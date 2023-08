Интересные факты из истории

Танк «НИ-1»

В 1941 году советские войска обороняли Одессу при помощи фальшивых танков НИ-1

Во время обороны Одессы в 1941 году в городе была острая нехватка танков и вообще бронетехники. Зато были трактора местного машиностроительного завода. Чтобы хоть как-то улучшить положение защитников города, главный инженер завода П. К. Романов предложил изготовить… фальшивые танки из тракторов. Идея была поддержана и на переоборудование выделили три новых трактора.

Танк «НИ-1»

В трамвайных мастерских, где имелся карусельный станок, были изготовлены «башни» будущих «танков». Тракторы обшили бронёй и установили на них лёгкое вооружение. Одна из получившихся бронемашин была оснащена 37-мм пушкой, а два других — пулемётами. Впоследствии изготовление танков из тракторов было поставлено на поток, а использовались они обычно под покровом ночи, когда эта техника выглядела устрашающе.

Танк «НИ-1» и солдаты

Солдаты прозвали тракторы-танки «НИ-1», от слов «на испуг». Так «на испуг» взяли румынские войска, которых удалось обмануть «танками» и обратить в бегство. В этой атаке на НИ-1 были установлены муляжи орудий, а грохот и лязг они издавали такой, что «самим страшно было», вспоминали солдаты-участники тех событий.

Медсестра, нашедшая виолончель Страдивари, планировала сделать из неё подставку для компакт-дисков

В 2004 году медсестра Мелани Стивенс, живущая в Лос-Анджелесе, нашла в мусорном баке виолончель в серебристом пластиковом футляре. Она принесла её домой и попросила своего парня сделать из находки оригинальную подставку для компакт-дисков. «Мы хотели установить внутри маленькие полочки, а к передней части приделать петли и превратить в дверцу».

Питер Штумпф

ФОТО: INDIANA UNIVERSITY BLOOMINGTON

И только увидев новостной репортаж Стивенс узнала, что в её руках — украденный уличным вором редчайший экземпляр виолончели работы Страдивари стоимостью 3 500 000 долларов. Инструмент 320-летнего возраста принадлежал главному виолончелисту филармонии Питеру Штумпфу, который едва не расплакался от радости, получив пропажу обратно. А могла бы выйти отличная подставка для CD!

«Генерал Кид» Страдивари

Бруклинский мост поначалу пугал людей

Бруклинский мост

Когда в 1883 году открылся Бруклинский мост, старейший висячий мост США, жители города усомнились в его устойчивости. Через 6 дней после открытия испугавшаяся идти по мосту женщина закричала так, что вызвала панику у пешеходов, в результате чего в давке погибли 12 человек.

Общественное беспокойство развеялось лишь годом позже, когда П. Барнум провёл по мосту 21 слона, чтобы продемонстрировать его прочность.

Брат Дракулы

Раду Красивый и Влад III Цепеш

Влад III Цепеш, также известный как Дракула, вошел в историю как один из самых жестоких, но и эффективных правителей. Именно жестокость Цепеша и его репутация страшного человека вдохновила писателя Брэма Стокера на создание его знаменитого персонажа — вампира Дракулы.

Это широко известные факты, а вот куда менее известный — у Дракулы был младший брат и звали его… Раду Красивый (или Прекрасный). Он был принцем княжества Валахии. Жаль, Стокер не включил и его в свое произведение — интересный, наверное, получился бы персонаж.

Почему убили одного из основателей Книги рекордов Гиннесса

Один из основателей «Книги рекордов Гиннесса» Росс Макуайртер был убит Ирландской республиканской армией после того, как назначил награду за информацию, могущую привести к поимке её членов.

Ирония судьбы Джеймса Кука

Джеймс Кук и тот самый кинжал

«Почему аборигены съели Кука?» — задавался вопросом Владимир Высоцкий в своей шутливой песне. На самом деле гавайцы не съели капитана Джеймса Кука, а убили его при помощи металлического кинжала британского производства. По жестокой иронии судьбы, этот кинжал сам Кук со своей командой и продал аборигенам Гавайев при первом посещении островов. Се ля ви…

Как Стивен Спилберг подшутил над режиссером

«Я люблю детей, но больше не могу этого выносить!» — жаловался режиссер фильма «Балбесы» Ричард Доннер Стивену Спилбергу, являвшемуся продюсером картины. Доннера замучал лихорадочный съемочный процесс с участием маленьких актеров, и он не мог дождаться возвращения к себе домой на Гавайи.

Когда съемки закончились, Спилберг посадил весь актерский состав на самолет и отправил на Гавайи — до того, как Доннер добрался до дома. Сюрприз!

Актёры фильма «Балбесы» 1985 г.

В 2016 году 155-летняя мышеловка поймала мышь в музее

MUSEUM OF ENGLISH RURAL LIFE

В 2016 году мышь пробралась в музей и была поймана одним из его экспонатов — 155-летней мышеловкой. Изобретатель мышеловки, создавший её в середине 1800-х годов, утверждал, что его творение «прослужит владельцу всю жизнь», но мышеловка оказалась куда более долговечной.

