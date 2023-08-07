Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

25 архитектурных шедевров на все времена

Сабреддит ArchitecturePorn притягивает всех, кто любит красивую и сложную архитектуру. Здесь собираются истинные ценители и старины, и современности. Если вы хотите полюбоваться на шедевры, лучшего места не найти!

1. Португальская королевская библиотека, Рио-де-Жанейро

2. Замок Гогенцоллернов, Бизинген, Баден-Вюртемберг, Германия

3. Золотой мост в Дананге, Вьетнам

4. Монастырь Сумела в Трабзоне, Турция

5. Итальянская оранжерея XIX века в замке Эшби-Хаус, Нортгемптоншир, Ист-Мидлендс, Англия

6. Страсбург, Франция

7. Индуистский храм Шри Шивы Субрамании, Нанди, Фиджи

8. Долина Вансянь с домами, висящими на скале. Лилин, провинция Хунань, Китай

9. Бассейн в римском стиле в Херст-касл, Калифорния, США

10. Храм Сахасра Баху, 1100-летний храм в Индии

11. Мост через водопад, Ронда, Испания

12. Саграда Фамилия (Храм Святого Семейства), Барселона, Испания

13. Книжный магазин Waterstones. Брэдфорд, Западный Йоркшир, Великобритания

14. Потолок мечети Шаха в Исфахане, Иран

15. «Циркус», кольцо больших таунхаусов в георгианском стиле 18 века в историческом городе Бат, Сомерсет, Англия

16. Особняк в готическом стиле, 1860 г., колледж Де Ла Саль, Торонто, Онтарио, Канада

17. Загородный дом, Вермонт, США

Выставочный зал, Ташкент, Узбекистан

19. Замок 13-го века на холме с видом на Нажак, небольшую деревню в Авероне, Окситания, Южная Франция

20. Узкий черный викторианский таунхаус в Сан-Франциско, США

21. Деревянная лестница в ресторане Hide, Лондон, Великобритания

22. Замок Эльц, Виршем, Германия

23. Викторианский дом из красного кирпича, Хэмпстед, Лондон, Великобритания

24. Детали фасада готической церкви. Руан, Франция

25. Джайпурская стена в Раджастане, Индия

Источник: https://nevsepic.com.ua/arhitektura/36310-25arhitekturnyh-shedevrov-navsevremena-26-foto.html

07.08.2023 - Posted by | архитектура....

Комментариев нет.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Gravatar
Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Отмена

Подключение к %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

← Ранее | Далее →

%d такие блоггеры, как: