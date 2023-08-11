Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Удивительный суши-арт

Шеф-повар из Токио Тама-чан создаёт произведения искусства при помощи роллов. За счёт определенного расположения разноцветного риса и других ингредиентов внутри водоросли, он способен создавать настоящие картины. Тама-чан воссоздал картину Эдварда Мунка «Крик» и изобразил другие интересные вещи, используя всего лишь несколько продуктов.
Сложность заключается в том, что художник и сам до полной готовности картины не может на неё взглянуть. То есть при формировании роллов художник должен расположить разноцветные элементы начинки таким образом, чтобы на срезе получился задуманный портрет или пейзаж.

Больше всего Тама-Чан любит воспроизводить на своих "полотнах” сюжеты знаменитых картин – таких, например, как "Крик” Эдварда Мунка. Но иногда и удивляет и чем-нибудь совсем неожиданным – например, изображением ребёнка в утробе матери.

Источник: http://www.radionetplus.ru/izobrazhenija/zabavnye_foto/43328-udivitelnyy-sushi-art.html

11.08.2023 - Posted by | Попробуем?

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Подключение к %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее | Далее →

%d такие блоггеры, как: