Удивительный суши-арт

Шеф-повар из Токио Тама-чан создаёт произведения искусства при помощи роллов. За счёт определенного расположения разноцветного риса и других ингредиентов внутри водоросли, он способен создавать настоящие картины. Тама-чан воссоздал картину Эдварда Мунка «Крик» и изобразил другие интересные вещи, используя всего лишь несколько продуктов.

Сложность заключается в том, что художник и сам до полной готовности картины не может на неё взглянуть. То есть при формировании роллов художник должен расположить разноцветные элементы начинки таким образом, чтобы на срезе получился задуманный портрет или пейзаж.

Больше всего Тама-Чан любит воспроизводить на своих "полотнах” сюжеты знаменитых картин – таких, например, как "Крик” Эдварда Мунка. Но иногда и удивляет и чем-нибудь совсем неожиданным – например, изображением ребёнка в утробе матери.

Источник: http://www.radionetplus.ru/izobrazhenija/zabavnye_foto/43328-udivitelnyy-sushi-art.html