Защиту от грязи из-под колёс автомобиля создать не удалось

В 1913 году полиция Парижа из-за большого количества жалоб пешеходов, организовала конкурс для изобретателей боковой защиты от брызг из-под колёс автомобиля. Машины с разными видами защиты ездили по лужам и грязи вдоль установленных белых панелей. По оставшимся на них брызгам определялся победитель, изобретение которого должно было быть установлено на всех дорогах Франции.

Вот к каким выводам пришли участники конкурса и жюри: к сожалению, какие бы способы защиты от брызг мы не придумывали, так уж устроен мир, что при должной скорости и расстоянии от пешехода грязь неизбежно окажется на нём. Единственный способ этого избежать — не разгоняться в плохую погоду и думать не только о себе.

Источник: https://www.factroom.ru/izobreteniya/zashchitu-ot-gryazi-iz-pod-kolyos-avtomobilya-sozdat-ne-udalos