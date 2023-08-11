10 необычных артефактов, происхождение которых остается тайной

Сегодня я хочу рассказать о необычных находках, чей возраст сотнями тысяч, а иногда даже и миллионами лет. Но все эти находки отвергаются современной наукой. Ученые привыкли к одной картине мира, и когда появляется что-то, нарушающее наше привычное восприятие, выходящее за рамки, то они или впадают в ступор, или яростно отрицают само существование этих артефактов. Но если бы они хотя бы на минутку согласились с тем, что эти находки – подлинные, насколько тогда расширилось бы их мировоззрение.

Итак, сейчас я расскажу вам о необычных артефактах.

Тарелка Лолладоффа

Источник ufostation.net

Этой каменной тарелке – 12 тысяч лет, и она была найдена в Непале. Качество обработки камня просто потрясающее. Но, как ученые знают, в то время люди не владели такими технологиями. А в центре блюда помещено классическое изображение инопланетянина. Все это натолкнуло ученых на мысль, что эта тарелка была создана пришельцами. Но, мне кажется, что есть вероятность, что эта тарелка могла быть создана и людьми по технологиям, которые не дошли до нас.

След ботинка с трилобитом

Источник hk.epochtimes.com

Этот отпечаток ноги человека был найден в пласте земли, относящемуся к кембрийскому периоду. Но кембрий начался 540, а закончился 460 миллионов лет назад. Но принято считать, что в то время человека на Земле не могло быть, ведь он возник всего лишь 200 тысяч лет назад. В кембрии даже динозавров не было, они возникли гораздо позже, спустя 200 миллионов лет. Возможно, этот отпечаток доказывает, что человечество гораздо древнее, чем мы думаем?

Камни Ики

Источник Wikipedia

Эти камни были собраны в окрестности перуанского огорода Ика в 1960-х годах. Из-за того, что на них отсутствует органика, невозможно определить их возраст. Изображения, вырезанные на этих камнях, поражают. На многих из них изображены динозавры, например, стегозавры с треугольными костными пластинами. Но наличие этих пластин было подтверждено учеными только в 1990-х годах.

Этот факт, и несколько других, дает сторонникам древностей камней Ики утверждать, что эти камни – настоящие.

Источник Wikipedia

Диск Сабу

Источник thesupersets.com

Этот диск был найден при раскопке древнеегипетской гробницы. Предполагается, что он был создан 3 тысяч лет назад. Ученым непонятно, для чего этот артефакт был создан и каким образом. Это точно не колесо, оно появилось только в 1500 году до н.э.

Удивительно, но больше всего этот диск похож на рабочие органы современных мешалок для химических процессов. Такие находки принято называть неуместными – по представлениям ученых, в эту эпоху просто не должно быть.

Гофрированные сферы

Источник pinterest.com

В последние десятилетия шахтеры в Южной Африке находят вот такие сферы. Диаметр этих шаров составляет 2,5см. Интересно, что они были найдены в камне, который относится к докембрийскому периоду и датируется 2,8 миллиарда лет. Кто сделал эти сферы и для чего – так и остается загадкой.

Ископаемый гигант

Источник cadenaser.com

Этот атлант была найден в 1895 году во время горных работ в английском городе Антрим. Его высота была 3,7 м, обхват груди – 2 м. Примечательно, что на правой руке было 6 пальцев. Примечательно, что в Библии упоминаются люди с 6 пальцами. Так, в 2-й книге Самуила говорится: «Было еще сражение в Гефе; и был там один человек рослый имевший по шести пальцев на руках и ногах, всего 24, из потомков Рефаимов». А Рефаимы, между прочим, это народ исполинов. Может быть, они действительно существовали? Даже если это итак ,пока наука не готова признать этот факт.

А вот этот самолетик был создан в Древнем Египте 3 тысячи лет назад.

Долгое время люди считали ее обычной птичкой, пока однажды один исследователь не увидел в нем планер. Специалисты по самолетостроению определили, что это модель некого самолета, его характеристики и форма конструкции полностью совпадает с конструкцией современных самолетов. Более того, по образу этой фигурки был создана модель самолета, которая действительно полетела. Как вы думаете, после этого ученые признали, что в Древнем Египте умели стопить самолеты? Нет. Более того ,саму фигурку запрятали подальше ,чтобы она не мозолили глаза.

Огромный отпечаток ступни человека

Источник Pinterest

А это еще одно доказательство того, что раньше на земле жили гиганты. Этот отпечаток был найден в Техасе, в реке Пэлакси. Палеонтологи считают, что это женский отпечаток. По их подсчетам, женщина, оставившая такой след, бела трех метров ростом, и весила 300 кг.

Коллекция Вольдемара Джульсруда

Источник Wikipedia

Эта коллекция была собрана в Мексике из фигурок, найденных при раскопках. Фигурки изображают динозавров, некоторые их них известны ученым, а вот некоторые остаются загадкой. Доказан возраст этих фигурок – им минимум 3,5 тысячи лет. Но это еще не все, чем уникальна эта коллекция. В ней есть большое количество фигурок, изображающих людей, причем разных рас. Не удивительно, что историки предпочитают не вспоминать об этих фигурках, не вписывающихся в современную картину мира.

Источник Wikipedia

Глобус Элиаса Сотомайора

Источник cont.ws

Элиас Сотомайор был исследователем. В 1984 году в Эквадоре он нашел множество артефактов, в том числе и этот глобус. Поражает то, что символы и знаки, высеченные на них, относят не к местному языку, а к санкриту, на котором разговаривали в Индии. Точнее, самому раннему санскриту. Среди этих находок есть и глобус, на котором чисто схематически нанесены континенты. Тем не менее, их очертания легко узнаваемы. Предположительно, возраст этой древней карты- 12 тысяч лет.

И хотя возраст некоторых находок не подвергается сомнению, ученые упорно продолжают делать вид, что их не существует. Более того, любой исследователь, кто осмелится не согласиться с общепринятой историей мира, тут же станет изгоем в научной среде.

Но можно ли их осуждать за то, что они так упорно защищают свою точку зрения? Мне кажется, что категоричность, нежелание менять свою точку зрения и признавать возможность существования другой, противоположной точки зрения – это у всех людей в крови. Не просто в крови, а в культуре, самой сути людей. И только когда люди признают это и захотят хоть немного изменить в себе, тогда, возможно, и ученые смогут измениться.

ВИДЕО: https://dzen.ru/video/watch/6400bcb48297f70ba20d3169

Источник: https://dzen.ru/a/ZMFOEBbIhzT9Tu0f