Из-за чего рассорились гетман Мазепа и писарь Кочубей, и Почему Петр I не поверил в донос на украинца-предателя

В июле 1708-го по обвинению в обманном доносе на Мазепу казнили главного писаря и генерального судью Войска Запорожского Василия Кочубея. Последний предупреждал государя Петра о готовящейся госизмене, но тот не поверил и сурово наказал. Уже очень скоро царь пожалел о своем решении. Осенью того же года Иван Мазепа открыто переметнулся к шведскому королю Карлу XII. И действительно, у Кочубея были весомые причины навредить давнему соратнику, но государя он не обманул.

Ближайшие соратники, ставшие врагами

Василий Кочубей. /Фото: flomaster.club

Древний род Кочубеев шел из крымских татар. Знатный глава семьи Кучук-Бей в 16 столетии обосновался среди казаков Малой Руси и крестился под именем Андрей. Его потомки впредь верой и правдой служили российскому государству и её правителям. За самоотдачу и готовность отдать за империю жизнь семейству был пожалован графский титул, а позже и княжеский. Сын Андрея Леонтий был товарищем самого Богдана Хмельницкого, но наибольших успехов достиг внук Кучук-Бея Василий. Он появился на свет на территории нынешней Винницкой области, где рос среди войсковых казаков. Смекалистый, способный и отважный Кочубей сблизился с генеральным есаулом Мазепой, приняв участие в коллективном доносе на гетмана Самойловича. Старшины и полковники обвинили руководителя во взяточничестве и планах преобразовать Малороссию в независимое образование. Их стараниями Самойлович был отправлен в ссылку, а место гетмана занял Мазепа.

В благодарность за содействие Кочубей получил от нового командира земельные владения, включая любимую Гоголем Диканьку, а в довесок и должность генерального войскового судьи. Так Кочубей фактически взял в свои руки всю исполнительную власть в Малороссии. Мазепа безгранично доверял Кочубею, делясь с ним самыми сокровенными мыслями и планами. Между казаками крепли и личные связи: гетман покрестил дочку Василия Матрену. Но в итоге именно она стала поводом для раздора. Красивая, бойкая и всесторонне образованная девушка стала мечтой лучших женихов. Выдать ее за своего богатого родственника предлагал даже князь Меньшиков. Да вот согласия не получил! В один прекрасный день престарелый крестный отец Матрены Иван Мазепа заслал в дом своего побратима сватов. От неожиданности Кочубей даже растерялся, а после, собравшись с духом, дал грубый отказ. Помимо всех остальных деталей, брак между крестным родителем и крестницей считался громадным грехом.

А дальнейшие события разнятся в версиях. По одной, Мазепа сначала соблазнил 16-летнюю девушку, после чего обязан был жениться. По другой, она сама влюбилась в богатого и властного гетмана, предлагая ему себя. Кочубей прислал сватов повторно, настаивая на твердом решении, но родители снова и снова отказывали в благословении. Вскоре Матрёна сбежала из отчего дома к возлюбленному, но мудрый гетман через время убедил ее вернуться домой, понимая, что так нельзя. При этом он регулярно отправлял ей письма, дорогие подарки и искал родительского расположения. Но прошел месяц-другой, и девичьи страсти улеглись. Да и Мазепа, судя по всему, остыл от бурных желаний. Матрена вышла за приближенного гетмана Василия Чуйкевича, а Кочубей, несмотря на произошедшее, продолжил служить под началом гетмана. Вот только затаенная обида осталась.

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Роковой донос

Оскорбившись из-за чести дочери, Кочубей стал мстить.

Возненавидев в глубине души своего влиятельного начальника, Кочубей мог отомстить ему только тайно. Зная, что Мазепа давно мечтал отделиться от России, главсудья решил обличить его намерения перед самим государем. Чтоб наверняка. С лета 1707-го по зиму 1708-го Кочубей отправил на имя Петра I три доноса, где утверждалось, что Мазепа ведет переговоры с польским и шведским правителями по выходу Малороссии из состава империи. И если первые послания царь проигнорировал, доверяя Мазепе и зная о постоянных попытках украинских воевод оклеветать друг друга, то в итоге решил разобраться. Узнав о причинах возможной личной неприязни после истории с дочкой, Петр I решил, что Кочубей мстит. Да и историки все еще спорят: были у него реальные сведения о заговоре Мазепы или вышло совпадение? Как бы там ни было, Петр в Мазепе не сомневался, считая его надежным товарищем. Он написал гетману, чтоб тот поймал доносчиков и наказал их. К заговору против предателя Кочубей привлек свояка – полтавского полковника Искру. В Витебск на допрос после задержания их доставили вдвоем. Там доносчики подверглись жестоким пыткам, признав под давлением всю свою вину.

Раскаяние государя

Орден для Мазепы. /Фото: webpulse.imgsmail.ru

Кочубея и Искру приговорили к высшей мере наказания. По иронии судьбы арестантов обвинили не только в клевете, но и в содействии шведам в ослаблении России. 15 июля 1708-го их обезглавили у лагеря Мазепы под Белой Церковью. Происходило это действо при огромном скоплении людей в оцеплении русских солдат. Историки находили в переписках по делу свидетельства того, что Петр ждал просьбу от лица Мазепы помиловать Кочубея с Искрой. И даже серьезно удивился, когда казнь все же состоялась. Возможно, тогда в голове государя промелькнула первая мысль о том, что Мазепа темнит. А гетман же, расправившийся со свидетелями, только ускорил тайные переговоры с Карлом XII и Станиславом Лещинским. За спиной русского царя было заключено соглашение о предательском союзе.

А спустя несколько недель Иван Мазепа открыто перешел на сторону шведского короля. Это событие стало для Петра Первого огромным потрясением. Измена доверенного лица не укладывалась в прагматичной голове государя. По его высшему приказу выковали «Орден Иуды». Правда вручить «награду» так и не получилось – после предательской Полтавы Мазепа скрылся в Турции вместе со шведами и вскоре умер. Кстати, не пережив осложнения апоплексического удара, гетман впал в тяжелейший психоз и был в буквальном смысле слова съеден вшами. А Петр нашел в себе достоинство покаяться не только перед убитыми Василием Кочубеем и Иваном Искрой. Он просил прощения у жены генерального судьи, вернул обеим семьям все отобранные земли и имущество, выдав из казны очень щедрые отступные.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/100823/57069/