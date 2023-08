В руинах Помпеев нашли предка пиццы

Изображенное на фреске блюдо кладет конец спорам о том, существовали ли аналоги пиццы в Античном мире или речь шла лишь о некорректных переводах с латыни. Судя по новой находке, не исключено, что древнеперсидская версия происхождения этого блюда не лишена оснований.

Найденная фреска / ©France24

В 79 году нашей эры древнеримский город в Южной Италии был уничтожен извержением Везувия. Из-за полного накрытия пеплом катастрофа дала рекордную сохранность предметов быта, зданий, мозаик и фресок римской эпохи. Это оказалось весьма важным, потому что многие бытовые детали Античности в письменных источниках того времени опускали, считая их самими собой разумеющимися. Поэтому понимание бытовых реалий той эпохи остается неполным.

Двадцать седьмого июня 2023 года итальянские археологи, ведущие раскопки в Помпеях, наткнулись на фреску, в углу которой изображено нечто весьма похожее на предка пиццы. Выглядит это как круглая лепешка с топпингом, рядом с которой стоит кубок с красным вином и лежит гранат с финиками. Археологи предположили, что рядом с лепешкой находится что-то вроде соуса песто.

Находка была сделана в хозяйственной пристройке дома, рядом с печью. Поблизости нашли три скелета людей, погибших в сутки извержения. Вероятнее всего, как и большинство жителей города, они были убиты пеплом и газом извержения.

Пицца — одно из наиболее популярных блюд нашей эпохи, но, несмотря на это, ее корни долго время оставались неясными. По современным итальянским представлениям, пиццей называется только нечто с помидорами и моцареллой, но очевидно, что до 1500-х годов помидоров там быть не могло. Между тем само слово «пицца» (pizza) возникает в латинских записях из итальянского города Гаэта (тогда находился под контролем Византии) еще в 997 году нашей эры. Ясно, что блюдо возникло раньше, но вот насколько именно — до новой находки ученые активно обсуждали.

Фрагмент пристройки, где нашли фреску / ©France24

С одной стороны, большинство признает, что слово происходит от того же корня, что и греческое «пита» (πίσσα, pissa, аттическое произношение ближе к современному греческому «пита», πήττα). С другой — многие ставили под вопрос, не были ли упоминаемые в Античности образцы в реальности именно питой, а не пиццей (эти блюда резко различаются). В «Энеиде» Вергилия (I век до нашей эры) есть такое место:

sub­iciunt epu­lis (sic Iup­pi­ter ip­se mo­ne­bat)

et Ce­rea­le so­lum po­mis ag­res­ti­bus augent.

con­sumptis hic for­te aliis, ut ver­te­re mor­sus

exi­guam in Ce­re­rem pe­nu­ria ade­git eden­di

et vio­la­re ma­nu ma­lis­que auda­ci­bus or­bem

(«…раз­ло­жив на лепеш­ках из пол­бы,

Диких при­но­сят пло­дов, на сто­лы из хле­ба кла­дут их…»)

Он традиционно вызывал споры: просто разложили овощи на лепешках из хлеба или речь шла о полном блюде? Если исходить из того, что найдено на новой фреске, давняя гипотеза, что в «Энеиде» описан предок пиццы, получает новые подтверждения.

Следует отметить, что сами πίσσα у греков, по всей видимости, появились с Востока. В частности, солдаты армии Дария (VI век до нашей эры) уже жарили на щитах в походах лепешки с топпингами из сыра и фиников.

