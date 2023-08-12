Выдающиеся победители конкурса Nature inFocus Photography Awards 2023

«Вещи, которые вы делаете ради любви» Амита Эшеля. Победитель в номинации «Дикая природа и животные в их среде обитания».

«Похоже на декорации для следующей «Миссия невыполнима», но для нубийских горных козлов домом являются высокогорные скалистые местности. Уязвимый вид козерога известен многими вещами — большими полукруглыми рогами, способностью легко взбираться на горы и территориальными драками, в которых самцы участвуют во время гона. Демонстрация доминирования начинается с демонстрации своих впечатляющих рогов. Если это не помогло, пришло время для эскалации, толкая и пихая противника и буквально сцепляясь с ним рогами. Горные козлы тоже встают на задние лапы, готовясь к удару».

Премия Nature inFocus Photography Awards 2023 недавно объявила своих победителей во время церемонии, состоявшейся в Бангалоре, Индия. Победители были выбраны из 24 000 изображений дикой природы, присланных более чем 1 500 фотографами. В конце концов, режиссер и защитник природы Шрикант Маннепури был назван фотографом года за портфолио изображений, которые освещают угрозы, стоящие перед мангровыми лесами вдоль побережья Индии.

Фотографам со всего мира было предложено представить свои лучшие фотографии в шести категориях: «Портреты животных», «Поведение животных», «Охрана природы», «Творческая фотография природы», «Дикая природа и животные в их среде обитания» и «Фотограф года — портфолио». Хотя истоки конкурса находятся в Индии, в этом году в конкурсе приняли участие фотографы из других стран.

«Премия Nature inFocus Photography Awards стала местом встречи национальных и зарубежных фотографов, — говорит Рохит Варма, один из основателей Nature inFocus. «Каждый год мы видим изображения, которые раскрывают новые грани нашего природного мира, проливая свет на актуальные глобальные проблемы сохранения. Мы очень рады видеть рост числа участников и географического местоположения. Он действительно стал международной площадкой для фотографов дикой природы!»

«Я съем тебя?» Санкеш Дедхия. Победитель, Поведение животных.

«На этом потрясающем кадре запечатлен редкий момент естественной истории, когда легендарный стрелок из Рантамбхора вылавливает из озера индийскую черепаху с мягким панцирем на обед. Диета тигра в дикой природе может быть очень разнообразной, так как кошачьи могут охотиться практически на все на своей территории, даже на черепаху, что доказано!»

«Исчезающие стражи» Шриканта Маннепури. Победитель, Фотограф года – Портфолио.

«Снятый полностью с дрона, фотограф уменьшает масштаб мангровых лесов побережья штата Андхра-Прадеш, чтобы запечатлеть масштабы угроз, с которыми сегодня сталкивается эта уникальная экосистема».

«Свет приведет вас домой» Мерче Льобера. Специальное упоминание, поведение животных.

«Стая Spinner Dolphins ныряет обратно в красиво освещенные воды Тихого океана, создавая эту потрясающую сцену лавины китообразных. Можно увидеть, как один из дельфинов смотрит в объектив камеры, что добавляет нотку любопытства и связи с кадром».

«Любовь, не похожая ни на что другое» Афродж Шейх. Победитель, Поведение животных.

«Попав под прицел голодного леопарда, уязвимая мать и детеныш лангура имели мало шансов на выживание. Охота и погоня привели хищника и добычу на дерево, прежде чем мать поддалась удушающей хватке большой кошки. Но, приняв смерть, мать смогла спасти свое потомство».

«Веселый союз» Авинаша ПК. Победитель, Поведение животных.

«Симбиотических отношений в природе предостаточно! Но ни одна из них не была такой сочной и сладкой, как мутуалистические отношения между муравьями и тлей. Тля – это крошечные насекомые, сосущие сок, которые являются серьезными вредителями растений. Они выделяют богатую сахаром жидкость, называемую медвяной росой, любимую пищу муравьев! Настолько, что муравьи защищают этих насекомых от других хищников и даже подгоняют их к самым здоровым частям растения, чтобы поддерживать постоянный поток сладкой пади!»

«Инспектор Буби» Сулимана Алатики. Победитель в номинации «Портреты животных».

«Бурые олуши проводят значительную часть своей жизни в открытом океане. Их неуклюжий характер на суше принес им имя, происходящее от испанского слова bobo, что означает глупый или ненормальный. Они отличные морские собиратели и ныряют, чтобы питаться чем угодно, от анчоусов и сардин до кальмаров и креветок. Фотограф наблюдал, как эта особь через короткие промежутки времени погружала голову под воду, и смог запечатлеть крупный план птицы с точки зрения ее обреченной добычи».

«Бонобо и его питомец» Кристиана Циглера. Победитель в номинации «Портреты животных».

«Последняя описанная человекообразная обезьяна, бонобо, является одним из наших ближайших ныне живущих родственников. Здесь дикий бонобо, поймавший детеныша мангуста, ухаживает за ним, как за домашним животным. Позже он выпустил животное целым и невредимым. Такое поведение было зафиксировано только однажды профессором Барбарой Фрут на этом сайте».

