Животные в фотографиях

Жизнь самых интересных животных из разных уголков мира.

Гонка на диких пони в Калгари, Альберта, Канада. (Фото Leah Hennel):

Сельскохозяйственная выставка в Харрогейте, Англия. Мэнский лохтан — порода овец (Ovis aries), обитающая непосредственно на острове Мэн. Слово Лохтан произошло от мэнского выражения lugh dhoan, которое переводится как «серая мышь», что и характеризует цвет шерсти Лохтана. (Фото Oli Scarff):

Лось недалеко от города Яньчэн, провинция Цзянсу, Китай. (Фото CFoto):

Бабочка отдыхает на цветке в районе Сарыкамис в Карсе, Турция. Форма и размах крыльев бабочек весьма разнообразны: от 2 мм до 28 см. (Фото Huseyin Demirci):

Бык прыгает в воду во время традиционного забега быков «bous a la mar» (быки в море) в гавани Дении, недалеко от Аликанте, Испания. На арену выпускают быка, и все желающие принимаются дразнить его и зазывать ближе к воде. Когда разъяренный бык бросается в сторону смельчаков – они разбегаются врассыпную, многие тут же прыгают в воду. Основная задача – увлечь его за собой. Тот, кто добивается, чтобы бык оступился и упал в воду, и считается победителем. (Фото Jose Jordan):

Аисты пролетают над горящим полем. (Фото Anatolii Stepanov):

Люди собираются, чтобы посмотреть на морскую черепаху, выпущенную в Средиземное море, на пляже Бейт-Янай, Израиль, во Всемирный день морских черепах. (Фото Ariel Schalit):

Пчела, покрытая пыльцой, садится на цветок обыкновенной мальвы в Людвигсбурге, Германия. Пчёлы играют важную роль в опылении цветущих растений, являясь самой многочисленной группой опылителей в экосистемах, связанных с цветами. В зависимости от текущей потребности, пчёлы могут сконцентрироваться как на сборе нектара, так и на сборе пыльцы. И в первом, и во втором случае пчёлы способствуют опылению растений, но в случае со сбором пыльцы этот процесс проходит гораздо более эффективно. (Фото Thomas Kienzle):

Конная полиция во время столкновений с демонстрантами в Сан-Сальвадор-де-Жужуй, Аргентина. (Фото Javier Corbalan):

Миграция мормонских сверчков в Спринг-Крик, штат Невада. (Фото Rick Bowmer):

Парк Alpaca Fureai Land в Токио, Япония. В природе альпаки обитают в Андах на высоте 3500—5000 метров, на территории Эквадора, южного Перу, северного Чили и западной Боливии. (Фото Kim Kyung-Hoon):

Терапевтический сеанс с рептилиями для пациентов с аутизмом в Сан-Паулу, Бразилия. (Фото Nelson Almeida):

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с собакой. (Фото Peter Cziborra):

Школа для собак в Боготе, Колумбия. (Фото Raul Arboleda):

Кыргызские охотники дрессируют беркутов и называют этого орла божьей птицей и считают их самыми умными, сильными и смертоносными охотники на планете, которые могут убивать зайцев, лис, рысей и даже волков. (Фото David Dhaen):

Перевозка льва Визериса из-под Киева в Польшу. (Фото Vitaliy Novikov):

Бобр на берегу Мотала-Стрем, Мотала, Швеция. Бобры строят два типа жилищ — норы и хатки. Хатки — это плавучие островки, сделанные из кучи хвороста, перемешанного с тиной, высотой 1—3 метров и диаметром до 10 метров, имеющие подводный вход. (Фото Jeppe Gustafsson):

Новорожденный белый носорог следует за своей матерью в Национальном зоопарке в Гаване, Куба. (Фото Alexandre Meneghini):

Портрет лисы. (Фото Kieran Metcalfe):

Новорожденный детеныш орангутанга в ростокском зоопарке, Германия. (Фото Jens Büttner):

Благодаря пышному, распускаемому веером глазчатому «хвосту» павлин известен как самая красивая птица среди курообразных. (Фото Himanshu Sharma):

Кошка сидит в зоне ожидания за кулисами на выставке и конкурсе кошек в Бангкоке, Таиланд,. (Фото Lauren DeCicca):

Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/zhivotnye-v-fotografiyax-140.html