Древнерусский город Берестье — Брест

В Советском Союзе в 1969 году начались широкомасштабные археологические работы в Бресте, в результате которых были обнаружены сотни древнерусских деревянных построек XII – начала XIV века, часть домов великолепно сохранилась и археологи могли собрать разрушенное строение в полную высоту. Остатки древней застройки и огромная коллекция артефактов, насчитывающая тысячи древнейших предметов быта древнерусского городища, позволили судить об экономике и культуре древнего Берестья. На раскопках Берестья в разные годы побывали известные археологи: В.В. Седов, А.Н. Кирпичников, Ю.В. Кухаренко, П.П. Толочко, А.В. Цауне и Ю.Я. Селиранд, П.Г. Гайдуков. Приезжал и президент АН СССР академик Г.Н. Марчук. Высоко оценили исследовательские работы по раскопкам Берестья Б.А. Рыбаков и А.В. Арциховский.

В марте 1982 года на месте раскопок древнерусского города был открыт археологический музей «Берестье», где до сегодняшнего дня можно увидеть участки древней деревянной городской застройки.

В 1987 году вышел цикл научно-популярных книг о раскопках в Берестье — «Южная Беларусь в IХ–ХIII веков», и фундаментальная научная монография «Берестье» доктора наук Петра Фёдоровича Лысенко (1931 – 23 марта 2020 г.).

Во время раскопок в начале ХХI века археологи обнаружили свидетельства, что местом основания древнерусского поселения мог быть остров, образованный реками Буг и Мухавец (ныне это Центральный остров Брестской крепости), а временем тех далеких событий были 80-90 годы Х века.

На месте слияния двух рек Буг и Мухавец жило древнеславянское племя дреговичи, волыняне, жившие на территории Беловежской пущи до ХIII века. В ХIХ веке известный белорусский историк и этнограф Павел Шпилевский исследовал на правом берегу Мухавца древний курган на месте языческого капища древнеславянской богини Макоши (белар. Мажанна). На вершине кургана и языческого капища выстроен лабиринт из камней, выложенных в форме стирали. Чертеж лабиринта хранится в Гродненском историческом архиве.

Музей Берестье — это единственный в Европе музей средневекового восточнославянского города.

Вся экспозиция музея Берестье находится в крытом павильоне площадью 2400 кв. м современной архитектуры, выстроенном из бетона, стекла и алюминия. Берестье было под землей, и вот город приподнялся из раскопок и вышел на свет. По центру крыши над музеем сделана прозрачная вставка, через которую проникает свет, освещающий всю экспозицию.

Вскрытая археологами часть детинца Берестье показала, что это безусловно ремесленный квартал, из двух уличных мостовых и 28 деревянных жилых и хозяйственных построек. Средние размеры сооружений — 12 — 15 кв. метров.

Отверстие в стене сруба, напоминающие современнику окно, на самом деле дверной проём, высотой около 80 см. Дело в том, что дома тогда отапливались маленькой печкой и нужно было сохранять тепло, поэтому делали высокий порог и небольшую дверь. Средний рост мужчины в то время был всего 160 сантиметров.

Во время археологических раскопок была найдена глинобитная печка примерно 960 года, доказывающее, что поселение в Берестье существовало уже в Х веке. Многие артефакты, найденные на месте археологических раскопок, датируются ХІ столетием.

В начале экспозиции музея можно ознакомиться и с приблизительной реконструкцией детинца, построенного в XIII веке по приказу князя Владимира Васильковича. В следующем зале музея видим древние находки. Это лестницы из цельного дерева, обнаруженные в одном из строений, вероятно, двухэтажном. Здесь найдена и самая большая деревянная дверь — высотой всего 113 см. Древесина сохранилась благодаря естественной консервации, местность окружена болотами, а мокрый грунт не пропускает кислород.

При раскопках в этом месте были выявлены более двухсот деревянных построек XI–XIII веков с ограждениями из частокола (тын), остатки глинобитных печей в домах и многочисленные артефакты материальной культуры того времени.

