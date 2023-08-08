КРАСИВАЯ, СВЕТЛАЯ ЖИВОПИСЬ. ДЕТИ В ИСКУССТВЕ. SAYDA AFONINA [САЙДА АФОНИНА] 1965



Русская художница Сайда Афонина [Сайда Афонина] родилась в Сызрани — небольшом городе Самарской области, расположен на реке Волге. В возрасте 20 лет закончила Сызранскую художественную школу.





Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post500615721/