Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Защиту от грязи из-под колёс автомобиля создать не удалось

В 1913 году полиция Парижа из-за большого количества жалоб пешеходов, организовала конкурс для изобретателей боковой защиты от брызг из-под колёс автомобиля. Машины с разными видами защиты ездили по лужам и грязи вдоль установленных белых панелей. По оставшимся на них брызгам определялся победитель, изобретение которого должно было быть установлено на всех дорогах Франции.

Вот к каким выводам пришли участники конкурса и жюри: к сожалению, какие бы способы защиты от брызг мы не придумывали, так уж устроен мир, что при должной скорости и расстоянии от пешехода грязь неизбежно окажется на нём. Единственный способ этого избежать — не разгоняться в плохую погоду и думать не только о себе.

Источник: https://www.factroom.ru/izobreteniya/zashchitu-ot-gryazi-iz-pod-kolyos-avtomobilya-sozdat-ne-udalos

10.08.2023 - Posted by | Авто..., Немного истории...

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Подключение к %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее |

%d такие блоггеры, как: