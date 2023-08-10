Как менялось кимоно на протяжении веков и какую роль оно сыграло в искусстве: От периода Нара до наших дней

Кимоно всегда играло немаловажную роль в истории японской одежды. Оно не только полностью воплощает традиционные культурные ценности, но и отражает японское чувство красоты. На протяжении всей истории японское кимоно менялось в зависимости от социально-политической ситуации и развивающихся технологий. Выражение социального статуса, личной идентичности и социальной чувствительности выражается через цвет, рисунок, материал и украшение японского кимоно, а корни, эволюция и инновации являются ключом к богатой и долгой истории данного предмета одежды которое также сыграло важную роль в индустрии искусства.

1. Период Нара: Первое появление японского кимоно

Придворные дамы, Чжан Сюань. \ Фото: phunutoday.vn.

В период Нара (710-794) Япония находилась под сильным влиянием китайской династии Тан и её обычаев в одежде. В то время японские придворные женщины начали носить халат тарикуби, который был похож на современное кимоно. Этот халат состоял из нескольких слоёв и из двух частей. Верхняя часть была узорчатой курткой с очень длинными рукавами, в то время как нижняя часть была юбкой, которая драпировалась на талии. Однако предок японского кимоно восходит к японскому периоду Хэйан (794-1192).

2. Период Хэйан (794 – 1185)

Кандзе: Придворная дама, Тории Киёнага, ок. 1790 года. \ Фото: wordpress.com.

В этот период в Японии расцвела мода и сформировалась эстетическая культура. Технологические достижения периода Хэйан позволили создать новую технику изготовления кимоно, получившую название «метод прямого кроя». С помощью этой техники кимоно могли приспосабливаться к любой форме тела и подходили для любой погоды. В зимний период кимоно можно носить более толстыми слоями, чтобы обеспечить тепло, а летом — из лёгкой льняной ткани.

Со временем, когда в моду вошло многослойное кимоно, японские женщины начали понимать, как выглядят кимоно разных цветов и узоров вместе. В целом мотивы, символы, цветовые сочетания отражали социальный статус владельца, политический класс, черты личности и добродетели. Одна из традиций заключалась в том, что только представители высшего класса могли носить дзюни-хитоэ, или «двенадцатислойное одеяние». Такая одежда была выполнена в ярких цветах и сделана из дорогих импортных тканей, таких как шёлк. Самый внутренний слой халата, называемый косодэ, служил нижним бельём и представляет собой происхождение сегодняшнего кимоно. Простым людям было запрещено носить цветные кимоно с ярким рисунком, поэтому они носили простую одежду в стиле косодэ.

3. Период Камакура

Замок Тиеда, Тоёхара Тиканобу, 1895 год. \ Фото: metmuseum.org.

В этот период эстетика японской одежды изменилась, перейдя от экстравагантной одежды периода Хэйан к гораздо более простой форме. Подъём класса самураев к власти и полное затмение императорского двора ознаменовали новую эру. Новый правящий класс не был заинтересован в принятии этой придворной культуры. Тем не менее, женщины самурайского класса были вдохновлены придворной формальной одеждой периода Хэйан и реформировали её как способ показать своё образование и утонченность. На чайных церемониях и собраниях дамы высшего класса, такие как жёны сёгуна, носили белую косоду с пятью слоями парчи, чтобы сообщить о своей власти и статусе. Они сохранили основную косоду своих предшественников, но срезали множество слоёв в знак своей бережливости и практичности. К концу этого периода женщины высшего класса и придворные стали носить красные брюки, называемые хакама. Женщины низшего класса не могли носить брюки хакама, вместо этого они носили полуюбки.

4. Период Муромати

Слева направо: Верхняя одежда (учикаке) с букетами хризантем и глициний. \ Верхняя одежда (учикаке) со сложенными из бумаги бабочками. \ Фото: twitter.com.

В этот период от слоёв с широкими рукавами постепенно отказывались. Женщины стали носить только косоды, которые стали более яркими и красочными. Были созданы новые версии косодэ: стили кацугу и учикаке. Однако самым большим изменением в женской моде в этот период стал отказ от брюк хакама для женщин. Чтобы поддерживать их косодэ плотно, они изобрели узкий, украшенный пояс, известный как оби.

5. Период Адзути-Момояма

Двое влюблённых, Хисикава Моронобу, ок. 1675-80 гг. \ Фото: smarthistory.org.

Это период, когда японское платье приобретает более элегантную форму. Существует резкое изменение по сравнению с более ранним одеянием периода Адзути-Момояма, в соответствии с которым каждое кимоно рассматривалось как отдельное полотно. Ремесленники освоили новые навыки ткачества и декорирования, не прибегая к импорту ткани из Китая. К началу периода Эдо эти новые методы изготовления шёлка и вышивки уже были распространены, что позволило торговому классу поддерживать зарождающуюся индустрию моды.

Тагасодэ, или чьи рукава, период Момоямы (1573-1615 гг). \ Фото: metmuseum.org.

6. Период Эдо

Женщины, прогуливающиеся в саду чайного домика в Эдо, Утагава Тоёкуни , 1795-1800 гг. \ Фото: pinterest.ru.

Начало 1600-х годов было временем беспрецедентного мира, политической стабильности, экономического роста и расширения городов. Люди эпохи Эдо носили простые и изысканные кимоно. Стиль, мотив, ткань, техника и цвет объясняли личность владельца. Кимоно было сшито на заказ и изготовлено вручную из натуральной тонкой ткани, которая была очень дорогой. Таким образом, люди использовали и перерабатывали кимоно до тех пор, пока оно не изнашивалось. Большинство людей носили переработанные кимоно или взятые напрокат.

У некоторых людей, принадлежащих к низшему классу, никогда не было шёлкового кимоно. Правящий класс самураев был важным потребителем роскошных кимоно. Сначала эти стили были доступны только женщинам класса самураев, живущим в Эдо круглый год. Однако не они создали японские стили одежды в период Эдо – это был торговый класс. Они больше всего выиграли от возросшего спроса на товары. Поэтому они потребовали новую одежду, чтобы выразить свою растущую уверенность, а также своё богатство.

Улица Накано в Ёсиваре, Утагава Хиросигэ II, 1826-69 гг. \ Фото: collections.vam.ac.uk.

В Эдо японское кимоно отличалось асимметрией и крупными узорами, в отличие от косодэ, которые носили самураи периода Муромати. Крупномасштабные мотивы уступили место мелкомасштабным узорам. Для японского платья замужних женщин рукава были пришиты к платью кимоно, как символ их модного вкуса. Напротив, у молодых незамужних женщин кимоно били очень длинными, что отражало их «детский» статус до взрослой жизни.

Женщины низших классов носили свои кимоно до тех пор, пока они не превратились в лохмотья, в то время как люди высокого класса могли хранить и сохранять свои и заказывать новые. Кимоно стали более ценными, и родители передавали их своим детям как семейные реликвии. Кимоно связано с плавучим миром удовольствий, развлечений и драмы, который существовал в Японии с семнадцатого века до конца девятнадцатого века. Ёсивара, район развлечений, стал центром популярной культуры, процветавшей в Эдо.

Прогулочное судно на реке Сумида, Тории Киёнага, ок. 1788-90 гг. \ Фото: metmuseum.org.

Одним из величайших событий Ёсивары был парад куртизанок самого высокого ранга, одетых в свои новые кимоно. Знаменитые куртизанки и актёры кабуки, такие как гейши, которые также включали театры Кабуки в Эдо. Куртизанки были иконами моды, похожими на современных влиятельных людей и законодателей моды, чьи стили вызывали восхищение и копировались обычными женщинами. Самые элитные и популярные куртизанки носили специальные кимоно с яркими узорами.

Анна Элизабет ван Рид, Жерар (Герард) Хут, 1678 год. \ Фото: thairath.co.th.

В период Эдо Япония проводила строгую изоляционистскую политику, известную как политика закрытых стран. Нидерланды были единственными европейцами, которым разрешалось торговать в Японии, поэтому они привезли в Стану Восходящего солнца ткань, которая была включена в японское кимоно. Голландцы поручили японским производителям создать халаты специально для европейского рынка. В середине XIX века Япония была вынуждена открыть свои порты для иностранных держав, что привело к экспорту японских товаров, включая кимоно, на Запад. Японские торговцы шёлком очень быстро извлекли выгоду из нового рынка.

7. Эпоха Мэйдзи

Кимоно для молодой женщины (Фурисодэ ), 1912-1926 гг. \ Фото: google.com.

В эпоху Мэйдзи японская мода приспособилась к западным стандартам после развития торговли Японии с Западом. Переход от кимоно к более западному способу одевания и упадок мужчин в японских кимоно начались, когда стали открываться крупные порты в Японии. Это привело к импорту различных технологий и культур с Запада.

Большая часть принятия вестернизированной одежды пришла из военной одежды. Японское правительство хотело отойти от самурайского руководства прошлого в пользу профессионального военного стиля Британской империи. Правительство, в свою очередь, запретило кимоно в качестве военной одежды. Материалы из западной торговли, такие как шерсть, и метод окраски синтетическими красителями, стали новыми компонентами кимоно. Элитные женщины в японском обществе также хотели более дорогую и эксклюзивную одежду от западных обществ.

Халат с поясом, 1905–15 гг. \ Фото: pinterest.co.uk.

В начале ХХ века японское кимоно действительно начало оказывать влияние на европейскую моду. Появились кимоно с новыми смелыми рисунками. Японцы начали производить то, что было известно как кимоно для иностранцев. Японцы поняли, что женщины в Европе не будут знать, как завязывать оби, поэтому они снабдили одежду поясом из той же ткани. Кроме того, они добавили дополнительные вставки в кимоно, которые можно было носить в качестве нижней юбки. В середине ХХ века западная одежда была принята в качестве повседневной нормы. Кимоно стало одеждой, используемой только для важных событий в жизни.

Самая официальная одежда для замужней женщины — это кимоно с узким рукавом на таких мероприятиях, как свадьбы. Одинокая женщина носит кимоно с одним широким рукавом, бросающееся в глаза на официальных мероприятиях. Верхняя часть спины и рукава украшены фамильным гербом. Узкие рукава символизируют, что женщина, носящая их, теперь замужем. Этот вид кимоно с узкими рукавами стал официальным в начале ХХ века, что указывает на то, что эта тенденция была вдохновлена западной официальной одеждой.

8. Японская культура и западное современное искусство

Дама с веером, Густав Климт, 1918 год. \ Фото: reddit.com.

Среди многих других художников Густав Климт был очарован японской культурой. Он также любил рисовать женские фигуры. Обе эти характеристики встречаются в его работе «Дама с веером». То, как японское искусство повлияло на западное искусство на протяжении многих лет, можно увидеть у многих других художников-импрессионистов, таких как Клод Моне, Эдуард Мане и Пьер Боннар.

9. Японское кимоно от послевоенного периода до наших дней

Гравюра на дереве, Утагава Кунисада, 1847-1852 гг. \ Фото:

После Второй мировой войны японцы перестали носить кимоно, так как люди пытались восстановить свою жизнь. Они, как правило, носили одежду в западном стиле, а не кимоно, которые превратились в кодифицированный костюм. Люди надевали кимоно на события, которые отмечали разные этапы жизни. На свадьбах всё ещё было довольно популярно носить белые кимоно для церемонии и щедро раскрашенные для последующего празднования.

Анджела Линдвалл в кимоно от Джона Гальяно, коллекция Весна/Лето 2007 год. \ Фото: archidom.ru.

В период оккупации союзниками, последовавшей за Второй мировой войной, японская культура становилась всё более американизированной. Это беспокоило японское правительство, которое опасалось, что исторические методы начнут приходить в упадок. В 1950-х годах они приняли различные законы, которые и по сей день позволяют защищать их культурные ценности, такие как особые методы ткачества и крашения. Кимоно, которые носили женщины, особенно молодые, с роскошными украшениями, сохранились в музейных и частных коллекциях.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/150621/50019/