Случайный Ренессанс: 27 фото, похожих на картины эпохи Возрождения

Кто-то годами учится искусству фотографии и все равно не может сделать хороший снимок, а кто-то от балды щелкает камерой в случайный момент и получает настоящий шедевр. Несправедливо? Пожалуй, зато мы теперь можем насладиться отличной подборкой снимков из сообщества «Случайный Ренессанс», где пользователи Reddit делятся фотографиями, похожими на шедевры эпохи Возрождения.

1. «Только что нашел это сообщество. Надеюсь, мое фото подходит»



2. Ортодоксальные евреи после празднования Пурима



3. Манулы



4. Катание на коньках в Киндердейке, Нидерланды



5. Капибара греется в солнечных лучах



6. «Просто так»



7. «Китайский сад»



8. «Татуировка»



9. Люди спасаются от града



10. Белые медведи в арктической метеостанции



11. Лев и бородавочник в Южной Африке. Автор: Алекс Чой



12. «Моя жена в день нашей свадьбы»



13. Венгрия



14. «Перемудрил с экспозицией и получил это»



15. «Летний солнечный свет»



16. Гавайская серфингистка Хаа Кеаулана тренируется под водой



17. Мужчина красит обувь в Риме



18. Скрипачка играет во время операции на головном мозге



19. «Присоединился к этому сообществу только ради того, чтобы запостить фото моего отца, наслаждайтесь»



20. «Сборка ганплы»



21. «Юберлинген на Боденском озере, вскоре после захода солнца»



22. Горный пейзаж



23. Монахини и хиппи



24. Арнольд в 70-х



25. Швейцарский психолог Жан Пиаже



26. Страстная неделя в Испании



27. «Токийское сжатие», автор Майкл Вульф





Источник: https://nevsepic.com.ua/fotografii-i-fotoraboty/36207-sluchaynyy-renessans-27foto-pohozhih-nakartiny-epohi-vozrozhdeniya-28-foto.html