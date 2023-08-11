Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Последствия пожаров на Гавайях

Город Лахайна на западной стороне острова Мауи принял на себя основную тяжесть огненного шторма

Масштабные пожары на Гавайских островах привели к гибели как минимум 53 человек и уничтожили большую часть популярного у туристов города Лахайна на острове Мауи

Пожары быстро распространились по Мауи из-за сильного ветра, вызванного ураганом Дора, который бушует на расстоянии около 1,3 тыс. километров

Пожары быстро распространились по Мауи из-за сильного ветра, вызванного ураганом Дора, который бушует на расстоянии около 1,3 тыс. километров

Фото: АР/ТАСС

Город Лахайна на западной стороне острова Мауи принял на себя основную тяжесть огненного шторма

Город Лахайна на западной стороне острова Мауи принял на себя основную тяжесть огненного шторма

Фото: Zuma/ТАСС

Сотни семей были вынуждены покинуть свои дома

Сотни семей были вынуждены покинуть свои дома

Фото: АР/ТАСС

По меньшей мере 53 человека погибли в результате лесных пожаров

По меньшей мере 53 человека погибли в результате лесных пожаров

Фото: АР/ТАСС

Большая часть Лахайны, туристического и экономического центра с населением 9 тыс. человек, была разрушена

Большая часть Лахайны, туристического и экономического центра с населением 9 тыс. человек, была разрушена

Фото: Zuma/ТАСС

Из-за начавшихся пожаров многие жители лишились домов и бизнеса, и восстановление региона займет годы

Из-за начавшихся пожаров многие жители лишились домов и бизнеса, и восстановление региона займет годы

Фото: АР/ТАСС

Более 11 тысяч человек, включая туристов, были эвакуированы с Мауи

Более 11 тысяч человек, включая туристов, были эвакуированы с Мауи

Фото: АР/ТАСС

Власти сообщили о прогрессе в борьбе с огнем, заявив, что пожар в Лахайне в настоящее время локализован на 80%

Власти сообщили о прогрессе в борьбе с огнем, заявив, что пожар в Лахайне в настоящее время локализован на 80%

Фото: АР/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6347/65738

11.08.2023 - Posted by | Дайджест

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Подключение к %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее | Далее →

%d такие блоггеры, как: