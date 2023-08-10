11 фото о том, как живет народ нилотов в Кении

Кениец показал поселение коренного народа изнутри так, как не покажут иностранные фотографы.

Чаще всего такие съемки ведут иностранные фотографы, которые показывают образ жизни местных народов с точки зрения гостя. Именно поэтому работы фотографа Мигва Нтига (Migwa Nthiga) уникальны, ведь он сам — кениец, поэтому он знает о жизни африканцев изнутри. Работы Мигвы непринужденные, а герои съемки не стесняются фотографа, не позируют ему, а проживают свои обычные будни. Предлагаем вам посмотреть его серию Walks Of Life, на которой запечатлен народ нилотов.

Эти люди смогли сохранить свой традиционный уклад и живут в гармонии с природой веками. Они, как и их предки столетия назад, также занимаются скотоводством, кочуя в поисках хороших пастбищ. Однако в последние десятилетия перегон скота усложнился продолжающимися засухами. Так что климатический кризис, который, возможно, пока не очень заметен в развитых странах, африканскими народами уже ощущается в полной мере.

Нилоты — это не один народ, это целая группа народов



Общая численность нилотов около 10 млн человек, все они разговаривают на нилотских языках



Для съемки Нтига отправился на берег озера Рудольф, где есть нилотское поселение



В его объектив попала повседневная жизнь коренных жителей



Народы Африки в последние годы сталкиваются с последствиями глобального потепления



Им приходится учиться строить свою жизнь в условиях длительной засухи



Нтига считает, что у таких общин есть чему поучиться мировому сообществу



Фотограф стремится донести через свои снимки важность отношений природы и человека



Нилоты веками живут в тандеме с природой и обладают множеством знаний о том, как достичь этой гармонии



Нтига верит, что из жизни подобных общин мы можем извлечь хорошие уроки



Так, нилоты вдохновляют на поиски устойчивых решений по борьбе с климатическим кризисом





Источник: https://nevsepic.com.ua/fotografii-i-fotoraboty/36208-11foto-otom-kakzhivet-narod-nilotov-vkenii-12-foto.html