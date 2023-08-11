Последствия пожаров на Гавайях
Масштабные пожары на Гавайских островах привели к гибели как минимум 53 человек и уничтожили большую часть популярного у туристов города Лахайна на острове Мауи
Пожары быстро распространились по Мауи из-за сильного ветра, вызванного ураганом Дора, который бушует на расстоянии около 1,3 тыс. километров
Фото: АР/ТАСС
Город Лахайна на западной стороне острова Мауи принял на себя основную тяжесть огненного шторма
Фото: Zuma/ТАСС
Сотни семей были вынуждены покинуть свои дома
Фото: АР/ТАСС
По меньшей мере 53 человека погибли в результате лесных пожаров
Фото: АР/ТАСС
Большая часть Лахайны, туристического и экономического центра с населением 9 тыс. человек, была разрушена
Фото: Zuma/ТАСС
Из-за начавшихся пожаров многие жители лишились домов и бизнеса, и восстановление региона займет годы
Фото: АР/ТАСС
Более 11 тысяч человек, включая туристов, были эвакуированы с Мауи
Фото: АР/ТАСС
Власти сообщили о прогрессе в борьбе с огнем, заявив, что пожар в Лахайне в настоящее время локализован на 80%
Фото: АР/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/6347/65738
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