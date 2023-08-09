Как традиционное китайское платье ципао стало воплощением элегантности Поднебесной

Происхождение ципао, также известного как чонсам, можно проследить до начала ХХ века, на фоне политических и социальных потрясений в Китае. Ципао уходит своими корнями в длинные одежды, которые носили маньчжурские женщины во времена династии Цин. Позже оно превратилось в знаковое облегающее фигуру платье с разрезом сбоку и высоким цилиндрическим воротником, которое мы знаем сегодня.

Имперские времена

Слева направо: Шанхайская реклама 30-х годов XX века изображает двух женщин, одетых в ципао. \ Придворные дамы династии Цин в традиционных ципао.

Маньчжурский народ, также известный как Qiren или народ знамени, правил Китаем во времена династии Цин (1644-1912). Чтобы отличаться от обычных людей, обычно ханьцев, маньчжурское меньшинство обязало носить другую одежду. Как и их коллеги-мужчины, которые носили чанпао или длинное одеяние, маньчжурские женщины носили длинные, свободные шёлковые платья, называемые ципао. Предназначенное для того, чтобы скрывать женское тело вплоть до лодыжек, ципао имело разрезы по обе стороны платья, что позволяло легко передвигаться верхом.

Придворные дамы в традиционных маньчжурских одеждах, 1910-1925 годы. \ Фото: loc.gov.

Чтобы лучше защитить и прикрыть свои ноги, маньчжурские женщины часто носили брюки под платьем. Хотя ципао и не предназначалось для того, чтобы подчёркивать женскую фигуру, вскоре оно стало украшаться бисером, драгоценными камнями и цветочной вышивкой. Эти сложные узоры придавали ципао дополнительный женский оттенок, который ещё больше отличал его от мужественных маньчжурских мантий.

Новая эра

Варианты ципао, иллюстрации Derek Zheng.

После краха имперского правления в Китае китайское общество после эпохи Цин претерпело сейсмическую трансформацию. С середины 1910-х годов литераторы, находящиеся под влиянием западных идеалов освобождения, начали выступать за освобождение женщин от оков патриархата и традиций. Во всех слоях общества женщины выходили из домашней жизни в общественные сферы – получали образование, устраивались на работу и даже занимались политикой. Этот ускоренный импульс перемен вскоре повлиял на то, как женщины относились к своей одежде и выбору моды.

Схема традиционного китайского платья. \ Фото: bing.com.

Во время Движения четвёртого мая в 1919 году уполномоченные студентки вышли на улицы, чтобы отстаивать равенство, надев чанпао, ассоциирующийся с мужчинами-интеллектуалами. На этот раз, брюки под платьями уступили место чулкам. Как модное заявление, прославляющее женское освобождение, оно также было данью меняющимся обстоятельствам. Несмотря на то, что этот новый стиль был экспериментальным, он вскоре покорил и повлиял на женщин в крупных городах, таких как Шанхай – в конечном итоге место рождения современного ципао.

Золотой век

Слева направо: Маньчжурские чанпао. \ Китайское платье чонсам.

Провозглашённый Восточным Парижем, Шанхай в конце 1920-х годов был соблазнительной смесью гламура, греха и всего модного. Именно здесь, на перекрёстке западных и восточных влияний, начал формироваться ципао в том виде, в каком мы его знаем сегодня. Культовая маньчжурская мантия прошлых лет свободного покроя была отброшена в пользу более облегающих силуэтов фигуру и стройных форм.

Слева направо: Мадам Хуан Хуэйлань, больше известная как Веллингтон Ку, Бертран Парк, 1945 год. \ Сун Цинлин.

Модели ципао того времени отличались более короткими рукавами, более длинными разрезами и высоким жёстким воротником, асимметрично застегивающимся на традиционную пуговицу с узлом. Эти элементы позволяли женщинам сохранять самообладание и осанку, в то же время дразняще обнажая немного кожу, когда они прогуливались по улицам, теперь заполненным прокуренными танцевальными залами и кинотеатрами. Влияние западного мира также начало накладывать отпечаток на стили ципао того времени. Как и в случае с зауженной талией, на ципао часто можно было увидеть отчетливые мотивы в стиле ар-деко, которые имели одобренную хлопушкой длину до икр.

Девушки, одетые в ципао. \ Фото: bing.com.

К этому времени ципао стало квинтэссенцией одежды, которую носили женщины всех социальных слоёв. От светских львиц до танцовщиц кабаре, ципао воплотил в жизнь чувственность, присущую каждой китаянке, позиционируя себя как новый стандарт современности. Помимо китайскоязычного мира, западная аудитория стала всё больше и больше увлекаться ципао. Говорят, что это растущее увлечение подпитывалось международными выступлениями бывших первых леди в ципао, таких как мадам Чан Кайши и мадам Хуан Хуэйлань, больше известная как Веллингтон Ку.

Послевоенное время

Слева направо: Чонсам с короткими рукавами, конец 1930-х — начало 1950-х годов. \ Девушка, одетая в ципао, украшенное декоративными элементами.

С началом японо-китайской войны в 1937 году очарование и яркость, связанные с ципао в 1920-1930-х годах, становились всё более приглушёнными. На фоне роста цен на ткани, стили ципао в этот период были, мягко говоря, скромными. Благодаря простому и сдержанному дизайну, qipaos служили скорее функциональной, чем эстетической цели для женщин в эти времена неопределённости.

Слева направо: Бортпроводницы British Overseas Airways Corporation. \ Мадам Хуан Хуэйлань, больше известная как Веллингтон Ку.