TOWN -«город, огороженный ТЫНом«; Прото-ИЕ корень *dhu-no- «укрепленное место, холм-форт», прото-герман. *tunaz, *tunan — «укрепленное место»; др. саксон.— tun, др.сканд., др.фриз. — tun — «забор», изгородь; голланд. tuun — забор; tuin — сад, др.нем. — Zaun – забор, изгородь; англо-саксон. tun — сад, поле, двор, ферма, усадьба, жилой дом, особняк; позднее «группа домов, деревни, фермы»; Кельтское — *dunon — укрепления на холме, валлийский (Уэльс) — din — укрепленное место, лагерь, dinas — город; гальско/кельтско-латин. — dunum – дворец;

Многие дома насчитывают 5, 9 и даже 12 венцов, что неудивительно, если учесть хорошие условия для консервации древесины: толщина культурного слоя равна примерно семи метрам (сформирован за 700 — 900 лет), а влажность находок очень высокая.

Общая площадь археологических раскопок в Берестье составила 1800 кв. метров, но на одном небольшом участке деревянных построек сохранилось особенно много, они были законсервированы, и сегодня в музее Берестье можно увидеть 28 жилых и хозяйственных бревенчатых строений XIII века в том же виде, в каком их обнаружили археологи.

Ремёсла в Берестье.

Вокруг вскрытого древнего посада размещена экспозиция музея, посвящённая жизненному укладу восточных славян, населявших в древности эти места, представлены археологические находки, сделанные в ходе раскопок — изделия из металлов, стекла, дерева, глины, кости, ткани, в том числе многочисленные украшения, посуда, детали ткацких станков.

В музее представлены фрагменты как многочисленных инструментов хозяйственного предназначения, так и оружия, кольчуги, доспехов, снаряжения всадника и коня. Но особый интерес представляют тончайшие бритвы из чёрного металла.

В экспозиции посвящённой обработке цветных металлов, представлены инструменты ювелира, серебряные и бронзовые пряжки для ремней, фибулы, женские поясные украшения, перстни, кольца, колты, каменные пряслица…

Вторая часть того же зала рассказывает о косторезном ремесле, представлены изделия из кости — иголки, шпилька, двухсторонние гребни, пуговицы, созданные почти 1000 лет назад. В пуговицах только одно отверстие, а в одной пуговичке сохранился даже узелок! Некоторые находки являются единичными. Из кости делали короткие кинжалы — оружие ближнего боя.

Берестянские кожевники использовали обработанную кожу домашних животных. В мастерской кожевника найдены металлические проколки, поршни — простейшая обувь горожан, детские туфли. Из найденных частей обувь берестян восстановлена современниками. Поясные украшения, ножны для ножей и кинжалов, кошельки…

Женщины в основном занимались прядением и ткачеством. Экспозиция включает фрагменты шерстяной ткани и орудий обработки льна, веретена, пряслице…

Посуда второй половины ХIV века восстановлена современными мастерами по фрагментам. Это керамическая сковородка, также доделанная в наше время. Глиняные миски, горшки, кувшины с клеймом мастера. В Берестье насчитывается с десяток гончаров, имеющих своё клеймо!

Древесина была одним из популярных в то время материалов для изделий. Вот деревянное тележное колесо, лыжи, рулевое весло, черпак, ложки, деревянные гребни, коромысло, баклажка…

В Берестье жили земледельцы, пахари, найдена уникальная для Европы находка — дубовое рало для вспахивания земли.

Интересны и древние жернова для растирания зерна в муку, также дубовые лопаты с металлическими наконечниками, серп, коса «горбуша», так как короткая ручка косы заставляла косца сильно сгибаться, маслодельный пресс-жом, песты… Найден элемент ножной ступы, в центральное отверстие засыпали зерно, человек сверху давил ногой на рычаг в ступе , очищая зёрна от шелухи и получая крупу.

Животноводство и охота

В экспозиции музея Берестье представлены кости домашних животных лошадь, коза, корова. Судя по древним останкам, домашние животные были по размеру меньше современных, даже взрослая корова была размером с нынешнего телёнка. Маленькими были и собаки.