MUSEUM OF ENGLISH RURAL LIFE MUSEUM OF ENGLISH RURAL LIFE MUSEUM OF ENGLISH RURAL LIFE

Во время Второй мировой войны немцы полюбили канадские тюрьмы

Во время Второй мировой войны с немецкими военнопленными в Канаде так хорошо обращались, что многие из них не хотели покидать страну после освобождения. Тысячи немцев остались там жить. Некоторые из них заявляли, что канадская тюрьма — лучшее, что случилось с ними в жизни.

Первый президент Монголии Пелжидийн Генден в гневе сломал трубку Сталина

Пелжидийн Генден и Иосиф Сталин

Первый президент Монголии Пелжидийн Генден был одним из немногих коммунистов, открыто противостоявших Сталину. В 1935 году на приёме в посольстве Монголии в Москве сильно пьяный Генден выкрикнул в беседе с генсеком: «Чёртов Сталин, да ты уже стал настоящим царём!», а затем дал ему пощечину отобрал и сломал его трубку.

В 1937 году Генден был обвинён в шпионаже в пользу Японии и казнён.

Как Джон Дальтон, впервые описавший цветовую слепоту, понял, что с ним что-то не так

Английский учёный Джон Дальтон (1766–1844) памятен нам в основном своими открытиями в области физики и химии, а также первым описанием врождённого недостатка зрения — дальтонизма, при котором нарушено распознавание цветов.

Джон Дальтон

Сам Дальтон заметил, что страдает этим недостатком, только после того, как в 1790 году увлёкся ботаникой и оказалось, что ему трудно разобраться в ботанических монографиях и определителях. Когда в тексте шла речь о белых или жёлтых цветках, он не испытывал затруднений, но если цветки описывались как пурпурные, розовые или тёмно-красные, все они казались Дальтону неотличимыми от синих. Нередко, определяя растение по описанию в книге, учёному приходилось спрашивать у кого-нибудь: это голубой или розовый цветок? Окружающие думали, что он шутит. Дальтона понимал только его брат, обладавший тем же наследственным дефектом.

Сам Дальтон, сравнивая своё цветовосприятие с видением цветов друзьями и знакомыми, решил, что в его глазах имеется какой-то синий светофильтр. И завещал своему лаборанту после смерти извлечь его глаза и проверить, не окрашено ли в голубоватый цвет так называемое стекловидное тело — студенистая масса, заполняющая глазное яблоко?

Лаборант выполнил завещание учёного и не нашёл в его глазах ничего особенного. Он предположил, что у Дальтона, возможно, было что-то не в порядке со зрительными нервами.

Глаза Дальтона сохранились в банке со спиртом в Манчестерском литературно-философском обществе, и уже в наше время, в 1995 году, генетики выделили и исследовали ДНК из сетчатки. Как и следовало ожидать, в ней обнаружились гены дальтонизма.

Олимпийская чемпионка Станислава Валасевич была двуполым человеком

Станислава Валасевич

С трехмесячного возраста Станислава Валасевич, олимпийская чемпионка 1932 года в беге на 100 метров, жила в Америке и хотела получить гражданство США. Однако в самый последний момент передумала и решила выступать за свою историческую родину. Титул самой быстрой женщины планеты принес ей небывалую популярность в Польше — три года подряд Станислава признавалась лучшей спортсменкой страны. Валасевич установила мировые рекорды на 60 и 100 метров, но в 1936-м в Берлине стала на стометровке второй, уступив американке Хелен Стивенс. Это поражение было настолько неожиданным, что Стивенс обвинили в принадлежности в мужскому полу, проверили, но вынуждены были признать свои подозрения ошибочными.

Хелен Стивенс и Станислава Валасевич

Станислава же окончательно перебралась в США, сменила имя и фамилию на Стелу Уолш и продолжала соревноваться на самом высоком уровне до 40 лет. В 1947-м она вышла замуж за американского боксера Нила Олсона, правда, вскоре развелась. Всю свою спортивную карьеру и после неё Стела не вызывала никаких подозрений, и лишь после смерти открылась шокирующая правда. Спортсменка погибла в результате разбойного нападения, и проведенное в морге обследование показало — Валасевич имела как женские, так и мужские гениталии. Любопытно, что сохранилось большое количество ранних документов, в том числе и свидетельство о рождении, где Станислава однозначно признавалась женщиной.

Станислава Валасевич Хелен Стивенс и Станислава Валасевич

Записка Эйнштейна японскому курьеру была продана за полтора миллиона долларов

Альберт Эйнштейн однажды дал курьеру-японцу записку вместо чаевых, так как в Японии не принято давать и брать чаевые. В записке было написано: «Тихая скромная жизнь приносит больше радости, чем стремление к успеху, связанное с постоянным беспокойством». В 2017 году эта записка была продана за более чем полтора миллиона долларов.

Человек, переживший три удара молнии

Уолтер Саммерфорд

Этот человек обидел мать-природу или его настигло чье-то проклятие? Таким вопросом задавались все друзья и близкие майора британской армии Уолтера Саммерфорда, жившего в начале 20 века. Дело в том, что за жизнь в Уолтера аж трижды попала молния, причем каждая из молний настигала его раз в шесть лет, как по часам.

