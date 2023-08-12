НОВОСТИ МИРА

Испания одержала победу над Нидерландами в четвертьфинале женского чемпионата мира по футболу

Фото: EPA/Vostock-photo

В Бристоле проходит фестиваль воздушных шаров

Фото: EPA/Vostock-photo

А в Лондоне в это время бастуют и требуют лучших условий труда начинающие врачи

Фото: EPA/Vostock-photo

Болгарский перец созрел в Болгарии

Фото: EPA/Vostock-photo

В Испании можно наблюдать метеоритные потоки Персеиды

Фото: EPA/Vostock-photo

Оползни и наводнения пришли в Норвегию вслед за Штормом "Ханс"

Фото: EPA/Vostock-photo

Протестующие на Филиппинах призвали Китай прекратить преследование филиппинских судов в спорных районах Южно-Китайского моря

Фото: EPA/Vostock-photo

В Брюсселе готовится к открытию Международная цветочная выставка

Фото: EPA/Vostock-photo

Всемирный скаутский слет прошел в Сеуле

Фото: EPA/Vostock-photo

В Яньтае (Китай) гостиницу украсили пандами

Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

На Хайнане установили ядро первого в мире коммерческого модульного атомного реактора

Фото: Luo Yunfei/China News Service/VCG via Getty Images

Новый учебник истории напечатали в России

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В пакистанском городе Кветта взорвался магазин с петардами. Трое человек пострадали.

Фото: EPA/Vostock-photo

Международная автомобильная выставка проходит в Индонезии

Фото: EPA/Vostock-photo

В Индии вышел фильм "Тюремщик", в котором снялся один из самых популярных в стране актеров — Раджникант

Фото: EPA/Vostock-photo

В Риохе собирают урожай винограда

Фото: EPA/Vostock-photo

В Барселоне установилась жара, и животных в зоопарке спасают от нее всеми доступными способами

Фото: EPA/Vostock-photo

Пятьсот семей получили благотворительную помощь от организации UMMAH в Кандагаре

Фото: EPA/Vostock-photo

Деревня на Шри-Ланке, в которой уже не первое поколение жителей придерживается традиций дхоби и зарабатывает на жизнь ручной стиркой и глажкой белья

Фото: EPA/Vostock-photo

Военный лагерь для молодежи в Хан-Юнисе на территории сектора Газа

Фото: Mustafa Hassona/Anadolu Agency via Getty Images

Сильные дожди привели к наводнениям в Массачусетсе, США

Фото: Jessica Rinaldi/The Boston Globe via Getty Images

Папа римский Франциск во время еженедельной общей аудиенции в Ватикане

Фото: Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images

В немецкой земле Рейнланд-Пфальц борются с популяцией лягушек-быков из-за неблагоприятного воздействия на экосистемы

Фото: EPA/Vostock-photo

Закат на пляже в Калифорнии

Фото: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images

Ушла из жизни народная артистка СССР Вера Васильева. На фото: цветы у портрета актрисы в фойе Московского академического театра сатиры.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Тысячи работников вышли на 24-часовую забастовку в Лос-Анджелесе против несправедливых условий труда

Фото: Apu Gomes/Getty Images

ЕС пообещал выделить 400 млн евро пострадавшей от наводнений Словении

Фото: Luka Dakskobler/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Паром в порту Дувр на юго-востоке Англии

Фото: Gareth Fuller/PA Images via Getty Images

Смог в Якутске

Фото: Вадим Скрябин/ТАСС

Неофициальный всемирный день кошки отмечают сегодня во многих странах мира. На фото котик из Стамбула.

Фото: EPA/Vostock-photo

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" установлена на стартовый комплекс космодрома Восточный. Запуск "Луны-25" намечен на 11 августа 2023 года.

Фото: EPA/Vostock-photo

Поклонники простились с певицей Шенейд О’Коннор у её дома

Фото: EPA/Vostock-photo

Погодный фронт "Ханс" накрыл запад Норвегии: обрушил ливни, вызвал подтопления, повалил деревья

Фото: EPA/Vostock-photo

Несколько тонн арбузов и дынь запустили плавать в фонтан в ГУМе

Фото: EPA/Vostock-photo

Сезон дождей продолжается в Непале: с середины прошлого месяца почти сорок человек погибли в стране из-за вызванных дождями бедствий

Фото: EPA/Vostock-photo

В Бельгии почтили память погибших 8 августа 1956 в шахте Буа-де-Казьер года горняков. Авария тогда унесла жизни 262 человек и стала самой крупной катастрофой угольной отрасли страны.

Фото: EPA/Vostock-photo

Южная Корея готовится встретить через два дня тайфун "Ханун"

Фото: EPA/Vostock-photo

В Ханое отметили годовщину образования Ассоциации государств Юго-Восточной Азии

Фото: EPA/Vostock-photo

Испанская неправительственная организация спасла почти 200 нелегальных мигрантов недалеко от итальянского острова Лампедуза

Фото: Valeria Ferraro/Anadolu Agency via Getty Images

Сильные наводнения затопили юг Австрии

Фото: EPA/Vostock-photo

Гонки по бездорожью 4X4 Challenge в Коста-Рике

Фото: EPA/Vostock-photo

Подготовка офицеров спецназа в провинции Чжэцзян, Китай

Фото: FOTO/Future Publishing via Getty Images

Любители кошек собрались в Калифорнии на ежегодный фестиваль CatCon

Фото: Sarah Morris/Getty Images

Пожарные бригады борются с возгораниями на итальянском острове Сардиния. Около 600 человек пришлось эвакуировать, перекрыты две автомагистрали. На острове объявили максимальный, красный уровень опасности.

Фото: Emanuele Perrone/Getty Images

Варан в Дамбулле, Шри-Ланка

Фото: Thilina Kaluthotage/NurPhoto via Getty Images

Не менее 30 человек погибли в железнодорожной аварии на юге Пакистана в воскресенье

Фото: ЕРА/ТАСС

Ежегодные гонки на быках в тайской провинции Чонбури

Фото: Zuma/ТАСС

В Москве простились с Ириной Мирошниченко. Актриса скончалась 3 августа в возрасте 81 года.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/