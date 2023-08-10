30 шедевров искусства, которые продолжают вдохновлять нас спустя столетия

За время нашего пребывания на Земле мы, люди, создали немало действительно впечатляющих штук. Однако, поскольку всех их попросту невозможно вписать в учебную программу, большинство из нас упускают огромную часть нашего общего культурного наследия. К счастью, те, кто хочет наверстать упущенное, могут отправиться на познавательную экскурсию в интернет и поделиться друг с другом новыми открытиями.

1. Глостерский собор — английский собор XI века, один из шедевров мировой готической архитектуры



2. Скальный индуистский храм Кайласанатха в Эллоре, индийский штат Махараштра



Храм является крупнейшим в мире монолитным произведением искусства. Мастера вырезали гигантское сооружение из цельного куска твердой скалы. На то, чтобы вырезать все здание, ушло более двух десятилетий

3. Даже спустя 1000 лет древние персидские мельницы все еще работают



4. Пражские астрономические часы, установленные в 1410 году, считаются старейшими действующими астрономическими часами в мире



5. Книжная полка в аббатстве Вальдзассен в Баварии, Германия



6. Ступенчатый колодец Чанд Баори, построенный более 1000 лет назад в индийской деревне Абханери. Глубина 30 метров, 13 этажей и 35000 тысяч ступеней



7. Крепость Арк, древняя цитадель в Бухаре, Узбекистан



8. Деринкую, огромный подземный город в Турции, в котором когда-то проживало 20 000 человек. Город случайно обнаружил местный житель, когда делал ремонт в подвале



9. Замок Рункельштейн/Ронколо, XIII век



10. Научная библиотека Верхнего Лаузица, 1779 год. Гёрлиц, Германия



Это самая важная библиотека в регионе, содержащая около 150 000 томов, что делает ее крупнейшей библиотекой в ??Гёрлице и регионе. Библиотека пользуется уважением за содействие обмену знаниями между Германией, Польшей и Чешской Республикой.

11. Одно из зданий в Петре, построенных набатейцами, тесно связанными с народом самуд язычниками, которые славились своей искусной резьбой по камню



12. Храм воинов, Чичен-Ица



13. Замок Чепстоу, расположенный на вершине утеса через реку Уай, которая разделяет Англию и Уэльс



14. Микенские бронзовые кинжалы, инкрустированные золотом и серебром. XVI век до н.э.



15. Флакон духов с пробкой в виде птицы, 1880-1890 гг.



16. Испанская синагога — самая новая синагога в еврейском квартале Праги. Построена в 1868 году



17. Замок Бодиам, Англия



18. Самая большая неповрежденная древняя мозаика в мире. Антакья, Турция



19. Маркграфский оперный театр, один из шедевров архитектуры в стиле барокко, построенный между 1745 и 1750 гг. Байройт, Германия



20. Фаюмский портрет маленькой девочки из Хавары, Египет, I век до н.э. Обнаружен вместе с мумией, которая могла быть матерью ребенка



21. Библиотека Цельса в Эфесе был построен в 117 г. н.э. для хранения около 12 000 свитков и в качестве мавзолея для Тиберия Юлия Цельса Полемеана



22. Рынок Лиденхолл, XIV век, Грейсчерч-стрит, Лондон, Великобритания



23. Гроты и ниши Лунмынь содержат самую большую и коллекцию китайского искусства поздних северных династий Вэй и Тан (316-907 гг.)



24. Храм Солнца — индуистский храм, расположенный в деревне Модхера, штат Гуджарат, Индия



25. Мечеть Кутубия, одна из главных культурных и религиозных достопримечательностей Марракеша и Королевства Марокко



26. Заброшенный замок-казарма Хаймашкер в Венгрии



27. Крышка от зеркала-шкатулки с головой Афины. Греция, 330–270 гг. до н.э.



28. Кариатиды храма в Афинах, Греция



29. Часть статуи Афродиты вновь увидела свет спустя более двух тысячелетий в древнем городе Айзаной, Греция



30. Предъямский замок в Словении, встроенный в скалу и прикрывающий собой вход в гигантскую пещеру





Источник: https://nevsepic.com.ua/arhitektura/36311-30shedevrov-iskusstva-kotorye-prodolzhayut-vdohnovlyat-nasspustya-stoletiya-31-foto.html