Несмотря на краткое возрождение после войны, ципао вскоре впал в немилость и стал символом западных буржуазных идеалов, поскольку коммунистическое влияние охватило материковый Китай с 1949 года. С ныне тихих улиц Шанхая исчезло модное и кокетливое ципао. На его месте пришёл однотонный костюм–туника, также известный как костюм Мао, который был специально разработан, чтобы быть нейтральным по признаку пола. Костюм носили как мужчины, так и женщины, и он поддерживал эгалитарные идеалы, которых придерживалось китайское общество при коммунистическом режиме.

Второй Золотой век

Слева направо: Две женщины, Глостер-роуд, 1961 год. \ Клэр Дэйнс, 1996 год.

В то время как Китай после 1949 года, возможно, был неузнаваем и даже удручал тех, кто тосковал по очарованию Старого Шанхая, именно в Гонконге ципао был возрождён. Опасаясь за своё благополучие, многие богатые семьи бежали в тогдашнюю британскую колонию, которая считалась убежищем от коммунистического правления. Здесь дамы продолжали вальсировать по улицам в своих сшитых на заказ, украшенных блёстками ципао для своих роскошных послеобеденных чаепитий в истинно старом шанхайском стиле.

Кадр из фильма «Любовное настроение». \ Фото: google.com.

Гонконг в пятидесятых и шестидесятых годах, бесспорно, был вторым золотым веком для ципао. Поскольку кантонский диалект был языком общения в городе, это также, вероятно, произошло, когда ципао начали использовать взаимозаменяемо и в конечном итоге заменили термином «чонсам» (что означает длинное платье). Было сказано, что термин «чонсам» является предпочтительным, поскольку он не ориентирован на гендерную проблематику. До того, как западные костюмы стали популярными в Китае, китайские мужчины носили длинные халаты, известные также как чонсам. Это было непохоже на ципао, которое всегда тесно и исключительно ассоциировалось с женской одеждой.

Кадр из фильма Вонга Карвая «Любовное настроение», 2000 год. \ Фото: pinterest.com.

Охваченные увлечением чонсамом, услуги по пошиву одежды на заказ, предоставляемые местными шанхайскими портными, начали распространяться повсюду в космополитичном городе Гонконг. Мало того, что ципао было модным платьем для богатых, оно также стало предметом гордости для женщин из рабочего класса, которые научились шить их из более дешёвых материалов. Отражая оживлённость города, дизайн ципао того времени отличался яркими геометрическими и цветочными принтами, а также застёжками-молниями в западном стиле, заменившими традиционные пуговицы с узлами. Ципао с укороченными подолами, вдохновлённые появлением мини-юбок на западе, также стали популярными среди женщин.

Больше «не в моде»

Сингапурские женщины в повседневных блузках и платьях, 1977 год. \ Фото: blogspot.com.

В период своего расцвета в послевоенные годы ципао доминировало в гардеробе каждой китаянки. Это относилось не только к Гонконгу, но и наблюдалось в других странах Азии, таких как Сингапур, Тайвань и общества со значительной китайской общиной. Однако, с безжалостными приливами модернизации и западными влияниями, ципао вскоре оказалось конкурирующим с новыми модными оплотами, такими как повседневные футболки и брюки. По иронии судьбы, облегающее ципао, которое когда-то привлекало женщин, следящих за фигурой, стало той самой причиной, по которой ему больше не отдавали предпочтение. Сингапурские женщины в 1970-х годах с готовностью отказались от ципао в пользу более свободной одежды, которая не мешала бы движениям в их повседневной жизни.

Движимый двойными силами глобализации и предпочтением удобства, натиск быстрой моды низвёл ципао до традиционного платья, предназначенного только для особых случаев, таких как свадьбы. Это предвещало постепенное сокращение индустрии пошива одежды на заказ во многих азиатских обществах. Вызывающий воспоминания образ безупречно одетых женщин в ципао, прогуливающихся по улицам на высоких каблуках, стал всего лишь воспоминанием о далёком прошлом.

XXI век

Слева направо: Кезиа Доум, одетая в ципао. \ Показ мод Вивьен Там.

Новое поколение молодых потребителей женского пола больше не воспринимает ципао как реликвию из гардеробов своих бабушек. Вместо этого оно всё чаще рассматривается как вневременное наследие, которое можно было бы переосмыслить с учётом современного чувства моды. Это привело к появлению инновационных дизайнов, таких как комбинезоны с воротником-стойкой и ципао длиной миди, подходящие для всех официальных и неофициальных мероприятий. Добавление современного стиля к традиционному платью отражает не только творческий подход современных портних. Это также свидетельствует о универсальности ципао и его основных элементах, которые выдержали испытание временем.

Алекса Чан, одетая в голубое ципао. \ Фото: pinimg.com.

В то время как ципао снова завоёвывает сердца женщин во всём мире, оно также успешно завоевало высокую моду. Благодаря культурному перекрестному опылению азиатская культура всё чаще рассматривается как источник вдохновения на международных модных подиумах. Знаменитые дизайнеры, такие как Жан-Поль Готье, Го Пей и Ив Сен-Лоран отдали дань уважения ципао, включив его элементы в предметы высокой моды. С переосмыслением и изобретением ципао новое поколение западной аудитории начинает выходить за рамки стереотипных представлений о китайской культуре.

Работы Бетти Лю. \ Фото: pinimg.com.

Верное своей универсальности, ципао пережило политические и социальные потрясения, и привыкло к меняющимся экономическим моделям, каждый раз становясь сильнее, чем когда-либо. Возрождающийся интерес, которым оно пользуется в наши дни, прочно закрепил его значение как символического маркера китайской идентичности. Его престиж как культурной эмблемы продолжает вдохновлять женщин из всех культурных слоев, которые хотят добавить элегантности и изящества в свою повседневную одежду. Синоним чувственности, утончённости и непреходящей ностальгии, ципао на долгие годы останется в гардеробах и сердцах будущих поколений женщин.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/120422/52968/