полу или на многоярусных кроватях. Ни о каком комфорте и речи не шло. Если же одна из рабынь заболевала, ее не изолировали и не лечили.

Закрывали на карантин всю комнату, обрекая женщин на страдания. Османам проще было завезти в сераль новых наложниц, чем тратить время и средства на лечение. Лучшими условиями жизни могли похвастать лишь единицы из числа наложниц, отмеченных лично падишахом после встречи (хальвет). Интимные связи в гареме того периода почти не контролировались. Девушки могли вступать в отношения со стражами, евнухами, друг с другом. Конечно, эти моменты не афишировались, но и не порицались. Единственное, за что можно было оказаться изгнанной из дворца, – беременность. В самых суровых случаях такая наложница находила последнее пристанище в Босфоре. Лишь после восхождения на трон Сулеймана Кануни в серале начали наводить порядок. Новый правитель считал, что никакого прогресса в становлении империи быть не может, пока всякого рода безобразия происходят в его же доме. По приказу Сулеймана I гарем расширили, хатун стали делить на группы, а в их жизнь ввели строгие порядки.

Гаремная лестница

Внутри гарема существовали разные статусы. /Фото: eg.ru

Попасть в гарем 15 века казалось удачей. Заботливые родители, к примеру, из кавказской знати, добровольно продавали в султанский дворец дочек. Там же оказывались и подходящие кандидатуры с невольничьих рынков. Оказавшись во дворце султана, девушки начинали учиться. Длительность курса зависела от возраста. Готовой девочка считалась к окончанию подросткового периода. Первым делом новоиспеченная рабыня проходила врачебный осмотр. Требования к будущим наложницам — крепкое здоровье и девственность. Прошедшая этот тест сразу принималась за изучение Корана, освоение танца, игры на музыкальных инструментах, каллиграфии, этикета, рукоделия. И, разумеется, отдельное время отводилось любовным наукам. К концу обучения девушек ждал экзамен, судьбу которого решала мать правителя — валиде-султан. Не прошедшие испытание навсегда оставались прислугой. Управлять гаремом, помимо матери султана, могла и его жена. Пример тому – Роксолана, начинавшая рядовой рабыней и управлявшая дворцом 24 года.

Самая низшая каста наложниц не имели опыта общения с султаном. Но уже после одной лишь ночи им полагались более просторные хоромы и увеличенное содержание. Еще больших возможностей достигала та, которая становилась фавориткой. Следующая ступень – родившая от султана наложница, именовавшаяся госпожой. Если ей везло, то она достигала нового звания — кадын-эфенди (жена султана). Таких у правителя обычно было не более четырех, но в некоторых случаях доходило до 8.

От титула к титулу увеличивалось денежное довольствие, количество прислуги и прочие блага. При успешной беременности и удачных родах количество даров приумножалось в разы. При этом претенденток насчитывалось тысячи, а султан был всего один. Так что в жены выбивался мизерный процент. После 9 лет служения внутри гарема женщины имели право по разрешению господина получить статус свободных и покинуть дворец. Таким подыскивали статусного мужа, выдавали приданое и даже жилье. Жениться на бывшей наложнице для каждого османского вельможи считалось большой удачей.

Основные законы и наказания

Жан Леон Жером. Бассейн в гареме. 1876 год. /Фото: s.libertaddigital.com

Жизнь в гареме подчинялась четким правилам. Главный закон – политическая и постельная верность султану. За связь с другим мужчиной можно было поплатиться жизнью. Самого сурового наказания удостаивались и пособники такого действа. За изменами следили тщательно по причине того, что каждый рожденный наложницей сын имел право на престол.

Вообще, рождение наследника возводило рабыню в особый статус. На этой почве множились регулярные интриги. Конкуренция за рождение будущего султана была высока, поэтому находились мастерицы организовывать выкидыши. В тот период и возник восточный идеал полнотелой женщины, когда можно было долгое время маскировать беременность ради сохранения плода. В то же время подобная ситуация ставила под угрозу продолжение рода, что не могло понравиться султану. Поэтому к дамам и приставили евнухов, следивших за порядком и безопасностью. Евнухи контролировали ситуацию, не позволяя женщинам вредить друг другу. Жестокие драки в гареме были делом частым, а нарушительницы порядка строго наказывались. За такие инициативы легко было заслужить битьё палками по пяткам.

Одна из жен султана. /Фото: webpulse.imgsmail.ru

Мусульманские порядки запрещали лесбийские связи и женский онанизм. Не случалось в гаремах и групповых свиданий. Общение мужчины и женщины почиталось на уровне святости. Суровым наказаниям подвергались и схваченные на воровстве. Под строгим запретом пребывали колдовство, изготовление всяческих зелий, гадания и контакты с ворожеями. Казнить запрещалось только девственниц. Покушавшаяся на жизнь султана, его детей или жен наложница подвергалась страшным пыткам. В турецких подземельях сохранились камеры, где орудовали каленым железом и загоняли иглы под ногти. Правда, к таким методам прибегали в самых крайних случаях.

Религия настолько уникальна и многогранна, что в разные времена были свои верования, традиции и обряды.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/120823/57114/