Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Что не так с сегодняшним обществом: 30 честных иллюстраций Герхарда Хадерера

С каждым веком человек становится всё нежнее и циничнее. Мы все реже задумываемся о природе, об окружающих и даже самых близких людях, зато всё чаще с экранов телевизора можно услышать о войне, катастрофах и трагедиях. В кого же мы превращаемся, раз нас интересует только это? Ответ можно найти в работах Герхарда Хадерера.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/36261-chtonetakssegodnyashnim-obschestvom-30chestnyh-illyustraciy-gerharda-haderera-31-foto.html

08.08.2023 - Posted by | Креатив...

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Подключение к %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее | Далее →

%d такие блоггеры, как: