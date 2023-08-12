Замок Иф: печально известный остров-тюрьма на юге Франции

На небольшом скалистом острове под названием Иф, недалеко от побережья Марселя, на юге Франции, еще в XVI веке был построен таинственный морской замок, представляющийся собой неприступную крепость, возвышающуюся над бушующей водой. За всю историю существования она не раз оказывалась в гуще малоприятных событий, но превращение ее в самую зловещую тюрьму, где томились неугодные королю и правящей верхушке (неважно были ли это аристократы или простые мятежники), сделало остров-крепость заметным объектом всего побережья. Хотя мировую славу замок Иф обрел после выхода в свет бессмертного романа Александра Дюма.

1. Чем прославился замок Иф

Замок Иф: печально известная крепость-остров на юге Франции. | Фото: theculturetrip.com,

Château d’If (он же Замок Иф) – интригующая крепость на небольшом острове недалеко от входа в порт Марселя. Окруженная 5 другими фортами на близлежащих островах и рядом укрепительных объектов на самом материке, она когда-то играла немаловажную роль в защите от рейдеров и захватчиков. Теперь же вместо того, чтобы отпугивать непрошенных гостей и любопытных посетителей, весь фортификационный комплекс является главной притягательной силой, ну а сам Замок Иф особенно выделяется своим историческим и культурным значением.

Замок Иф расположен на одноименном скалистом острове в 4 километрах от набережной Марселя (Франция). | Фото: marseille-tourisme.com.

Несмотря на героическое прошлое, небольшой замок приобрел поистине мировую славу лишь благодаря роману Александра Дюма «Граф Монте-Кристо», увидевшему свет в 1844 году. Хотя с его существованием связаны куда более драматические события в жизни реальных людей, причиной которых стали политические игры или личные дрязги совсем не рядовых граждан.

2. История появления замка на небольшом острове Иф

Постоянные угрозы со стороны моря вынудили марсельцев начать строительство внушающей страх крепости (Château d’If, Франция). | Фото: theculturetrip.com.

Небольшой островок в Лионском заливе на подступах к марсельской набережной был замечен еще с Античности. Это подтверждено историческими хрониками путешествий Цезаря, в которых упоминается, что император выразил опасения о существовании такого угрожающего места в непосредственной близости с берегом, ведь среди валунов, зачастую, прятались пираты и другие опасные преступники. Такое положение вещей длилось вплоть до XVI века пока французский король Франциск I (династия Валуа) не решил наведаться в Марсель и не увидел, что город абсолютно не защищен со стороны моря. Он тотчас же издал указ о строительстве мощного оборонительного комплекса, а на острове Иф должен был появиться самый грозный объект, навевающий ужас уже на подступах к бухте. Местные правители со строительством тянули как могли, и только в 1524 году, когда пришлось пережить тяжелый период во время наступлении войск Карла V Габсбурга, дело сдвинулось с мертвой точки.

Внушительный защитный рубеж построили всего за 7 лет, правда, про фортификационные хитрости и правила отказались думать (Château d’If, Франция). | Фото: carltonautstraveltips.com.

Новые угрозы захвата не оставили выбора марсельцам, которые в спешке стали возводить крепость, допуская множество ошибок и не придерживаясь основ фортификационного строительства. Но, к счастью, этого не знали ни враги, ни пираты, мечтающие урвать свой кусок, да пожирнее, ведь после окончания строительства крепость получилась довольно внушительная и никто даже не пытался взять ее штурмом. Хотя это было вызвано не столько благоговением и ужасом, столько отсутствием причины это делать, поскольку форт предназначался только для защиты и в нем никогда не хранили ничего ценного, что могло бы привлекать любителей наживы.

Сильное течение и отвесные скалы сделали Замок Иф неприступным архитектурным объектом (Франция). | Фото: tourpedia.ru.

Примечательно: Площадь острова Иф составляет 3 гектара, сам же одноименный замок представляет собой 3-этажную структуру квадратной планировки, с длиной каждой стороны около 28 метров. Помимо монолитной крепостной стены, ставшей надежным продолжением скалы, было построено 3 огромные орудийные башни, на которых солдаты гарнизона несли круглосуточную вахту. Во время строительства были возведены и вспомогательные сооружения, а вот маяк, хозяйственные постройки и модернизация под содержание арестантов были добавлены в течение следующих столетий.

Острые камни и неприступная крепостная стена поспособствовали тому, чтобы из государственной тюрьмы никто и никогда не сбежал (Château d’If, Франция). | Фото: carltonautstraveltips.com.

Стоит отметить, что не только враги остерегались грозного крепостного укрепления, на территории которого было установлено 20 пушек и круглосуточно находился гарнизон, состоящий из вооруженных до зубов 200 солдат. Сами марсельцы в мирное время не очень радовались присутствию настолько могущественного отряда, подчиняющегося королю. В этом они усматривали ограничение своей свободы, поэтому не раз устраивали протесты, а затем хоть и смирились, но стали называть Замок Иф «докучливой соседкой». И если вначале это было лишь негодование и дискомфорт, после того, как в стенах Замка Иф стали появляться заключенные (в основном, неугодные королю), эти чувства переросли в ужас.

