Житель Медельина учуял запах из стены квартиры, а разобрав кирпичи, нашел тайную комнату Эскобара
На протяжении нескольких лет Николас проживал в своей квартире, расположившейся в самом сердце колумбийского города Медельин. Однако как-то раз он почувствовал, что в воздухе неприятный, устоявшийся запах. Подозревая, что в стенах могут течь трубы, он принялся искать источник. Решив разобрать небольшую часть стены, Николас обнаружил скрытую и загадочную комнату, которая, как выяснилось позже, была создана много лет назад.
За этой таинственной находкой скрывалась история. Его фамилия была Эскобар, и он был племянником знаменитого колумбийского общественного деятеля, который прославился на весь мир. Квартира досталась ему по наследству, но он не мог даже представить, что она имеет такое удивительное прошлое.
В 1993 году Эскобар считался одним из наиболее богатых и влиятельных людей в мире. Его богатство оценивалось астрономическими цифрами, достигавшими 59 миллиардов долларов. И даже после его ухода, следы его присутствия и влияния продолжали оставаться в виде скрытых уголков, в которых находились огромные суммы денег. Тайные хранилища с деньгами, аккуратно упакованными в мешки, сохранялись до настоящего времени, так как Эскобар часто прятал их под слоем земли или в стенах.
Конечно, я знал о тайниках своего дяди, но никогда не думал, что сам найду один из них. К стене меня привлек запах и когда я разобрал кладку, стало понятно откуда он, — рассказывал Николас журналистам.
Обычно деньги прятали в ведрах, надежно упакованных в пластиковую пленку. В данном случае упаковка была менее аккуратной, и это повлекло за собой воздействие времени. Влажная бумага начала издавать характерный запах, словно пропитавшиеся обои, поэтому Николас предположил, что у стены есть течь.
Внутри обнаружилась печатная машинка, некоторое количество спутниковых телефонов и даже пачки денег — более двадцати миллионов долларов. Конечно, значительная часть банкнот подверглась воздействию времени и почернела.
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