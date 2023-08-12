Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

НОВОСТИ МИРА

Испания одержала победу над Нидерландами в четвертьфинале женского чемпионата мира по футболу

Испания одержала победу над Нидерландами в четвертьфинале женского чемпионата мира по футболу

Фото: EPA/Vostock-photo

В Бристоле проходит фестиваль воздушных шаров

В Бристоле проходит фестиваль воздушных шаров

Фото: EPA/Vostock-photo

А в Лондоне в это время бастуют и требуют лучших условий труда начинающие врачи

А в Лондоне в это время бастуют и требуют лучших условий труда начинающие врачи

Фото: EPA/Vostock-photo

Болгарский перец созрел в Болгарии

Болгарский перец созрел в Болгарии

Фото: EPA/Vostock-photo

В Испании можно наблюдать метеоритные потоки Персеиды

В Испании можно наблюдать метеоритные потоки Персеиды

Фото: EPA/Vostock-photo

Оползни и наводнения пришли в Норвегию вслед за Штормом "Ханс"

Оползни и наводнения пришли в Норвегию вслед за Штормом "Ханс"

Фото: EPA/Vostock-photo

Протестующие на Филиппинах призвали Китай прекратить преследование филиппинских судов в спорных районах Южно-Китайского моря

Протестующие на Филиппинах призвали Китай прекратить преследование филиппинских судов в спорных районах Южно-Китайского моря

Фото: EPA/Vostock-photo

В Брюсселе готовится к открытию Международная цветочная выставка

В Брюсселе готовится к открытию Международная цветочная выставка

Фото: EPA/Vostock-photo

Всемирный скаутский слет прошел в Сеуле

Всемирный скаутский слет прошел в Сеуле

Фото: EPA/Vostock-photo

В Яньтае (Китай) гостиницу украсили пандами

В Яньтае (Китай) гостиницу украсили пандами

Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

На Хайнане установили ядро первого в мире коммерческого модульного атомного реактора

На Хайнане установили ядро первого в мире коммерческого модульного атомного реактора

Фото: Luo Yunfei/China News Service/VCG via Getty Images

Новый учебник истории напечатали в России

Новый учебник истории напечатали в России

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В пакистанском городе Кветта взорвался магазин с петардами. Трое человек пострадали.

В пакистанском городе Кветта взорвался магазин с петардами. Трое человек пострадали.

Фото: EPA/Vostock-photo

Международная автомобильная выставка проходит в Индонезии

Международная автомобильная выставка проходит в Индонезии

Фото: EPA/Vostock-photo

В Индии вышел фильм "Тюремщик", в котором снялся один из самых популярных в стране актеров - Раджникант

В Индии вышел фильм "Тюремщик", в котором снялся один из самых популярных в стране актеров — Раджникант

Фото: EPA/Vostock-photo

В Риохе собирают урожай винограда

В Риохе собирают урожай винограда

Фото: EPA/Vostock-photo

В Барселоне установилась жара, и животных в зоопарке спасают от нее всеми доступными способами

В Барселоне установилась жара, и животных в зоопарке спасают от нее всеми доступными способами

Фото: EPA/Vostock-photo

Пятьсот семей получили благотворительную помощь от организации UMMAH в Кандагаре

Пятьсот семей получили благотворительную помощь от организации UMMAH в Кандагаре

Фото: EPA/Vostock-photo

Деревня на Шри-Ланке, в которой уже не первое поколение жителей придерживается традиций дхоби и зарабатывает на жизнь ручной стиркой и глажкой белья

Деревня на Шри-Ланке, в которой уже не первое поколение жителей придерживается традиций дхоби и зарабатывает на жизнь ручной стиркой и глажкой белья

Фото: EPA/Vostock-photo

Военный лагерь для молодежи в Хан-Юнисе на территории сектора Газа

Военный лагерь для молодежи в Хан-Юнисе на территории сектора Газа

Фото: Mustafa Hassona/Anadolu Agency via Getty Images

Сильные дожди привели к наводнениям в Массачусетсе, США

Сильные дожди привели к наводнениям в Массачусетсе, США

Фото: Jessica Rinaldi/The Boston Globe via Getty Images

Папа римский Франциск во время еженедельной общей аудиенции в Ватикане

Папа римский Франциск во время еженедельной общей аудиенции в Ватикане

Фото: Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images

В немецкой земле Рейнланд-Пфальц борются с популяцией лягушек-быков из-за неблагоприятного воздействия на экосистемы

В немецкой земле Рейнланд-Пфальц борются с популяцией лягушек-быков из-за неблагоприятного воздействия на экосистемы

Фото: EPA/Vostock-photo

Закат на пляже в Калифорнии

Закат на пляже в Калифорнии

Фото: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images

Ушла из жизни народная артистка СССР Вера Васильева. На фото: цветы у портрета актрисы в фойе Московского академического театра сатиры.