Два первых удара Саммерфорд пережил, с трудом восстанавливаясь после травм, однако, третий оставил его парализованным, и вскоре мужчина скончался в больнице. И даже в могилу его ударила молния — приблизительно через четыре года после похорон.

В Пентагоне имеются отдельные столовые и туалеты для чернокожих работников, но они не используются

DAVID B. GLEASON / WIKIPEDIA

В Пентагоне в два раза больше туалетов и столовых, чем требуется. Они были построены отдельно для «чёрных» сотрудников и «белых» во время сегрегации. Фактически разделения не было, поскольку президент Рузвельт подписал указ, запрещающий сегрегацию государственных работников, но помещения остались.

Хью Хефнер не платил Монро за использование в Playboy её фотографий в обнажённом виде

Хью Хефнер

ELAYNE LODGE / AP PHOTO / PLAYBOY

Мэрлин Монро никогда не позировала для журнала Playboy, однако в 1953 году именно её фотографии в обнажённом виде помогли успешно выпустить первый номер этого журнала. Оказалось, что Хью Хефнер приобрёл фото у компании из Чикаго, выпускающей календари, всего за 500 долларов. Сама Монро не получила за использование этих изображений ничего.

Гарри Гудини провернул юридический фокус, чтобы защитить права на свой трюк

Гарри Гудини

Гарри Гудини хотел помешать конкурентам скопировать свой знаменитый трюк с «китайской пыткой водой», но не хотел патентовать его: для выдачи патента пришлось бы объяснить, как работает фокус. Тогда Гудини представил трюк как «одноактную пьесу для исполнения одним актёром», а затем подал заявление на регистрацию авторского права на эту пьесу.

По мнению Колумба, Земля имеет форму груди

Колумб считал, что Земля имеет форму женской груди. Он писал: «…Наблюдаются столь великие несоответствия, что я вынужден заключить, что Земля… похожа на грушу, совершенно округлую, за исключением того места, откуда отходит черенок. Здесь Земля имеет возвышение и похожа на мяч, на одно место которого наложено нечто вроде соска женской груди.»

Благодаря французской стриптизёрше купальник «бикини» победил «атом»

Мишлин Бернардини

В 1946 году два французских модельера, Жак Хейм и Луи Реар, независимо друг от друга вышли на рынок с купальниками, состоявшими из двух частей. Хейм окрестил минималистический предмет одежды «атомом», а Реар «бикини» в честь архипелага, где в мае 1946 года проводили ядерные испытания. Второе название оказалось более долговечным. Возможно причиной, этому послужило участие в презентации юной французской стриптизерши, позировавшей в бикини с рисунком из газетных вырезок. Новинка особенно порадовала мужчин, а Мишелин Бернардини получила более 50 тыс. писем от поклонников.

Мишлин Бернардини

Агностицизм придумал учёный, который не мог определиться, кто он по отношению к вере

Томас Генри Гексли

«Когда я достиг интеллектуальной зрелости и начал задаваться вопросом, кто же я — атеист, теист или пантеист; материалист или идеалист, христианин или свободно мыслящий человек — я пришёл к выводу, что мне не подходит ни одно из этих наименований, кроме последнего» — так в 1869 году был придуман, а позже введён в общее употребление термин «агностицизм», автором которого является зоолог профессор Томас Генри Гексли.

Сможет ли человек победить лошадь в марафонском забеге

WHOLE EARTH PEANUT BUTTER / GETTY

Сможет ли человек победить лошадь в марафонском забеге? Как выяснилось, да. Марафоны «Человек против лошади» проводятся с 1980-го года — в них бегуны соревнуются со всадниками на лошадях. Гонка проходит по дороге, тропе и в горах, а её дистанция несколько короче, чем у обычного марафона, и составляет 35 км. Марафон проходит в валлийском городе Лланвртид-Уэллс.

За всю историю проведения марафона люди выигрывали его трижды: в 2004, 2007 и 2022 годах. Остальные забеги выигрывали лошади.

Персидский царь отложил казнь слуг на следующий день и они убили его во сне

Ага Мохаммад Хан

Персидский царь Ага Мохаммад Хан приказал казнить двоих слуг за то, что те вели себя слишком громко. Но поскольку в этот день был религиозный праздник, казнь отложили на следующий день, а слугам велели вернуться к своим обязанностям. До следующего дня царь не дожил: приговорённые убили его во сне.

Китайская принцесса Лю Чую владела гаремом из 30 мужчин

Лю Чую

Китайская принцесса династии Сун по имени Лю Чую однажды пожаловалась своему брату Лю Цзые, правящему императору, на несправедливость: ему разрешалось иметь столько наложниц, сколько душе угодно (на тот момент число их превышало 10 000), а ей полагался лишь один муж. Брат согласился и выделил Ли Чую 30 красивых молодых людей для её личного гарема.

Следующий император, Лю Юй из династии Мин, осудил принцессу за безнравственность и казнил принуждением к самоубийству.

