25 архитектурных шедевров на все времена
Сабреддит ArchitecturePorn притягивает всех, кто любит красивую и сложную архитектуру. Здесь собираются истинные ценители и старины, и современности. Если вы хотите полюбоваться на шедевры, лучшего места не найти!
1. Португальская королевская библиотека, Рио-де-Жанейро
2. Замок Гогенцоллернов, Бизинген, Баден-Вюртемберг, Германия
3. Золотой мост в Дананге, Вьетнам
4. Монастырь Сумела в Трабзоне, Турция
5. Итальянская оранжерея XIX века в замке Эшби-Хаус, Нортгемптоншир, Ист-Мидлендс, Англия
6. Страсбург, Франция
7. Индуистский храм Шри Шивы Субрамании, Нанди, Фиджи
8. Долина Вансянь с домами, висящими на скале. Лилин, провинция Хунань, Китай
9. Бассейн в римском стиле в Херст-касл, Калифорния, США
10. Храм Сахасра Баху, 1100-летний храм в Индии
11. Мост через водопад, Ронда, Испания
12. Саграда Фамилия (Храм Святого Семейства), Барселона, Испания
13. Книжный магазин Waterstones. Брэдфорд, Западный Йоркшир, Великобритания
14. Потолок мечети Шаха в Исфахане, Иран
15. «Циркус», кольцо больших таунхаусов в георгианском стиле 18 века в историческом городе Бат, Сомерсет, Англия
16. Особняк в готическом стиле, 1860 г., колледж Де Ла Саль, Торонто, Онтарио, Канада
17. Загородный дом, Вермонт, США
Выставочный зал, Ташкент, Узбекистан
19. Замок 13-го века на холме с видом на Нажак, небольшую деревню в Авероне, Окситания, Южная Франция
20. Узкий черный викторианский таунхаус в Сан-Франциско, США
21. Деревянная лестница в ресторане Hide, Лондон, Великобритания
22. Замок Эльц, Виршем, Германия
23. Викторианский дом из красного кирпича, Хэмпстед, Лондон, Великобритания
24. Детали фасада готической церкви. Руан, Франция
25. Джайпурская стена в Раджастане, Индия
Источник: https://nevsepic.com.ua/arhitektura/36310-25arhitekturnyh-shedevrov-navsevremena-26-foto.html
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