Какие покупки можно было сделать на 5 копеек 50 лет назад

В кошельках советских людей всегда было много мелочи. Это было так называемое «серебро», то есть монетки от 10 до 50 копеек, а также «медь» — от 1 до 5 копеек. Интересно, что за копейки можно было купить немало полезных вещей. Покупательная способность мелочи была достаточно большой. Самом популярной монетой из «меди» был «пятачок», то есть пять копеек. Эта монетка делалась из цинково-медного сплава, имела вес 5 грамм и диаметр 2,5 сантиметра. Что могли купить советские граждане на «пятак»?

Мятный зубной порошок, который работал круче современных отбеливающих паст

Зубной порошок прекрасно справлялся с потемнением эмали зубов. /Фото: upload.wikimedia.org

Несмотря на то что в шестидесятых годах появились зубные пасты в тюбиках, многие люди в Советском Союзе предпочитали зубной порошок. Особенно популярным был порошок "Мятный". Состав его был вполне натуральным — обычный мел, имеющий привкус мятного масла. Упаковывалось такое средство в круглые картонные коробочки и стоил 5 копеек. Иногда порошок продавался в жестяных баночках, но тогда стоимость была чуть выше. Зубной порошок «Мятный» отлично боролся с зубным налетом, который возникал от сигарет и кофе. С точки зрения конечного результата он намного превосходил современные отбеливающие пасты. Правда есть одно «но» — при помощи такого порошка можно было повредить зубную эмаль, поскольку в средстве содержались абразивные гранулы. Правда, в период СССР об этом мало кто задумывался.

Билет на самый современный вид транспорта – метро

Вход в метро стоил 5 копеек. /Фото: cdnstatic.rg.ru

В советские времена для проезда на метро использовали мелочь — пятачок. О жетонах и транспортных картах тогда и речи не шло. Для удобства населения в вестибюлях станций метрополитена располагались автоматы для размена денег, ведь у пассажиров могло не оказаться в кошельке пяти копеек. За такую же сумму можно было проехать в автобусе. В салоне находились кассовые аппараты, куда нужно самостоятельно бросить пятак и оторвать себе билетик. В некоторых городах «обилечиванием» пассажиров занимались кондукторы. На троллейбусе можно было проехать за 4 копейки, а на трамвае всего лишь за 3 копеечки. Это было сделано для того, чтобы люди чаще пользовались электротранспортом и тем самым экономили дорогое топливо. Если человек пытался ехать «зайцем», то при проверке билетов он мог получить существенный штраф — 1 рубль.

Билет на колесо обозрения в парке Горького

Билет на колесо обозрения стоил пять копеек. /Фото: ic.pics.livejournal.com

За 5 копеек можно было прокатиться на «чертовом колесе», то есть на колесе обозрения. Этот аттракцион был одним из самых популярных в городских парках. Часто вечерами влюбленные пары медленно ехали по кругу, любуясь друг другом и звездами на небе. Колесо обозрения очень часто снимали в фильмах, приезжие с удовольствием кружились на нем, обозревая сверху окрестности, а дети умоляли взрослых прокатиться. Кстати, существовало и детское колесо обозрения с закрытыми кабинками, так как из мер безопасности на взрослом аттракционе была только железная цепочка, которая перекрывала выход, причем чисто условно. Самым известным колесом был аттракцион, расположенный в Парке Горького в городе Москва. Что касается суммы в пять копеек, то на нее также можно было пострелять в тире — пятака хватало на два выстрела.

Баночка универсального вазелина для детей и вахтовиков

Баночку вазелина в аптеке можно было купить за пять копеек. /Фото: 7daysinfo.com

За пять копеек в СССР можно было купить бесцветную мазь на базе парафина, без запаха, расфасованную в жестяные баночки. Продавалась она в любой аптеке и всегда была в аптечке каждой советской семьи. Речь о вазелине. Это средство вовсю применяли для решения различных задач: проводили обработку мелких порезов, боролись с опрелостями у малышей, изготавливали косметические маски (для этого добавляли в вазелин лимон или алоэ), наносили на губы перед тем как намазать их помадой (в результате нежная кожа не обветривалась, а губки красиво блестели). Было и более серьезное применение — на Крайнем Севере вахтовики использовали вазелин в качестве мази от обморожения. Его наносили на руки и лицо.

У вазелина были и недостатки. После нанесения он образовывал пленку, которая практически не смывалась. В результате в коже задерживалась вода и токсины, что могло привести к возникновению прыщей, фурункулов, отеков. Но советские граждане на это особого внимания не обращали. Ведь за пять копеек они получали универсальное средство, и его польза явно перевешивала вред.

Стакан семечек вместо современных сухариков и чипсов, стакан газировки с вкусным сиропом и самые разные пирожки

Горячие пирожки по пять копеек были очень популярны.

За пятачок можно было купить замечательный советский фастфуд — обжаренные подсолнечные семечки. Чаще всего в бумажных кулечках их продавали бабушки на вокзалах, остановках, базарах. Отмеряли семечки гранеными стаканами. За 5 копеек можно было купить маленький стакан, за два пятачка — большой. Все было бы хорошо, но земля около лавочек в парках и асфальт на остановках общественного транспорта вечно были покрыты шелухой от семечек.

Кроме семечек очень популярна была газировка из автоматов. За одну копейку можно было приобрести простую газировку, за 3 копейки наливали воду с сиропом, а вот за пятак люди покупали газировку с двойным сиропом. От сладкого сиропа разлетались брызги, поэтому вокруг автоматов вечно кружили осы и пчелы. В восьмидесятых годах во многих городах установили автоматы с квасом. За пять копеек можно было налить стакан освежающей жидкости. Нередко в автомате не было стакана, потому что выпивохи воровали его, чтобы выпить со своими собутыльниками.

За те же пять копеек с лотка, а также в кулинарии или в столовой люди покупали замечательные пирожки, чаще всего с повидлом из яблок. Также за пятак приобретали рогалик, коржик, слоеный язычок или бублик. Очень любили советские граждане уличные пирожки с капустой, картошкой или ливером. Продавщица открывала лоток, залезала внутрь большой вилкой, накалывала на нее лакомство, заворачивала его в оберточную бумагу и подавала покупателю. Особенно вкусны были горячие пирожки на морозе.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/110823/57115/?fbclid=IwAR0UoW2Cm1-gvPL_GOH5ZjO1VXplkuSUGROc9zzbq9VyH-3i1e4rmx08ugQ