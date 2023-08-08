Самый летний образ: Очаровательные бабочки и мотыльки из бумаги и текстиля в работах современных художниц

Кого мы чаще всего ассоциируем с летней порой – ее красотой, ее легкостью и скоротечностью? Конечно, бабочек. Бабочки в разных культурах воспевались как символ человеческой души и как образ «бренного мира», их то связывали с потусторонними силами, то называли посланницами богов, наделяли чудесными или опасными свойствами. А современные художницы и мастерицы просто отдают должное их красоте – и стремятся запечатлеть их мимолетную прелесть, используя самые неожиданные техники.

Антикварные мотыльки Ларисы Бернхардт

Работы Ларисы Бернхардт.

Работы Ларисы Бернхардт.

Лариса Бернхардт — художница по текстилю украинского происхождения, живет и творит она в США. Текстильные скульптуры, которые она создает, — это застенчивые существа, наивные и ностальгирующие, жители ночных лесов. Для своих мотыльков и бабочек она приобретает старинные ткани со всего мира – потрясающие вышивки, гобелены, фрагменты старых ковров и шпалер. Художнице важно, чтобы материалы обладали собственной историей, проделали долгий путь и в ее руках получили вторую жизнь. Ткани хранят запахи – кофе, лаванда, специи, пыль… Пушистые тела мотыльков сшиты из бархата, окрашенного растениями из сада художницы. Ее работы посвящены странствиям – в большей степени духовным, чем географическим, исследованиям уголков собственной души, мечтаниям и скрытым тревогам, поэтому и мотыльки эти выглядят так, будто проделали огромный путь и принесли на своих крыльях пыльцу не цветов, а историй.

Очаровательные мотыльки и украшения от Бетси Уитни

Работы Бетси Уитни.

Работы Бетси Уитни.

Американка Бетси Уитни создает шарфы, колье и другие аксессуары из ткани, вдохновленные мотивами живой природы – тут и полевые цветы, и дубовые листья, и фактура мха… Кажется, это должны носить не человеческие женщины, а лесные феи (но никто не мешает вам быть лесной феей, если вам этого хочется). В ход идут остатки пряжи, лоскутки, разнообразные бусины. А еще она делает очаровательных текстильных мотыльков, разноцветных, мягких и пушистых – идеальных спутников для тех самых лукавых обитательниц густых лесов.

Бумажные панно Ребекки Джей Коулз

Панно Ребекки Коулз.

Панно Ребекки Коулз.

Художница из Великобритании Ребекка Джей Коулз, в отличие от остальных героинь этой статьи, предпочитает бумагу – и создает масштабные декоративные панно, где далеко не с первого раза узнается форма основного элемента. Ее завораживает процесс превращения плоского обрывка бумаги в объемную фигурку, а затем – в целое произведение искусства. Крошечные бумажные бабочки будто сбиваются в стаи, образуя мистические круги, спирали и завихрения. Цель художницы — сделать из повседневных объектов нечто невероятное, что позволило бы зрителю оценить потенциал самых обыденных материалов. Разумеется, вся бумага, из которой острым ножом вырезаются силуэты бабочек, используется вторично, а потому в противном случае отправилась бы в мусорный контейнер. Таким образом, природные мотивы в творчестве Коулз служат еще одной цели – напоминают нам о важности сохранения окружающей среды.

Потрясающе детализированные бумажные скульптуры Лизы Ллойд

Работа Лизы Ллойд.

Работа Лизы Ллойд.

Лиза Ллойд – соотечественница Ребекки Коулз и ее коллега по материалу. Она создает многослойные детализированные скульптуры-панно из цветной бумаги, которые в основном трехмерны и обычно вдохновлены цветами и узорами природы, немного сюрреалистичны – и невероятно впечатляющи. В прошлом Лиза – художник-аниматор, поэтому работала со многими материалами, пока не решила остановиться на бумаге, легкой в использовании, пластичной и многогранной. Среди ее работ есть образы попугаев, экзотических зверей, тропических цветов и разнообразных насекомых, но, пожалуй, самые яркие – это именно бабочки с их великолепными узорчатыми крылышками.

Вышитые броши Джорджи Эмери

Вышивки Джорджи Эмери.

Вышивки Джорджи Эмери.

На лацкан вашего жакета села бабочка, вероятно, перепутав вас с цветком… Ах, нет – это потрясающе реалистичная брошь. Британская художница Джорджи Эмери создает вышитые броши-бабочки, которые можно носить на любимом пиджаке или держать на ладони, любуясь их красотой. Она строго следует природе в своих работах – размеры и окрас крыльев точно соответствуют действительности. Эти бабочки точно не улетят, испугавшись легчайшего прикосновения – но благодаря таланту мастерицы и безупречной технике вышивки выглядят как живые. Кроме того, она разрабатывает схемы вышивок, которые продает на своем сайте.

Вышивки Эмили Йидон

Вышивки Эмили Йидон.

Вышивки Эмили Йидон.

Эмили родилась в Йоркшире – и это сильно повлияло на ее мировосприятие. С детских лет она училась наблюдать за живой природой, любовалась бескрайними полями и лесами родного края. Эмили — рукодельница-самоучка, а потому двигалась методом проб и ошибок. Однако это позволило ей создать собственный стиль вышивки, основанный на природных мотивах – форме и расцветках крыльев бабочек. Художница вышивает все исключительно вручную, тщательно подбирает цвета для будущей вышивки, старательно прорабатывает мельчайшие детали в каждой работе и охотно делится фотографиями творческого процесса. Кроме того, Эмили занимается и живописью – пишет она, разумеется, тоже бабочек. Сегодня она создает все свои творения в маленькой мастерской под названием «Самодельная ловушка» все там же, в родном Йоркшире.

Бабочки Юми Окиты

Работы Юми Окиты.

Работы Юми Окиты.

Но, наверное, самые известные на просторах интернета текстильные бабочки – работы художницы японского происхождения Юми Окиты из Северной Каролины (США). Она создает скульптуры вручную из комбинации ткани, искусственного меха, разнообразных бусин и перьев, а мелкие детали добавляются с помощью тщательной вышивки и краски для ткани. Узоры на крыльях, текстура тел и лапок – все это идеально точно соответствует природным образцам. За исключением размера – творения Юми достигают пятидесяти сантиметров, чего за их живыми «родственниками» обычно не водится. При этом у мотыльков Юми есть характерная черта – они уверенно стоят на своих тонких ножках, несмотря на внушительные размеры, что придает им еще большее сходство с живыми существами и… несколько жутковатый сюрреализм.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/060823/57045/