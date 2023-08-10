В руинах Помпеев нашли предка пиццы
Изображенное на фреске блюдо кладет конец спорам о том, существовали ли аналоги пиццы в Античном мире или речь шла лишь о некорректных переводах с латыни. Судя по новой находке, не исключено, что древнеперсидская версия происхождения этого блюда не лишена оснований.
В 79 году нашей эры древнеримский город в Южной Италии был уничтожен извержением Везувия. Из-за полного накрытия пеплом катастрофа дала рекордную сохранность предметов быта, зданий, мозаик и фресок римской эпохи. Это оказалось весьма важным, потому что многие бытовые детали Античности в письменных источниках того времени опускали, считая их самими собой разумеющимися. Поэтому понимание бытовых реалий той эпохи остается неполным.
Двадцать седьмого июня 2023 года итальянские археологи, ведущие раскопки в Помпеях, наткнулись на фреску, в углу которой изображено нечто весьма похожее на предка пиццы. Выглядит это как круглая лепешка с топпингом, рядом с которой стоит кубок с красным вином и лежит гранат с финиками. Археологи предположили, что рядом с лепешкой находится что-то вроде соуса песто.
Находка была сделана в хозяйственной пристройке дома, рядом с печью. Поблизости нашли три скелета людей, погибших в сутки извержения. Вероятнее всего, как и большинство жителей города, они были убиты пеплом и газом извержения.
Пицца — одно из наиболее популярных блюд нашей эпохи, но, несмотря на это, ее корни долго время оставались неясными. По современным итальянским представлениям, пиццей называется только нечто с помидорами и моцареллой, но очевидно, что до 1500-х годов помидоров там быть не могло. Между тем само слово «пицца» (pizza) возникает в латинских записях из итальянского города Гаэта (тогда находился под контролем Византии) еще в 997 году нашей эры. Ясно, что блюдо возникло раньше, но вот насколько именно — до новой находки ученые активно обсуждали.
Фрагмент пристройки, где нашли фреску / ©France24
С одной стороны, большинство признает, что слово происходит от того же корня, что и греческое «пита» (πίσσα, pissa, аттическое произношение ближе к современному греческому «пита», πήττα). С другой — многие ставили под вопрос, не были ли упоминаемые в Античности образцы в реальности именно питой, а не пиццей (эти блюда резко различаются). В «Энеиде» Вергилия (I век до нашей эры) есть такое место:
subiciunt epulis (sic Iuppiter ipse monebat)
et Cereale solum pomis agrestibus augent.
consumptis hic forte aliis, ut vertere morsus
exiguam in Cererem penuria adegit edendi
et violare manu malisque audacibus orbem
(«…разложив на лепешках из полбы,
Диких приносят плодов, на столы из хлеба кладут их…»)
Он традиционно вызывал споры: просто разложили овощи на лепешках из хлеба или речь шла о полном блюде? Если исходить из того, что найдено на новой фреске, давняя гипотеза, что в «Энеиде» описан предок пиццы, получает новые подтверждения.
Следует отметить, что сами πίσσα у греков, по всей видимости, появились с Востока. В частности, солдаты армии Дария (VI век до нашей эры) уже жарили на щитах в походах лепешки с топпингами из сыра и фиников.
Источник: https://naked-science.ru/article/history/v-ruinah-pompeev-nashli-predka-pitstsy
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