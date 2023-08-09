Бега быков: Сан Фермин 2023

Каждый год тысячи любителей острых ощущений со всего мира приезжают в город Памплона — один из древнейших городов Испании, чтобы принять участие в фестивале Сан Фермин. Впервые он состоялся в далеком 1591 году.

Фестиваль обычно продолжается 9 дней и начинается с «энсьерро» — совместных забегов по городу быков и людей.

Этот праздник отмечается в Памплоне с конца 16 столетия. Считается, что святой Фермин, которого чествуют в эти дни, жил в пятом веке и был первым христианским епископом города. (Фото Alvaro Barrientos):

Но знаменит фестиваль Сан-Фермин прежде всего благодаря энсьерро — бегом от 12 разъяренных быков. Более чем из 216 часов празднования собственно энсьерро длится примерно четверть часа. (Фото Alvaro Barrientos):

Животные должны самостоятельно пробежать до арены для боя быков примерно 850 метров. Улицы старого города — кривые и узкие — заранее огораживаются. Впереди быков бегут участники праздника, несколько сот человек — любители острых ощущений. Их подбадривают стоящие вдоль улиц на тротуаре и на балконах домов сограждане. (Фото Ruben Albarran):

Животные очень быстро догоняют участников ристалища и беспощадно сбивают с ног всех, кто оказался недостаточно расторопным. (Фото Burak Akbulut):

Ещё давно участниками этого опасного забега, которым восторгался Эрнест Хемингуэй, могли быть только молодые мужчины. Теперь это ограничение снято: многие женщины также состязаются в беге с быками. (Фото Alvaro Barrientos):

Накануне праздника участники движения защитников животных PETA разделись в знак протеста против проведения корриды до белья и, обрызгав себя красной краской, лежали в течение получаса у арены для боя быков, изображая мертвых животных. (Фото Ruben Albarran):

Часто бегунами становятся иностранцы. В некоторые годы этот показатель достигал 70%; больше всех на праздник съезжается из США — 24% от общего числа, австралийцев и новозеландцев — 11%, британцев — 4%. (Фото Alvaro Barrientos):

(Фото Alvaro Barrientos):

Рекордным по количеству жертв стал 1924 год, когда быки растерзали 13 и ранили 200 человек. (Фото Cesar Manso):

В конце «энсьерро», протяженностью около 850 метров, которые животные преодолевают за две с половиной минуты, быки вбегают на арену. (Фото Alvaro Barrientos):

(Фото Miguel Riopa):

(Фото Miguel Riopa):

(Фото Alvaro Barrientos):

Сан-Фермин в Памплоне, июль 2023. (Фото Alvaro Barrientos):

Источник: https://loveopium.ru/news/bega-bykov-san-fermin-2023.html