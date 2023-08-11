Испанская художница нарисовала фреску с важным посылом

Испанская уличная художница Лула Гоче (Lula Goce) украсила улицы Галисии своей новой работой. Рисунок под названием "Дона до Эстейру" посвящен природе и женственности, и изображает мать-природу в окружении флоры и фауны. Впечатляющая работа художницы поразила местных жителей, и её снимки быстро распространились по сети, где фреску оценили миллионы людей со всего мира. Взглянем, как создавался этот шедевр.

Художница Лула Гоче родилась в испанском регионе Галисия, поэтому нарисовать что-то на зданиях родного города — для неё особенное событие. Её работа под названием "Дона до Эстейру" посвящена самой сильной женщине, которую знает художница — её матери. В этом рисунке она передаёт мотивы женственности и природы, призывая беречь окружающую среду. Она вдохновилась местной рекой Фош, в которой обитает большое количество животных, птиц, и где растёт множество растений.

"Мать-природа заботится об окружающей среде и напитывает её, чтобы все живые существа могли жить в балансе. Это касается и нас. Мы также должны заботиться о том, что нас окружает, и о самих себе," — пишет художница, объясняя посыл рисунка.



Рисунок занимает боковую стену здания, но и распространяется на длинные стены рядом. По словам Гоче, эта работа для неё особенная, потому что она впервые нарисовала что-то в своём городе и посвятила рисунок своей маме. Всю работу девушка делала самостоятельно в течение нескольких месяцев.









Вот как проходил процесс создания рисунка:









Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36265-ispanskaya-hudozhnica-narisovala-fresku-svazhnym-posylom-10-foto.html