«Симметрия в мимикрии» Аркаправы Гоша. Победитель, Творческая фотография природы.

«Мимикрия — высшая форма лести, — говорят они. Но в животном мире это один из лучших защитных механизмов. Здесь скиммеры Line-forest удачно расположились на многолетней лиане Phanera vahlii, напоминая соцветие. Заметили, как стрекозы синхронно подняли брюшки? Обмануть хищника еще никогда не было так сложно».

«Стройная в ночи» Арнава Дешпанде. Победитель, Юный фотограф.

«Как и у пауков, с которыми их часто путают, у Жнецов тоже восемь ног — в основном длинные и тонкие по сравнению с их телом. Это живые ископаемые, первоначальные «Длинноногие папы», оставшиеся неизменными на протяжении миллионов лет. Дождливой ночью молодой фотограф заметил этого Опилионе, укрывшегося в расщелине, на его конечностях блестели капли дождя».

«Светотень» Кая Колодзея. Победитель, Творческая фотография природы.

«Это нежное напоминание о том, что фотографирование мира природы — это не только документирование мегафауны, но и увеличение крупинки на травинке, чтобы выявить светотень подёнки».

«Гараж геккона» Видьюна Хеббара. Специальное упоминание, молодой фотограф.

«Андаманский дневной геккон или зеленый изумрудный геккон — это ярко окрашенный геккон, обитающий на Андаманских островах. Молодой фотограф был в отпуске, когда заметил это застенчивое существо, прячущееся в свете люстры».

«Самая редкая из всех» Сергея Горшкова. Специальное упоминание, Дикая природа и животные в их среде обитания.

«Одна из самых редких кошек в мире, амурский леопард, безусловно, заставляет вас заслужить свое внимание. Кошка, находящаяся под угрозой исчезновения, сталкивается с несколькими угрозами, в том числе с браконьерством из-за меха. Хотя подходящие места обитания есть в России и Китае, этим леопардам угрожает нехватка кормовых животных».

«Гиганты в опасности» Лалита Эканаяке. Специальное упоминание, Фотограф года — Портфолио.

«В Шри-Ланке азиатские слоны считаются священными животными, связанными с Храмом Священного Зуба Будды в Канди. Несмотря на этот культурный статус, они сталкиваются с такими проблемами, как конфликт между людьми и слонами и потеря среды обитания. Сельские жители часто страдают от уничтожения урожая, но сохраняют уважение к этим величественным существам.

Когда-то найденные по всему острову, древние дома слонов и маршруты миграции теперь ограничены. Они классифицируются МСОП как находящиеся под угрозой исчезновения, что подчеркивает необходимость немедленных усилий по сохранению».

«Скиммер любви» Падманавы Сантры. Специальное упоминание, творческая фотография природы.

«Атмосферные голубые мазки, теплое закатное сияние на оранжевых клювах индийских скиммеров и боке на водоеме; что не нравится в этом образе?»

«Легко, как воскресенье» Бхарата Кумара В. Особое упоминание, портреты животных.

«Живи по-королевски, говорят они. Итак, если вы король джунглей, что вы делаете после сытного обеда, кроме как переворачиваетесь и расслабляетесь? Не обращай внимания на мух вокруг, пытающихся нарушить твою сиесту.

«Плачь мне реку» Хирена Паги. Победитель, Сохранение Фокус.

«Время от времени новостные сайты сообщают, что в реке Вишвамитри был найден мертвый крокодил, мимолетное признание того, что в водоеме обитает около 270 крокодилов-грабителей. На изображении показаны условия, в которых эти рептилии сосуществуют с человеком. Река стала свалкой для близлежащих заведений, а в разных местах в смесь попадают и дренажные воды. Речные крокодилы-грабители сталкиваются со многими угрозами, включая потерю среды обитания и загрязнение воды».

«В поисках ульев» Пранава Махендру. Победитель, Юный фотограф.

«В густых лесах Сатпуры пара восточных осоедов совершает набег на улей. Эти хищники охотятся за едой в ульях и осиных гнездах, но, в отличие от того, что следует из их названия, они предпочитают личинки пчел и ос настоящему меду».

«Миры врозь» Дилипа С.С. Победитель в номинации «Дикая природа и животные в их среде обитания».

«Подумайте о Дубае, и первое, что приходит на ум, — это архитектурные чудеса, от которых небо кажется на расстоянии вытянутой руки. Высокие здания могут быть визуальной визитной карточкой Дубая, но рядом с ослеплением сосуществует другой мир, где дикая природа процветает в пустыне. Изображение сопоставляет эти два мира — возвышающиеся небоскребы и бескрайние пески — нежное напоминание о том, что нужно заглянуть за пределы бетона».

Источник: natureinfocus.in

Источник: https://animalworld.com.ua/news/vydajushhijesja-pobediteli-konkursa-nature-infocus-photography-awards-2023