Белые носки вдруг вновь на пике популярности. Как модная ошибка превратилась в главный тренд лета?

В белых носках, которые присутствуют практически в любом гардеробе, нет ничего революционного. Однако в последние несколько месяцев именно они стали секретом стиля знаменитостей и фэшн-блогеров. Как продемонстрировали Хейли Бибер, Эмма Чемберлен, Тейлор Свифт и другие звезды, пару белых носков можно носить не только с кроссовками и лоферами, но также с сандалиями и даже туфлями на высоких каблуках. «Лента.ру» показывает, как модная ошибка последних лет превратилась в один из главных трендов лета 2023 года.

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Безусловно, самая привычная обувь, которая представляется в сочетании с белыми носками, — это кроссовки. Причем для стильного образа текущим летом подойдут абсолютно любые модели: как спортивные — беговые, футбольные или скейтерские, так и повседневные в стиле dad shoes («папины ботинки») 1990-х годов.

Важно помнить, что надевать кроссовки и носки с броскими логотипами разных брендов — все еще моветон. Например, если на классических белых носках изображен фирменный свуш марки Nike, то не стоит комбинировать их с обувью Adidas

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Модные редакторы американского издания W Magazine утверждают, что белые носки и кроссовки — универсальное сочетание, которое подойдет для любого наряда. Для самых модных образов они предлагают надевать их с легкими летними платьями, шортами-велосипедками с лонгсливом и юбками в пол.

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Чуть более неожиданное сочетание — белые носки с брогами или лоферами. Несмотря на то что эта тенденция обрела популярность еще несколько лет назад, она по-прежнему привлекает инфлюэнсеров. Одна из ее поклонниц — американская блогерша и модель Эмма Чемберлен. По TikTok даже разлетелся ее собственный звук, в котором она объясняет формулу своего идеального летнего наряда.

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Если на улице жарко, в основном я ношу одно и то же. Длинная юбка, сборенные носки, пара лоферов и базовая майка

Эмма Чемберлен

Носки и лоферы необязательно сочетать исключительно с юбками макси. Многие звезды, в том числе Тейлор Свифт, предпочитают комбинировать их с мини-юбками или шортами.

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Почти в каждом образе на показе модного дома Marc Jacobs осень-зима 2023 года была представлена простая и элегантная комбинации носков с балетками. Вместе с тенденцией «балеткор» в моду пришло сочетание, о котором модники в нулевых не могли даже подумать. Так, вместе с броской обувью, например, с популярными шипованными балетками Ganni, белые носки создают дерзкий образ, в то время как с классическими туфлями «Мэри Джейн» получится не менее модный наряд в стиле школьницы.

Фото: Jeremy Moeller / Getty Images

Но не все радостно восприняли возвращение балеток в моду. И если такая обувь не привлекает, то можно заменить ее сандалиями в рыбацком стиле, которые все больше набирают популярность текущим летом. Может показаться, что сандалии следует носить на босу ногу, однако супермодели, в том числе Хейли Бибер, доказывают, что белые носки можно надевать абсолютно с любой обувью.

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Всеми любимые слипоны «биркенштоки» в сочетании с носками — достаточно смелое решение. Еще недавно носки с тапочками считались самой большой модной ошибкой, однако в 2023 году эта ошибка превратилась в желанный тренд. Его уже поддержали супермодели Белла Халид, Кендалл Дженнер, актриса Кэти Холмс, сестры-модельеры Мэри-Кейт и Эшли Олсен, надевая их с оверсайз-одеждой.

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Белые носки можно носить даже с туфлями на высоких каблуках. Причем не только с классическим моделями вроде лодочек, но и с босоножками на шпильке или туфлями на платформе. Адепт белых носков Эмма Чемберлен появилась на балу Met Gala в туфлях Miu Miu, а Кристен Стюарт — выбрала Chanel для мероприятия этого модного дома.

Такой стиль одобрила даже Кэрри Брэдшоу в новом сезоне сериала «Секс в большом городе». В одной из серий выбор героини Сары Джессики Паркер пал на туфли Dior и носки Fendi

Источник: https://lenta.ru/articles/2023/08/13/whitesocks/