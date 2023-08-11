Карибский карнавал на улицах Торонто.

Фото: Doron Horowitz/Flash90

7 августа в Торонто завершился знаменитый Карибский карнавал, ранее известный как Карибана.

Фестиваль карибской культуры и традиций проводится в Торонто каждое лето, и с 1967 года стал крупнейшим уличным фестивалем в Северной Америке – ежегодно финальный парад Карибского карнавала посещают более 1,3 миллиона посетителей, а общая посещаемость составляет более 2-х миллионов человек

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/10aug2023/caribana_2023.html