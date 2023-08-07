25 архитектурных шедевров на все времена

Сабреддит ArchitecturePorn притягивает всех, кто любит красивую и сложную архитектуру. Здесь собираются истинные ценители и старины, и современности. Если вы хотите полюбоваться на шедевры, лучшего места не найти!

1. Португальская королевская библиотека, Рио-де-Жанейро



2. Замок Гогенцоллернов, Бизинген, Баден-Вюртемберг, Германия



3. Золотой мост в Дананге, Вьетнам



4. Монастырь Сумела в Трабзоне, Турция



5. Итальянская оранжерея XIX века в замке Эшби-Хаус, Нортгемптоншир, Ист-Мидлендс, Англия



6. Страсбург, Франция



7. Индуистский храм Шри Шивы Субрамании, Нанди, Фиджи



8. Долина Вансянь с домами, висящими на скале. Лилин, провинция Хунань, Китай



9. Бассейн в римском стиле в Херст-касл, Калифорния, США



10. Храм Сахасра Баху, 1100-летний храм в Индии



11. Мост через водопад, Ронда, Испания



12. Саграда Фамилия (Храм Святого Семейства), Барселона, Испания



13. Книжный магазин Waterstones. Брэдфорд, Западный Йоркшир, Великобритания



14. Потолок мечети Шаха в Исфахане, Иран



15. «Циркус», кольцо больших таунхаусов в георгианском стиле 18 века в историческом городе Бат, Сомерсет, Англия



16. Особняк в готическом стиле, 1860 г., колледж Де Ла Саль, Торонто, Онтарио, Канада



17. Загородный дом, Вермонт, США



Выставочный зал, Ташкент, Узбекистан



19. Замок 13-го века на холме с видом на Нажак, небольшую деревню в Авероне, Окситания, Южная Франция



20. Узкий черный викторианский таунхаус в Сан-Франциско, США



21. Деревянная лестница в ресторане Hide, Лондон, Великобритания



22. Замок Эльц, Виршем, Германия



23. Викторианский дом из красного кирпича, Хэмпстед, Лондон, Великобритания



24. Детали фасада готической церкви. Руан, Франция



25. Джайпурская стена в Раджастане, Индия





Источник: https://nevsepic.com.ua/arhitektura/36310-25arhitekturnyh-shedevrov-navsevremena-26-foto.html