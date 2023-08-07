Что обнаружили археологи в 2000-летнем театре Нерона, который нашли недавно близ Ватикана

Древнеримский историк Тацит очень красочно описал момент Великого пожара, когда печально известный римский император Нерон наблюдал за бедствием со сцены своего театра. Это сооружение, призванное продемонстрировать публике таланты одиозного монарха, он возвёл во время своего правления. Это древнее развлекательное заведение археологи искали не одно столетие. Наверное, это самое разыскиваемое здание Древнего мира. Наконец, оно было найдено недавно, совершенно случайно, вблизи стен Ватикана. Что открыл учёным театр Нерона, который считался потерянным почти 2000 лет?

Легендарный театр одиозного императора

Археологи совершили захватывающее открытие.

Летом этого года, во время раскопок, которые инициировало Управление культурным наследием Рима, был найден древнеримский театр, возведённый некогда легендарным Нероном. Место обнаружения находится рядом с Ватиканом. На этом месте были сады дворца 15 века, который именуют Палаццо делла Ровере. Его возвела католическая церковь и он по сей день используется. Там помещается штаб-квартира Ордена Гроба Господня — древнего рыцарского ордена Ватикана. Дворец хотели реконструировать и превратить в отель Four Seasons при этом сохранив величественное здание для будущих поколений.

Здесь должны были возвести роскошный отель Four Seasons.

Театр Нерона был найден под садом Палаццо делла Ровере, ныне известного как Палаццо деи Пенитенциери в Риме.

Теперь археологи узнали, что ранее на этом самом месте стоял театр печально известного древнеримского императора Нерона. Более 2000 лет назад он решил построить свой личный театр. Описаниям древних историков, в числе которых Плиний Старший, обнаруженные руины полностью соответствуют. Учёные говорят, что это очень важное открытие. На сцене этого заведения когда-то Нерон читал стихи и пел, удовлетворяя свои творческие амбиции. Хорошо ли, плохо ли он выступал — публика, конечно же, обязана была сопровождать представление восторженными аплодисментами. Театр был давно потерян и являлся одним из самых разыскиваемых сооружений Древнего мира.

Раскопки были проведены этим летом.

На стенах театра Нерона найдены остатки фресок.

Что нашли учёные в театре Нерона

Под местом, которое должно было стать в будущем фундаментом роскошного отеля Four Seasons, археологам открылись два строения из кирпича, расположенные под прямым углом друг ко другу. Одно из сооружений оказалось самим театром, где была смотрящая на запад сцена и места для зрителей, расположенные полукругом. Также были найдены развалины ступеней, стен и входов, остатки величественных колонн из белого и цветного мрамора, покрытые сусальным золотом. Все найденные руины сооружений и артефакты полностью подтвердили точные описания этого места Плинием Старшим.

Колонны были украшены золотом.

Именно так описывал театр Нерона Плиний Старший.

В качестве последнего доказательства того, что это действительно тот самый театр, который построил Нерон, подтвердили товарные знаки на кирпичах. Эти кирпичи, если верить клейму, были произведены в период с 27 года до нашей эры по 68 год до нашей эры. В этот период истории Рима им правили пять императоров, одним из которых был печально известный Нерон.

Древнеримский император Нерон.

Второе сооружение, которое раскопали археологи, оказалось подсобкой. Здесь располагались гримёрные и костюмерные, а также хранились декорации. Эта постройка была не столь величественна, но являлась важной частью возведённого императором театра. Нерон же мечтал не только о славе главного мецената, но и желал воплотить свою жажду лицедейства.

Как слой за слоем открывали историю Рима

Открытие театра Нерона, безусловно, весьма впечатляюще. Только это был совсем не единственный сюрприз раскопок. В ходе работ учёные нашли множество бесценных артефактов, а также остатков древних строений, с помощью которых историки теперь смогут восстановить массу захватывающих подробностей об истории великой империи древности, начиная от момента её рождения и вплоть до 15 века.

https://www.youtube.com/watch?v=HromTkHbTfQ

Одним из самых любопытных открытий стали древние предметы быта — это стеклянная и керамическая посуда. Роскошные кубки и более скромные глиняные сосуды датируются 10 веком. Эти предметы необычны тем, что историкам о том периоде истории Рима известно крайне мало. Из найденных артефактов тех времён существовало лишь семь стеклянных чаш. Теперь к ним добавились найденные возле Палаццо.

Эти артефакты стали самым любопытным открытием.

Археологи считают данное открытие самым впечатляющим за последние годы. Вторым по значению они называют остатки роскошного дворца другого одиозного римского императора — Калигулы, которые были найдены в 2020 году. Сейчас продолжаются реставрационные работы, чтобы отправить все найденные ценные артефакты в музеи. Руины театра власти планируют засыпать, аргументируя это их бессрочной сохранностью.

Найденные артефакты будут переданы в музеи.

Об императоре Нероне ходит масса самых диких слухов. Самым знаменитым, безусловно, является то, что он играл на скрипке на сцене своего театра, пока горел великий город Рим.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/060823/57053/