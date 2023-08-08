Самый летний образ: Очаровательные бабочки и мотыльки из бумаги и текстиля в работах современных художниц
Кого мы чаще всего ассоциируем с летней порой – ее красотой, ее легкостью и скоротечностью? Конечно, бабочек. Бабочки в разных культурах воспевались как символ человеческой души и как образ «бренного мира», их то связывали с потусторонними силами, то называли посланницами богов, наделяли чудесными или опасными свойствами. А современные художницы и мастерицы просто отдают должное их красоте – и стремятся запечатлеть их мимолетную прелесть, используя самые неожиданные техники.
Антикварные мотыльки Ларисы Бернхардт
Работы Ларисы Бернхардт.
Работы Ларисы Бернхардт.
Лариса Бернхардт — художница по текстилю украинского происхождения, живет и творит она в США. Текстильные скульптуры, которые она создает, — это застенчивые существа, наивные и ностальгирующие, жители ночных лесов. Для своих мотыльков и бабочек она приобретает старинные ткани со всего мира – потрясающие вышивки, гобелены, фрагменты старых ковров и шпалер. Художнице важно, чтобы материалы обладали собственной историей, проделали долгий путь и в ее руках получили вторую жизнь. Ткани хранят запахи – кофе, лаванда, специи, пыль… Пушистые тела мотыльков сшиты из бархата, окрашенного растениями из сада художницы. Ее работы посвящены странствиям – в большей степени духовным, чем географическим, исследованиям уголков собственной души, мечтаниям и скрытым тревогам, поэтому и мотыльки эти выглядят так, будто проделали огромный путь и принесли на своих крыльях пыльцу не цветов, а историй.
Очаровательные мотыльки и украшения от Бетси Уитни
Работы Бетси Уитни.
Работы Бетси Уитни.
Американка Бетси Уитни создает шарфы, колье и другие аксессуары из ткани, вдохновленные мотивами живой природы – тут и полевые цветы, и дубовые листья, и фактура мха… Кажется, это должны носить не человеческие женщины, а лесные феи (но никто не мешает вам быть лесной феей, если вам этого хочется). В ход идут остатки пряжи, лоскутки, разнообразные бусины. А еще она делает очаровательных текстильных мотыльков, разноцветных, мягких и пушистых – идеальных спутников для тех самых лукавых обитательниц густых лесов.
Бумажные панно Ребекки Джей Коулз
Панно Ребекки Коулз.
Панно Ребекки Коулз.
Художница из Великобритании Ребекка Джей Коулз, в отличие от остальных героинь этой статьи, предпочитает бумагу – и создает масштабные декоративные панно, где далеко не с первого раза узнается форма основного элемента. Ее завораживает процесс превращения плоского обрывка бумаги в объемную фигурку, а затем – в целое произведение искусства. Крошечные бумажные бабочки будто сбиваются в стаи, образуя мистические круги, спирали и завихрения. Цель художницы — сделать из повседневных объектов нечто невероятное, что позволило бы зрителю оценить потенциал самых обыденных материалов. Разумеется, вся бумага, из которой острым ножом вырезаются силуэты бабочек, используется вторично, а потому в противном случае отправилась бы в мусорный контейнер. Таким образом, природные мотивы в творчестве Коулз служат еще одной цели – напоминают нам о важности сохранения окружающей среды.
Потрясающе детализированные бумажные скульптуры Лизы Ллойд
Работа Лизы Ллойд.
Работа Лизы Ллойд.
Лиза Ллойд – соотечественница Ребекки Коулз и ее коллега по материалу. Она создает многослойные детализированные скульптуры-панно из цветной бумаги, которые в основном трехмерны и обычно вдохновлены цветами и узорами природы, немного сюрреалистичны – и невероятно впечатляющи. В прошлом Лиза – художник-аниматор, поэтому работала со многими материалами, пока не решила остановиться на бумаге, легкой в использовании, пластичной и многогранной. Среди ее работ есть образы попугаев, экзотических зверей, тропических цветов и разнообразных насекомых, но, пожалуй, самые яркие – это именно бабочки с их великолепными узорчатыми крылышками.
Вышитые броши Джорджи Эмери
Вышивки Джорджи Эмери.
Вышивки Джорджи Эмери.
На лацкан вашего жакета села бабочка, вероятно, перепутав вас с цветком… Ах, нет – это потрясающе реалистичная брошь. Британская художница Джорджи Эмери создает вышитые броши-бабочки, которые можно носить на любимом пиджаке или держать на ладони, любуясь их красотой. Она строго следует природе в своих работах – размеры и окрас крыльев точно соответствуют действительности. Эти бабочки точно не улетят, испугавшись легчайшего прикосновения – но благодаря таланту мастерицы и безупречной технике вышивки выглядят как живые. Кроме того, она разрабатывает схемы вышивок, которые продает на своем сайте.
Вышивки Эмили Йидон
Вышивки Эмили Йидон.
Вышивки Эмили Йидон.
Эмили родилась в Йоркшире – и это сильно повлияло на ее мировосприятие. С детских лет она училась наблюдать за живой природой, любовалась бескрайними полями и лесами родного края. Эмили — рукодельница-самоучка, а потому двигалась методом проб и ошибок. Однако это позволило ей создать собственный стиль вышивки, основанный на природных мотивах – форме и расцветках крыльев бабочек. Художница вышивает все исключительно вручную, тщательно подбирает цвета для будущей вышивки, старательно прорабатывает мельчайшие детали в каждой работе и охотно делится фотографиями творческого процесса. Кроме того, Эмили занимается и живописью – пишет она, разумеется, тоже бабочек. Сегодня она создает все свои творения в маленькой мастерской под названием «Самодельная ловушка» все там же, в родном Йоркшире.
Бабочки Юми Окиты
Работы Юми Окиты.
Работы Юми Окиты.
Но, наверное, самые известные на просторах интернета текстильные бабочки – работы художницы японского происхождения Юми Окиты из Северной Каролины (США). Она создает скульптуры вручную из комбинации ткани, искусственного меха, разнообразных бусин и перьев, а мелкие детали добавляются с помощью тщательной вышивки и краски для ткани. Узоры на крыльях, текстура тел и лапок – все это идеально точно соответствует природным образцам. За исключением размера – творения Юми достигают пятидесяти сантиметров, чего за их живыми «родственниками» обычно не водится. При этом у мотыльков Юми есть характерная черта – они уверенно стоят на своих тонких ножках, несмотря на внушительные размеры, что придает им еще большее сходство с живыми существами и… несколько жутковатый сюрреализм.
Комментариев нет.
-
Архивы
- Август 2023 (28)
- Июль 2023 (132)
- Июнь 2023 (109)
- Май 2023 (124)
- Апрель 2023 (129)
- Март 2023 (127)
- Февраль 2023 (138)
- Январь 2023 (152)
- Декабрь 2022 (145)
- Ноябрь 2022 (82)
- Октябрь 2022 (108)
- Сентябрь 2022 (117)
-
Рубрики
- 23 февраля…
- 8 марта
- А вы знали?
- Авто…
- Видео
- Гороскопы
- Дайджест
- Животные
- Знаменитости…
- Интересно знать…
- Креатив…
- Любовь… Она бывает разной…
- Немного истории…
- Новый год
- Ностальгия
- Пасха
- Пин-ап
- Поздравляем!
- Попробуем?
- Посмеёмся?
- Праздник….
- Природа…
- Путешествия…
- Спорт
- Умелые руки…
- Эротика
- Я умерЪ…
- архитектура….
- Uncategorized
-
RSSEntries RSS
Comments RSS
Добавить комментарий