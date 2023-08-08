Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Самый летний образ: Очаровательные бабочки и мотыльки из бумаги и текстиля в работах современных художниц

Кого мы чаще всего ассоциируем с летней порой – ее красотой, ее легкостью и скоротечностью? Конечно, бабочек. Бабочки в разных культурах воспевались как символ человеческой души и как образ «бренного мира», их то связывали с потусторонними силами, то называли посланницами богов, наделяли чудесными или опасными свойствами. А современные художницы и мастерицы просто отдают должное их красоте – и стремятся запечатлеть их мимолетную прелесть, используя самые неожиданные техники.

Антикварные мотыльки Ларисы Бернхардт

Работы Ларисы Бернхардт.

Работы Ларисы Бернхардт.

Работы Ларисы Бернхардт.

Работы Ларисы Бернхардт.

Лариса Бернхардт — художница по текстилю украинского происхождения, живет и творит она в США. Текстильные скульптуры, которые она создает, — это застенчивые существа, наивные и ностальгирующие, жители ночных лесов. Для своих мотыльков и бабочек она приобретает старинные ткани со всего мира – потрясающие вышивки, гобелены, фрагменты старых ковров и шпалер. Художнице важно, чтобы материалы обладали собственной историей, проделали долгий путь и в ее руках получили вторую жизнь. Ткани хранят запахи – кофе, лаванда, специи, пыль… Пушистые тела мотыльков сшиты из бархата, окрашенного растениями из сада художницы. Ее работы посвящены странствиям – в большей степени духовным, чем географическим, исследованиям уголков собственной души, мечтаниям и скрытым тревогам, поэтому и мотыльки эти выглядят так, будто проделали огромный путь и принесли на своих крыльях пыльцу не цветов, а историй.

Очаровательные мотыльки и украшения от Бетси Уитни

Работы Бетси Уитни.

Работы Бетси Уитни.

Работы Бетси Уитни.

Работы Бетси Уитни.

Американка Бетси Уитни создает шарфы, колье и другие аксессуары из ткани, вдохновленные мотивами живой природы – тут и полевые цветы, и дубовые листья, и фактура мха… Кажется, это должны носить не человеческие женщины, а лесные феи (но никто не мешает вам быть лесной феей, если вам этого хочется). В ход идут остатки пряжи, лоскутки, разнообразные бусины. А еще она делает очаровательных текстильных мотыльков, разноцветных, мягких и пушистых – идеальных спутников для тех самых лукавых обитательниц густых лесов.

Бумажные панно Ребекки Джей Коулз

Панно Ребекки Коулз.

Панно Ребекки Коулз.

Панно Ребекки Коулз.

Панно Ребекки Коулз.

Художница из Великобритании Ребекка Джей Коулз, в отличие от остальных героинь этой статьи, предпочитает бумагу – и создает масштабные декоративные панно, где далеко не с первого раза узнается форма основного элемента. Ее завораживает процесс превращения плоского обрывка бумаги в объемную фигурку, а затем – в целое произведение искусства. Крошечные бумажные бабочки будто сбиваются в стаи, образуя мистические круги, спирали и завихрения. Цель художницы — сделать из повседневных объектов нечто невероятное, что позволило бы зрителю оценить потенциал самых обыденных материалов. Разумеется, вся бумага, из которой острым ножом вырезаются силуэты бабочек, используется вторично, а потому в противном случае отправилась бы в мусорный контейнер. Таким образом, природные мотивы в творчестве Коулз служат еще одной цели – напоминают нам о важности сохранения окружающей среды.

Потрясающе детализированные бумажные скульптуры Лизы Ллойд

Работа Лизы Ллойд.

Работа Лизы Ллойд.

Работа Лизы Ллойд.

Работа Лизы Ллойд.

Лиза Ллойд – соотечественница Ребекки Коулз и ее коллега по материалу. Она создает многослойные детализированные скульптуры-панно из цветной бумаги, которые в основном трехмерны и обычно вдохновлены цветами и узорами природы, немного сюрреалистичны – и невероятно впечатляющи. В прошлом Лиза – художник-аниматор, поэтому работала со многими материалами, пока не решила остановиться на бумаге, легкой в использовании, пластичной и многогранной. Среди ее работ есть образы попугаев, экзотических зверей, тропических цветов и разнообразных насекомых, но, пожалуй, самые яркие – это именно бабочки с их великолепными узорчатыми крылышками.

Вышитые броши Джорджи Эмери

Вышивки Джорджи Эмери.

Вышивки Джорджи Эмери.

Вышивки Джорджи Эмери.

Вышивки Джорджи Эмери.

На лацкан вашего жакета села бабочка, вероятно, перепутав вас с цветком… Ах, нет – это потрясающе реалистичная брошь. Британская художница Джорджи Эмери создает вышитые броши-бабочки, которые можно носить на любимом пиджаке или держать на ладони, любуясь их красотой. Она строго следует природе в своих работах – размеры и окрас крыльев точно соответствуют действительности. Эти бабочки точно не улетят, испугавшись легчайшего прикосновения – но благодаря таланту мастерицы и безупречной технике вышивки выглядят как живые. Кроме того, она разрабатывает схемы вышивок, которые продает на своем сайте.

Вышивки Эмили Йидон

Вышивки Эмили Йидон.

Вышивки Эмили Йидон.

Вышивки Эмили Йидон.

Вышивки Эмили Йидон.

Эмили родилась в Йоркшире – и это сильно повлияло на ее мировосприятие. С детских лет она училась наблюдать за живой природой, любовалась бескрайними полями и лесами родного края. Эмили — рукодельница-самоучка, а потому двигалась методом проб и ошибок. Однако это позволило ей создать собственный стиль вышивки, основанный на природных мотивах – форме и расцветках крыльев бабочек. Художница вышивает все исключительно вручную, тщательно подбирает цвета для будущей вышивки, старательно прорабатывает мельчайшие детали в каждой работе и охотно делится фотографиями творческого процесса. Кроме того, Эмили занимается и живописью – пишет она, разумеется, тоже бабочек. Сегодня она создает все свои творения в маленькой мастерской под названием «Самодельная ловушка» все там же, в родном Йоркшире.  

Бабочки Юми Окиты

Работы Юми Окиты.

Работы Юми Окиты.

Работы Юми Окиты.

Работы Юми Окиты.

Но, наверное, самые известные на просторах интернета текстильные бабочки – работы художницы японского происхождения Юми Окиты из Северной Каролины (США). Она создает скульптуры вручную из комбинации ткани, искусственного меха, разнообразных бусин и перьев, а мелкие детали добавляются с помощью тщательной вышивки и краски для ткани. Узоры на крыльях, текстура тел и лапок – все это идеально точно соответствует природным образцам. За исключением размера – творения Юми достигают пятидесяти сантиметров, чего за их живыми «родственниками» обычно не водится. При этом у мотыльков Юми есть характерная черта – они уверенно стоят на своих тонких ножках, несмотря на внушительные размеры, что придает им еще большее сходство с живыми существами и… несколько жутковатый сюрреализм.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/060823/57045/

08.08.2023 - Posted by | Креатив...

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