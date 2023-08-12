НОВОСТИ МИРА
Испания одержала победу над Нидерландами в четвертьфинале женского чемпионата мира по футболу
Фото: EPA/Vostock-photo
В Бристоле проходит фестиваль воздушных шаров
Фото: EPA/Vostock-photo
А в Лондоне в это время бастуют и требуют лучших условий труда начинающие врачи
Фото: EPA/Vostock-photo
Болгарский перец созрел в Болгарии
Фото: EPA/Vostock-photo
В Испании можно наблюдать метеоритные потоки Персеиды
Фото: EPA/Vostock-photo
Оползни и наводнения пришли в Норвегию вслед за Штормом "Ханс"
Фото: EPA/Vostock-photo
Протестующие на Филиппинах призвали Китай прекратить преследование филиппинских судов в спорных районах Южно-Китайского моря
Фото: EPA/Vostock-photo
В Брюсселе готовится к открытию Международная цветочная выставка
Фото: EPA/Vostock-photo
Всемирный скаутский слет прошел в Сеуле
Фото: EPA/Vostock-photo
В Яньтае (Китай) гостиницу украсили пандами
Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images
На Хайнане установили ядро первого в мире коммерческого модульного атомного реактора
Фото: Luo Yunfei/China News Service/VCG via Getty Images
Новый учебник истории напечатали в России
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
В пакистанском городе Кветта взорвался магазин с петардами. Трое человек пострадали.
Фото: EPA/Vostock-photo
Международная автомобильная выставка проходит в Индонезии
Фото: EPA/Vostock-photo
В Индии вышел фильм "Тюремщик", в котором снялся один из самых популярных в стране актеров — Раджникант
Фото: EPA/Vostock-photo
В Риохе собирают урожай винограда
Фото: EPA/Vostock-photo
В Барселоне установилась жара, и животных в зоопарке спасают от нее всеми доступными способами
Фото: EPA/Vostock-photo
Пятьсот семей получили благотворительную помощь от организации UMMAH в Кандагаре
Фото: EPA/Vostock-photo
Деревня на Шри-Ланке, в которой уже не первое поколение жителей придерживается традиций дхоби и зарабатывает на жизнь ручной стиркой и глажкой белья
Фото: EPA/Vostock-photo
Военный лагерь для молодежи в Хан-Юнисе на территории сектора Газа
Фото: Mustafa Hassona/Anadolu Agency via Getty Images
Сильные дожди привели к наводнениям в Массачусетсе, США
Фото: Jessica Rinaldi/The Boston Globe via Getty Images
Папа римский Франциск во время еженедельной общей аудиенции в Ватикане
Фото: Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images
В немецкой земле Рейнланд-Пфальц борются с популяцией лягушек-быков из-за неблагоприятного воздействия на экосистемы
Фото: EPA/Vostock-photo
Закат на пляже в Калифорнии
Фото: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images
Ушла из жизни народная артистка СССР Вера Васильева. На фото: цветы у портрета актрисы в фойе Московского академического театра сатиры.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Тысячи работников вышли на 24-часовую забастовку в Лос-Анджелесе против несправедливых условий труда
Фото: Apu Gomes/Getty Images
ЕС пообещал выделить 400 млн евро пострадавшей от наводнений Словении
Фото: Luka Dakskobler/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Паром в порту Дувр на юго-востоке Англии
Фото: Gareth Fuller/PA Images via Getty Images
Смог в Якутске
Фото: Вадим Скрябин/ТАСС
Неофициальный всемирный день кошки отмечают сегодня во многих странах мира. На фото котик из Стамбула.
Фото: EPA/Vostock-photo
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" установлена на стартовый комплекс космодрома Восточный. Запуск "Луны-25" намечен на 11 августа 2023 года.
Фото: EPA/Vostock-photo
Поклонники простились с певицей Шенейд О’Коннор у её дома
Фото: EPA/Vostock-photo
Погодный фронт "Ханс" накрыл запад Норвегии: обрушил ливни, вызвал подтопления, повалил деревья
Фото: EPA/Vostock-photo
Несколько тонн арбузов и дынь запустили плавать в фонтан в ГУМе
Фото: EPA/Vostock-photo
Сезон дождей продолжается в Непале: с середины прошлого месяца почти сорок человек погибли в стране из-за вызванных дождями бедствий
Фото: EPA/Vostock-photo
В Бельгии почтили память погибших 8 августа 1956 в шахте Буа-де-Казьер года горняков. Авария тогда унесла жизни 262 человек и стала самой крупной катастрофой угольной отрасли страны.
Фото: EPA/Vostock-photo
Южная Корея готовится встретить через два дня тайфун "Ханун"
Фото: EPA/Vostock-photo
В Ханое отметили годовщину образования Ассоциации государств Юго-Восточной Азии
Фото: EPA/Vostock-photo
Испанская неправительственная организация спасла почти 200 нелегальных мигрантов недалеко от итальянского острова Лампедуза
Фото: Valeria Ferraro/Anadolu Agency via Getty Images
Сильные наводнения затопили юг Австрии
Фото: EPA/Vostock-photo
Гонки по бездорожью 4X4 Challenge в Коста-Рике
Фото: EPA/Vostock-photo
Подготовка офицеров спецназа в провинции Чжэцзян, Китай
Фото: FOTO/Future Publishing via Getty Images
Любители кошек собрались в Калифорнии на ежегодный фестиваль CatCon
Фото: Sarah Morris/Getty Images
Пожарные бригады борются с возгораниями на итальянском острове Сардиния. Около 600 человек пришлось эвакуировать, перекрыты две автомагистрали. На острове объявили максимальный, красный уровень опасности.
Фото: Emanuele Perrone/Getty Images
Варан в Дамбулле, Шри-Ланка
Фото: Thilina Kaluthotage/NurPhoto via Getty Images
Не менее 30 человек погибли в железнодорожной аварии на юге Пакистана в воскресенье
Фото: ЕРА/ТАСС
Ежегодные гонки на быках в тайской провинции Чонбури
Фото: Zuma/ТАСС
В Москве простились с Ириной Мирошниченко. Актриса скончалась 3 августа в возрасте 81 года.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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