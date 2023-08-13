«Курск»: история одной трагедии

Как затонула российская атомная подлодка

12 августа 2000 года во время учений затонула подлодка «Курск». Все 118 членов экипажа погибли. Как установила Генпрокуратура, гибель подлодки произошла «вследствие взрыва, центр которого локализован в месте расположения учебной торпеды». История трагедии — в фотогалерее «Ъ».

Атомная подлодка К-141 «Курск» затонула во время учений 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. По количеству жертв авария стала второй в послевоенной истории отечественного подводного флота (после взрыва боезапаса на подлодке Б-37 в 1962 году, унесшего жизни 122 человек)

Фото: Reuters

Поиски подлодки начались только через 10 часов после того, как экипаж перестал выходить на связь. При этом по инструкциям, поиск объявляется, если команда корабля не подает позывных более одного часа. О спасательной операции Генштаб ВМФ объявил только 15 августа. Через несколько дней к подводным работам допустили норвежское судно Seaway Eagle (на фото). В подъеме тел подводников и секретных документов «Курска» участвовали шесть российских и шесть норвежских водолазов. Операция продлилась девять дней

Фото: Reuters

14 августа 2000 года Владимир Путин взял под личный контроль расследование причин гибели «Курска». Однако отпуск, который президент проводил в Сочи, он прервал через пять дней после происшествия — 17 августа. Через месяц президент России давал интервью телеканалу CNN (на фото). На вопрос ведущего Ларри Кинга: «Что случилось с подводной лодкой?», — Путин ответил: «Она утонула»

Фото: Reuters

21 августа 2000 года начальник штаба Северного флота вице-адмирал Михаил Моцак официально подтвердил факт гибели экипажа атомохода «Курск». 23 августа президентским указом было объявлено днем траура в стране

Фото: Reuters

Помимо официальной версии гибели «Курска» — взрыва торпеды 65-76А («Кит»), последующего пожара и детонации других торпед — существуют следующие: торпедирование американской подлодкой, столкновение с противокорабельной миной времен ВОВ, случайное попадание ракеты с атомного ракетного крейсера «Петр Великий»

Фото: Reuters

В 2000 году было проведено несколько обследований «Курска»: детальное с помощью глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2» с научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш» в сентябре и — в октябре-ноябре — подводными аппаратами и водолазами норвежской компании Halliburton AS с судна Regalia

Фото: Reuters

Александр Руцкой, бывший тогда губернатором Курской области, заявил 16 августа в интервью “Ъ”, что трагедия не могла произойти по вине экипажа. «Я был в Североморске, встречался с экипажем и с офицерами знаком лично. Это ответственные, чистейшие люди. Профессионалы и высококвалифицированные специалисты, их вины в случившемся, уверен, нет. А с остальным надо разбираться», — заявил господин Руцкой

На фото: Очередь из пришедших проститься с капитан-лейтенантом Дмитрием Колесниковым — первым из опознанных членов экипажа АПЛ "Курск", в Высшем военно-морском училище имени Дзержинского, которое он закончил в 1995 году

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов

К 20 марта 2002 года удалось обнаружить и опознать тела 115 погибших членов экипажа. По заключению криминалистической медицинской экспертизы выжившие после двух взрывов подводники погибли от острого отравления окисью углерода в течение семи-восьми часов после аварии

Фото: Reuters

При осмотре подводной лодки в кителе Дмитрия Колесникова была обнаружена записка: «Здесь темно писать, но на ощупь попробую. Шансов, похоже, нет, процентов 10-20. Будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает. Здесь список л/с отсеков, которые находятся в 9-м и будут пытаться выйти. Всем привет, отчаиваться не надо… Колесников»

Фото: Wikimedia

Семьям погибших на подлодке моряков предназначались компенсации — 720 тыс. руб. каждой. Всего на эти цели требовалось около 85 млн руб. В итоге семьям подводников помогли крупные российские компании

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов

Во время изучения «Курска» в сухом доке удалось восстановить последовательность трагических событий на подлодке. Генпрокурор России Владимир Устинов сообщил, что уголовное дело о гибели АПЛ было закрыто за отсутствием состава преступления. В действиях должностных лиц, ответственных за проведение учений в Баренцевом море, не нашли криминальной составляющей. Однако в опубликованной в 2005 году книге «Правда о “Курске”» господин Устинов утверждает, что экипаж атомной подлодки не удалось спасти из-за халатности командования Северного флота

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Командующий Северным флотом Вячеслав Попов (на фото) и еще 16 адмиралов и старших офицеров ушли в отставку только через год после трагедии — в ноябре 2001 года. Позднее Вячеслав Попов стал представителем Мурманской области в Совете федерации

Фото: Коммерсантъ / Константин Крупенин

29 июня 2004 года Московский окружной суд отклонил жалобу адвоката Бориса Кузнецова, который представлял интересы родственников погибших подводников и требовал возобновить расследование. В 2005 году семьи погибших членов экипажа обратились в Европейский суд по правам человека

На фото: исследование одного из фрагментов АПЛ «Курск»

Фото: DMITRY LOVETSKY / AP

Члены экипажа атомного подводного крейсера «Курск» были посмертно награждены орденами Мужества. Командир корабля капитан 1 ранга Геннадий Лячин удостоен звания Героя Российской Федерации (посмертно)

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов

Около 100 участников операции по подъему подлодки «Курск» были представлены к государственным наградам. ЦКБ «Рубин» также наградило памятными медалями «За подъем АПЛ “Курск”» несколько десятков журналистов, освещавших это событие. Ни один из представителей иностранных компаний Mammoet и Smith International, на которые выпала основная нагрузка в операции, в списки награжденных не попал

Фото: AP / Pool

15 июня 2009 года рубка атомной подлодки «Курск» была установлена в Мурманске на смотровой площадке у храма Спаса на Водах, а 26 июля состоялось открытие памятника, ставшего частью мемориала «Морякам, погибшим в мирное время». В память о «Курске» были установлены памятники еще в нескольких городах

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин /

Источник: https://www.kommersant.ru/gallery/2252403?from=multimedia_2