Коты и кошки в ХIII — XIV веках были в три раза дороже лошадей, поэтому держать в доме кошку могли позволить себе только очень богатые люди. в раскопках из 40 тысяч находок различных костей попался всего один череп кошки.

Оберег охотника — медвежий коготь

Охотились жители Берестье на тех же зверей, что и современники, сохранился средневековый череп зубра и тура, полностью истреблённого ещё в XVII веке. В «Берестье» хранятся рога большого быка — тура, лося и барана, нижняя челюсть медведя, череп волка, клыки кабана...

Занимались жители Берестья и рыболовством, в их домах найдена блесна, крючки, грузила, поплавки, рыбья чешуя и кости, речные моллюски…

О торговле Берестья свидетельствуют фрагменты разноцветных стеклянных браслетов, вероятно, привезены из Киева. Есть изделия из овручского шифера (Волынь), мазовшанская керамика (Польша), янтарь из Прибалтики, самшитовые гребни (Кавказ), раковина каури, обитающая только в Индийском океане. Из раковин каури делали женские украшения или использовали как разменную монету,

Грамота и письменность

Писали раньше кириллицей на полых внутри дощечках — цера, которую заливали воском, а на воске выводили буквы специальной острой палочкой для письма и с лопаткой на другом конце для сглаживания и стирания написанного.

Уникальной находкой считается самшитовый гребень. С обеих сторон на нём были начертаны 13 букв букв древнерусского алфавита (кириллицы), с одной стороны гребня написаны шесть букв, с другой — семь.

Как развлекались в древнем Берестье, рассказывают следующие экспонаты: шахматные костяные король и ладья, кубик с точками от одного до шести, мастихин с фрагментом розовой краски, а также шашка и кости для игры в бабки с точечными пометками. Среди детских игрушек — кожаный мяч, погремушка из плотного непрозрачного стекла, яйца из кости, камня и древесины.

Христианство и язычество

Змеевик князя Владимира Мономаха

Среди находок впечатляет христианская иконка-змеевик: с одной стороны изображены христианские святые и символы, а с другой — клубок змеи с двенадцатью головами и 31 точкой по кругу.

О проникновении христианства на некогда языческие земли восточных славян свидетельствуют найденные каменные, железные и янтарные крестики, фрагменты двух крестов-энколпионов, ложечка для причастия, иконка-вставка с изображением Богородицы Оранты.

Профессор физики Брестского технического университета Анатолий Гладыщук был свидетелем археологических раскопок древнего Берестья, которыми занимался археолог Петр Лысенко, и снял на эту тему документальный фильм. История увлекла его настолько, что Анатолий Гладыщук выпустил научно-популярную трилогию «Замок Берестейский».

Как появилось название Берестье?

По легенде, давным-давно некий купец увяз в болоте, и, чтобы выбраться из болота он выстелил гать берестой, а позже на переправе основал поселение. Анатолий Гладыщук, как физик, развеивает популярный миф про бересту, утверждая, что стелить болото корой березы — непрактично!

Вероятнее всего, купец использовал берест — вид вяза (лат. Úlmus — ильм; Ulmaceae), который и поныне встречается в пойме реки Западный Буг, где когда-то был основан город. Отсюда и название Берестье.

В современной Беларуси берест растёт в подлесках смешанных и широколиственных лесов, иногда образуя заросли в пойменных дубравах. Берест светолюбивое, засухоустойчивое дерево, живёт до трёхсот лет…

«Видимо, вяза – береста в те давние времена в пойме Буга произрастало достаточно много, раз он и сейчас встречается здесь, местами даже образуя небольшие заросли, причем составляет их необычная разновидность береста – с пробковой корой», – предполагает Анатолий Гладыщук.

Белорусский этнограф и историк Адам Киркор в третьем томе «Живописной России», изданном в 1882 году и посвященном литовскому и белорусскому Полесью, упоминает:

«Основание Бреста относится к глубокой древности. Предание говорит, что какой-то богатый и знатный вельможа проезжал этой дорогой среди непроходимых болот, поросших берестом. Поезд загряз в болоте; тогда пришлось вырывать берест и настилать дорогу, и, когда добрались до берега реки, вельможа велел построить здесь церковь и назвать это место Берестом».

