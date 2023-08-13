Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

19 скульптур, которые неподвластны законам физики

Искусство, как и наука, не стоит на месте. С каждым годом создаются все более замысловатые шедевры, от вида которых мы порою теряем дар речи. В нашем сегодняшнем обзоре мы собрали 20 удивительных скульптур со всего мира, над которыми, на первый взгляд, законы физики совершенно не властны. Приятного просмотра!

Источник: leprechaun.land

Источник: https://you-journal.ru/life/interesting/19-skulptur-kotorye-nepodvlastny-zakonam-fiziki?fbclid=IwAR2henQAnznJXZW3JH96QXTFwfAEAtuSQOn-6TuzC9MW9sLRMZEghPzl8yA

13.08.2023 - Posted by | Креатив...

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