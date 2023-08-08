Что не так с сегодняшним обществом: 30 честных иллюстраций Герхарда Хадерера

С каждым веком человек становится всё нежнее и циничнее. Мы все реже задумываемся о природе, об окружающих и даже самых близких людях, зато всё чаще с экранов телевизора можно услышать о войне, катастрофах и трагедиях. В кого же мы превращаемся, раз нас интересует только это? Ответ можно найти в работах Герхарда Хадерера.

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Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36261-chtonetakssegodnyashnim-obschestvom-30chestnyh-illyustraciy-gerharda-haderera-31-foto.html