У польских исследователей М. Балинского и Т. Липинского в четвертом томе их трудов, вышедшем в 1886 году в Варшаве, эта легенда звучит практически идентично с небольшими вариациями:

«Местное народное предание название Брест выводит из такой легенды. В прежние века некий купец, преодолевая здесь большие болота, заросшие вязом – берестом, завяз так, что для того, чтобы выбраться, должен был настелить дорогу кустарником из срубленного вяза – береста. Выбравшись из тех топей, в благодарность Богу вознёс на краю этой рощи церквушку и таким образом дал начало поселению, названному славянским людом Берестем или Брестом».

Польское слово brzost – берест в словарях соседствует с похожим по написанию, словом brzoza — берёза. Это могло явиться причиной известной путаницы в названии совершенно разных деревьев — берёзы и вяза-береста. Древнерусское село Берестово появилось в 980 году, Берест или Берестье упомянуто в «Повести временных лет». Крестьяне Полесья продолжали называть город на местном диалекте – «Бэресть».

В первой книге трилогии «Замок Берестейский» публикуется следующее объяснение названия города: «Новую форму своего имени город постепенно приобрел после перехода Берестейского повета из состава Великого княжества Литовского в состав Речи Посполитой по Люблинской унии 1569 года. В новом государстве документация велась уже не на русском языке, а на польском, в котором нет полногласия ОРО- , -ЕРЕ- , а есть сокращенные формы -РО- , -РЕ- , -РУ- например, кОРОль – кРУль. Исконные восточнославянские названия на этой территории в Побужье понемногу получили новые формы написания и произношения. Так, БЕРЕзовка стала называться БЖЕзувкой, а БЕРЕстье вначале называлось БЖЕсте, а затем – в краткой форме – БЖЕсть. В Российской империи польское написание Бжесть было механически переведено на русский язык – Брест. Так Берестье утратило своё первоначальное русское имя и стало жить под именем Брест».

Каким же было то древнее городище?

На самом деле город Берестье был очень богатым, благодаря развитой торговле с западом и востоком.

С начала ХI века Берестье входило в состав Туровского княжества. Город, расположенный на пересечении торговых путей из Причерноморья и Киева в Польшу и Западную Европу, уже тогда город являлся административным, торгово-экономическим и культурным центром окрестных территорий. За владение городом Берестье постоянно шла борьба между претендентами на престол в Киеве и монархами соседних государств. Великий князь киевский Ярослав Мудрый (978 — 1054) не раз предпринимал походы на Берестье.

Принято считать, что первое упоминание города в древнерусских летописях относится к 1019 году.

Первое упоминание о городе Берестье краевед Анатолий Гладыщук нашёл в «Синодальном хартейном новгородском списке старшего извода» XIII века. Там написано, что боровшийся за Киевский престол, князь Святополк, спасаясь бегством по дороге в «Лядскую (польскую) землю» остановился в Берестье в 1017 году, и сам Великий князь Ярослав Мудрый «ходил к Берестью», то есть к городу над Бугом — том самом, который сегодня можно увидеть в музее «Берестье» рядом с Брестской крепостью.

Шапка великого князя Владимира Мономаха

После смерти Ярослава Мудрого город Берестье перешёл в наследство его сыну Изяславу, а затем внуку Владимиру Мономаху (1053 — 1125).

Свою «фамилию» Владимир получил от деда по линии матери, византийского императора Константина IХ Мономаха (ок. 1000 — 1055). По преданию, дедушка передал внуку как знак преемственности императорской власти «шапку» — своего рода корону. «Шапка Мономаха» — самая древняя реликвия русских царей ныне хранится в Оружейной палате московского Кремля.