Ушла из жизни народная артистка СССР Вера Васильева. На фото: цветы у портрета актрисы в фойе Московского академического театра сатиры.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Тысячи работников вышли на 24-часовую забастовку в Лос-Анджелесе против несправедливых условий труда

Тысячи работников вышли на 24-часовую забастовку в Лос-Анджелесе против несправедливых условий труда

Фото: Apu Gomes/Getty Images

ЕС пообещал выделить 400 млн евро пострадавшей от наводнений Словении

ЕС пообещал выделить 400 млн евро пострадавшей от наводнений Словении

Фото: Luka Dakskobler/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Паром в порту Дувр на юго-востоке Англии

Паром в порту Дувр на юго-востоке Англии

Фото: Gareth Fuller/PA Images via Getty Images

Смог в Якутске

Смог в Якутске

Фото: Вадим Скрябин/ТАСС

Неофициальный всемирный день кошки отмечают сегодня во многих странах мира. На фото котик из Стамбула.

Неофициальный всемирный день кошки отмечают сегодня во многих странах мира. На фото котик из Стамбула.

Фото: EPA/Vostock-photo

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" установлена на стартовый комплекс космодрома Восточный. Запуск "Луны-25" намечен на 11 августа 2023 года.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" установлена на стартовый комплекс космодрома Восточный. Запуск "Луны-25" намечен на 11 августа 2023 года.

Фото: EPA/Vostock-photo

Поклонники простились с певицей Шенейд О’Коннор у её дома

Поклонники простились с певицей Шенейд О’Коннор у её дома

Фото: EPA/Vostock-photo

Погодный фронт "Ханс" накрыл запад Норвегии: обрушил ливни, вызвал подтопления, повалил деревья

Погодный фронт "Ханс" накрыл запад Норвегии: обрушил ливни, вызвал подтопления, повалил деревья

Фото: EPA/Vostock-photo

Несколько тонн арбузов и дынь запустили плавать в фонтан в ГУМе

Несколько тонн арбузов и дынь запустили плавать в фонтан в ГУМе

Фото: EPA/Vostock-photo

Сезон дождей продолжается в Непале: с середины прошлого месяца почти сорок человек погибли в стране из-за вызванных дождями бедствий

Сезон дождей продолжается в Непале: с середины прошлого месяца почти сорок человек погибли в стране из-за вызванных дождями бедствий

Фото: EPA/Vostock-photo

В Бельгии почтили память погибших 8 августа 1956 в шахте Буа-де-Казьер года горняков. Авария тогда унесла жизни 262 человек и стала самой крупной катастрофой угольной отрасли страны.

В Бельгии почтили память погибших 8 августа 1956 в шахте Буа-де-Казьер года горняков. Авария тогда унесла жизни 262 человек и стала самой крупной катастрофой угольной отрасли страны.

Фото: EPA/Vostock-photo

Южная Корея готовится встретить через два дня тайфун "Ханун"

Южная Корея готовится встретить через два дня тайфун "Ханун"

Фото: EPA/Vostock-photo

В Ханое отметили годовщину образования Ассоциации государств Юго-Восточной Азии

В Ханое отметили годовщину образования Ассоциации государств Юго-Восточной Азии

Фото: EPA/Vostock-photo

Испанская неправительственная организация спасла почти 200 нелегальных мигрантов недалеко от итальянского острова Лампедуза

Испанская неправительственная организация спасла почти 200 нелегальных мигрантов недалеко от итальянского острова Лампедуза

Фото: Valeria Ferraro/Anadolu Agency via Getty Images

Сильные наводнения затопили юг Австрии

Сильные наводнения затопили юг Австрии

Фото: EPA/Vostock-photo

Гонки по бездорожью 4X4 Challenge в Коста-Рике

Гонки по бездорожью 4X4 Challenge в Коста-Рике

Фото: EPA/Vostock-photo

Подготовка офицеров спецназа в провинции Чжэцзян, Китай

Подготовка офицеров спецназа в провинции Чжэцзян, Китай

Фото: FOTO/Future Publishing via Getty Images

Любители кошек собрались в Калифорнии на ежегодный фестиваль CatCon

Любители кошек собрались в Калифорнии на ежегодный фестиваль CatCon

Фото: Sarah Morris/Getty Images

Пожарные бригады борются с возгораниями на итальянском острове Сардиния. Около 600 человек пришлось эвакуировать, перекрыты две автомагистрали. На острове объявили максимальный, красный уровень опасности.

Пожарные бригады борются с возгораниями на итальянском острове Сардиния. Около 600 человек пришлось эвакуировать, перекрыты две автомагистрали. На острове объявили максимальный, красный уровень опасности.

Фото: Emanuele Perrone/Getty Images

Варан в Дамбулле, Шри-Ланка

Варан в Дамбулле, Шри-Ланка

Фото: Thilina Kaluthotage/NurPhoto via Getty Images

Не менее 30 человек погибли в железнодорожной аварии на юге Пакистана в воскресенье

Не менее 30 человек погибли в железнодорожной аварии на юге Пакистана в воскресенье

Фото: ЕРА/ТАСС

Ежегодные гонки на быках в тайской провинции Чонбури

Ежегодные гонки на быках в тайской провинции Чонбури

Фото: Zuma/ТАСС

В Москве простились с Ириной Мирошниченко. Актриса скончалась 3 августа в возрасте 81 года.

В Москве простились с Ириной Мирошниченко. Актриса скончалась 3 августа в возрасте 81 года.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/

12.08.2023 - Posted by | Дайджест

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