3. Как грозная крепость превратилась в самую жуткую тюрьму

Массивные башни придают фортификационному сооружению особую суровость и устрашающий вид (Château d’If, Франция). | Фото: tourpedia.ru.

Стоит сразу же оговориться, что Замок не только ни разу не подвергался нападению, даже установленные в его башнях пушки выстрелили единожды. И то повод был очень даже приятный – прибытие Екатерины Медичи накануне своей свадьбы с сыном Франциска I, который стал королем Генрихом II. А вот их сын король Генрих III в 1580 году издал указ об открытии на территории замка государственной тюрьмы для заговорщиков, повстанцев и всех тех, кто пытался противостоять монаршей семье.

Неприступное расположение Замка Иф позволило превратить его тюрьму, где содержались преступники, выступающие против монархии и государственного строя (Château d’If, Франция). | Фото: folksyguide.com.

На долгих 350 лет крепость стала последим местом убежища для тех, кто решился высказать непочтение королю и усомнился в государственных устоях. Здесь содержались мятежники, повстанцы, заговорщики всех рангов и с любыми родословными, исключений не было предусмотрено никому. Учитывая неприемлемые условия содержания и полную антисанитарию, заключенные долго не мучились, поскольку очень быстро умирали от истощения.

По сведениям авторов Novate.ru, стремление добраться до материка живым оказалось невыполнимой задачей для каждого, попавшего на остров Иф в качестве арестанта. Единственным человеком, которому удалось сбежать и выжить, был Эдмон Дантес – вымышленный герой художественного произведения Александра Дюма.

Из такого тюремного «колодца» за 350 лет никто не смог сбежать (Château d’If, Франция). | Фото: carltonautstraveltips.com.

Попасть в арестантские камеры можно было только со стороны внутреннего двора, образовавшегося между монолитными башнями (Château d’If, Франция).

Кстати сказать, после Великой французской революции 1830 года тюрьму закрыли, но бурные исторические события заставляли снова и снова использовать жуткие темницы для изоляции неугодных. Последними заключенными, содержащимися в Замке Иф, были немецкие военнопленные Первой мировой войны. Немцы же умудрились вернуться на остров еще и во время Второй мировой войны, правда, уже не в качестве арестантов. В тот период замок снова превратился в оборонительное сооружение только с зенитными установками вместо пушек.

4. Замок Иф – яркая достопримечательность

В некоторых помещениях Замка Иф обустроили выставочное пространство, где можно изучать искусство граффити (Франция). | Фото: folksyguide.com.

Старый форт представляет собой очень яркое зрелище, хотя именно мелкие детали делают его особенно интересным. Например, во дворе посетители могут 96 надписей, оставленных заключенными революционерами в 1848 году, показывающие, что художественное граффити далеко не новое направление в искусстве арт-стрита. В подземельях также можно найти настенную живопись, включая выставку о графе Монте-Кристо, который хоть и является вымышленным героем, но только благодаря ему Замок Иф стал всемирно известной достопримечательностью.

Знатные заключенные содержались в камерах с улучшенными условиями, правда, им приходилось еще и доплачивать за удобства (Château d’If, Франция).| Фото: folksyguide.com.

А вот на верхнем этаже крепости организована выставка, где представлены экспонаты, посвященные знаменитым заключенным. При этом она переплетена с мультимедийными презентациями, более подробно рассказывающими об истории форта и того трагического периода, когда он выступал в качестве одной из самых жестких тюрем мира (аудиогиды и видеопрезентации доступны на французском, английском, немецком, итальянском и испанских языках). Для туристов, от которых нет отбоя круглый год, доступны посещения и тюремных камер, где содержались известные и не очень заключенные. Их убежища были созданы после того, как три сторожевых башни объединили, создав своеобразный колодец на несколько этажей, соединенный широкой площадкой, образующей внутренний двор замка. Отсюда расходятся узкие лестницы, ведущие к аркадным террасам, прогуливаясь по которым можно заглянуть в камеры арестантов.

Страшные истории и легенды привлекают толпы туристов, мечтающих испытать себя в застенках самой надежной тюрьмы (Château d’If, Франция).

Посетители Замка Иф могут наслаждаться не только историческими объектами, но и открывающимся пейзажем прибрежного района Марселя (Château d’If, Франция). | Фото: gre.couriertrackers.com.

На верхних этажах содержались знатные и богатые заключенные, но, чтобы туда попасть даже им нужно было доплачивать за «удобства» в виде прогулок, лучика солнца и более и менее свежего воздуха. Беднота содержались в подвальных помещениях, представляющих собой каменные колодцы, выдолбленные в скале, где в холодную пору они замерзали, а в летний зной изнемогали от духоты. Сегодня добровольные путешественники сами могут определяться сколько времени они будут находиться на острове, до которого можно добраться только по бушующему морю, наслаждаясь прибрежной красотой как во время морской прогулки, так и находясь на террасах, откуда открываются потрясающие виды на Марсель и живописное окружение.

Источник: https://novate.ru/blogs/120823/67122/