Великий князь Владимир Мономах совершил один из первых своих походов к Берестью в 1068 году, и увидел, что город сожжён и некоторое время управлял им, «то блюл город тих», как сообщает летопись, то есть обеспечивал в нём порядок. Постепенно в Берестье складывалась своя феодальная аристократия, которая стремилась сделать город столицей самостоятельного княжества.

Центральное место в городе занимал Берестейский замок, основанный древнерусским князем Волынским и Владимирским — Владимиром Васильковичем (1250 — 1288) — сына князя Волынского Василька Романовича. Исследователи считают, что замок в Берестье появился даже раньше Новогрудского замка.

Берестейский замок стал резиденцией древнерусских князей и первых лиц государства! Благодаря высокому статусу города в древнерусском государстве, в Берестье был построен водопровод, и монетный двор.

Первым среди древнерусских городов право на самоуправление — Магдебургское право — получил в 1387 году город Вильно (Вильнюс), вторым городом получившим право на самоуправление был Берестье в 1390 году — это на 100 лет раньше Минска и Киева.

Польша, ставшая королевством в 1025 году, и с этого времени начала влиять на политику и экономику соседнего княжества Литовского.

В ХV веке в Берестейском замке решались дела государственной важности: проводились заседания сейма (парламента) Великого княжества Литовского.

Остров Тракай — королевский замок литовского князя Витовта, вывезшего караимов (евреев) из Крыма

В 1409 году, в Берестейском замке на тайный совет собрались польский король Ягайло, великий князь литовский Витовт и подканцлер Королевства Польского Миколай Тромба. Они спланировали военную кампанию против Тевтонского ордена — её результатом стала победоносная Грюнвальдская битва 1410 года. На одном из заседаний литовского сейма Великого княжества Литовского в 1440 году великим князем литовским был избран Казимир, сын польского короля Ягайло. В 1515 году в Берестье утвердили Военный статут Великого княжества Литовского.

В 1569 году королевство Польское объединилась с Великим княжеством Литовским — I Речь Посполитая (лат.«rēs рūblica»).

На одной из замковых веж в середине XVI века появились башенные часы с боем (лат. horologium), которые хотел иметь любой европейский город средневековья.

Символом средневековой промышленной революции стал водопровод, оборудованный в замке Берестье — это был первый водопровод в древнерусском государстве, в других городах водопроводов не было.

В берестейской типографии, основанной Николаем Радзивиллом Чёрным, в 1563 году вышел шедевр книгопечатания Берестейская Библия — (польск. Biblia Brzeska) или Радзивилловская Библия или Пиньчувская Библия — второй (после католической Библии Леополиты) полный перевод Священного Писания на польском языке. Ратуша стала символом свободного и экономически развитого города Берестье.

Деньги в Берестье водились благодаря таможенным сборам и торговле солью. Берестейцы возили товары на запад по Бугу и Висле, а обратно везли соль. Её потом перепродавали, а сначала складировали в сольных хранилищах. Торговлей занимались в основном евреи.

— Князь Витовт понимал, что евреи — движущая сила торговли, могут обогатить город, и Берестье действительно разбогатело. В Берестье жили богатейшие люди, владевшие такими богатствами, что даже помогали кредитами польскому королю! — рассказывает Анатолий Гладыщук.

В Берестье на перекрёстке торговых путей в начале XVI века вовсю работала таможня, взимались торговая пошлины и даже существовала контрабанда. Торговля солью приносила баснословные деньги! В документе от 1513 года говорится, что за два года на солевом шпихлере предприниматели Берестье заработали 500 коп. грошей. Для сравнения: в том же году на войну с Московией Вильня выделила 150 коп (kopa = куча) грошей, Берестье — 100 коп грошей (1 капа = 60 единиц). Грош (гроши) получил распространение в позднее Средневековье и Новое время на территории государств и стран Центральной и Восточной Европы, где он являлся разменной монетой.

Ещё одним способом заработка жителей Берестье были солодовни, где зерно — ячмень, пшеница, рожь превращали в солод, для приготовления пива. В документе 1525 года краевед нашёл упоминание о бочке с пивом, это значит, что в Берестье уже существовали пивоварении.