Петрозаводск. Что можно увидеть за 1 день

В город Петрозаводск в Карелии я попала в рамках РЖД круиза. Мне предстояло провести в нём всего 1 день. А так как большая часть всех известных достопримечательностей Карелии находятся на разных расстояниях от Петрозаводска, то я переживала что в самом городе я не найду ничего интересного. Тем приятнее оказалось обнаружить, что это совсем не так.

Петрозаводск был основан Петром I в 1703 году. И, как вы можете заметить, это именно тот самый год, в котором был заложен и Санкт-Петербург. Только вместо дворцов здесь был заложен оружейный завод, вокруг которого и начал расти город.

Я рекомендую начать вашу прогулку по Петрозаводску с железнодорожного вокзала.

✅Железнодорожный вокзал Петрозаводска

Адрес: г. Петрозаводск, площадь Гагарина, 3.



Это настоящий памятник архитектуры советского периода. Здание вокзала было построено по индивидуальному архитектурному проекту в стиле позднего неоклассицизма в 1955 году. Обратите внимание на колонны и 17-метровый шпиль, увенчанный венком и звездой. А самые внимательные обратят внимание на то что со стороны перрона вокзал двухэтажный, а со стороны города сразу превращается в трёхэтажный!! Это архитектурное решение связано с существующей разницей высот.

На привокзальной площади я рекомендую посетить пекарню сети Беккер.

Здесь можно по бюджетным ценам купить вкусную выпечку. В том числе и знаменитые карельские калитки.



✅ Проспект Ленина.

Тянется от железнодорожного вокзала до Онежского озера.Особенно интересны здесь деревянные здания в в финском стиле.

Например, вот эти два были построены в 1917 году для администрации Мурманской железной дороги.



И что интересно, они совсем не пострадали во время войны.



✅Фонтан «Молекула»

Адрес: г. Петрозаводск, б-р. Студенческий

Этот фонтан-памятник такой необычной молекуле был установлен больше 20 лет назад.

Считается, что эта молекула, имеющая форму шара, "самая красивая молекула во Вселенной". Называется она фуллерен. А памятник ей установили в Петрозаводске потому что именно такую молекулу обнаружили в шунгитах на территории Карелии.

✅Католический храм Божией Матери Неустанной Помощи.

Адрес: г. Петрозаводск, пр. Ленина, 1



Настоящим сюрпризом стал для меня этот костёл, стоящий прямо во дворе обычных советских пятиэтажек.

Построен он был в начале 20 века для солдат Царства Польского, входившего тогда в Российскую империю.

✅Онежская набережная.

Фактически вся набережная это музей под открытым небом.

Музей современного искусства со всего мира.

Потому что большинство этих скульптур были подарены Петрозаводску его городами-побратимами.

Некоторые из них весьма странные.

Как например, вот эта дама как из фильма ужасов.



Самой знаменитой среди этих скульптур считается скульптура "Рыбаки", подаренная американцами.

Но мой личный фаворит это скульптура «Объятия».

С какой бы стороны вы на неё не смотрели, везде сплошные обнимашки.



Вся Онежская набережная в Петрозаводске отлично благоустроена. Скамейки, вайфай, спортивная площадка с тренажерами.

А самое главное здесь — это очень красивые виды на Онежское озеро.



В конце Онежской набережной есть хороший парк аттракционов, где можно прокатиться на колесе обозрения с отличными видами сверху на Петрозаводск и Онежское озеро.



✅Площадь Кирова.

Это главная площадь города.

На сегодня здесь в основном можно увидеть классическую советскую архитектуру. Обратите внимание на построенный в 1955 году Музыкальный театр. Рядом с ним стоит Дом Кантеле, построенный в 19 веке.

✅Национальный музей Республики Карелия.

Адрес: г. Петрозаводск, пл. Ленина, 1.



Находится этот музей в бывшем доме губернатора Петрозаводска. И он будет интересен абсолютно всем. Так как каждый найдёт в нём для себя что-то своё. Здесь 3 этажа и целых 22 зала!

Вас ждут древние захоронения.

Клыки мамонтов.

Загадочные петроглифы.

Старинные книги.

Вы узнаете о природе, истории, археологии и этнографии Карелии от первобытных времен и до начала 20 века.

На 1 этаже, у касс, находится магазин сувениров. И я рекомендую купить сувениры именно здесь. Потому что здесь интересный ассортимент и весьма гуманные цены. Особенно в сравнении с другими сувенирными магазинами в Петрозаводске.

✅Галерея промышленной истории и Парк Онежского тракторного завода.

Адрес: Петрозаводск, Литейная пл., 1



В этом музее вам предложат интересный взгляд на историю города Петрозаводска через историю главного завода города, начиная с его постройки Петром Первым.

Многие экспонаты здесь можно трогать.

И самое главное. Этот музей абсолютно БЕСПЛАТНЫЙ. Единственное, что вам нужно, это предварительно записаться на экскурсию по телефону.

А рядом находится отличный парк с рекой Лососинка.



✅Арт пространство возле Галереи промышленной истории.

Здесь просто куча интересных арт объектов.

Это и гигантские комары из трактора.

Комары поменьше.

И оставленные кем-то большим огромные лыжи.



Царский трон.



И чайки вместо голубей!!!



✅Церковь Святой Великомученицы Екатерины

Адрес: ул. Вольная, д. 1



Этот храм 19 века был построен на упразднённом старообрядческом кладбище. А уже в наши дни, в 1999 году здесь наблюдали мироточение икон.

Источник: https://moya-planeta.ru/reports/view/petrozavodsk_chto_mozhno_uvidet_za_1_den