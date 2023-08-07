Глухарь. Интересное о птице



Фердинанд фон Вригт «Ухаживание за глухарями" (1842)

А давайте поговорим о глухарях. Любители детективов могут расслабиться, поскольку речь пойдет не о нераскрытых преступлениях, а о птицах.

Глуха́рь (Tetrao urogallus) — крупная птица из семейства фазановых, отряда курообразных.



Своё русскоязячное название эти птицы получили за то, что во время тока самцы "глохнут", утрачивая бдительность и не реагируя на посторонние звуки. Говорят, что в это время глухаря можно взять голыми руками, если подойти сзади. При этом в стальное время глухари отлично слышат.

Кстати. Существует два вида глухарей — обычный и каменный. Каменный глухарь встречается в Сибири и на Камчатке и отличается тем, что не глохнет в момент токования.

Глухари — птицы достаточно крупные. Рост взрослого самца может достигать 1,1 метра, а вес до 6,5 кг. Глухарки гораздо мельче и весят не более 2.5 кг.

У глухарей очень хорошо выражен половой диморфизм, а потому самца с самкой никогда не спутать. У самцов шея и голова имеют черный окрас. Спина черноватая с бурыми и серыми пятнами. А еще у них роскошный веерообразный хвост черный с белыми пятнами. Самки носят "наряд" гораздо скромнее. Их оперение окрашено смесью ржаво-бурых и черно-бурых цветов, что помогает птицам хорошо замаскироваться во время насиживания кладки.



Самка глухаря. Заповедник "Даурский"

Глухариный ток — одно из наиболее интересных зрелищ в природе. Начинается он в марте и продолжается до мая, а самые упорные самцы токуют и аж до осени. Площадка для тока называется токовище. Обычно она используется из года в год на протяжении многих лет.

Когда приходит время, половозрелые самцы собираются "на точке" и начинается "борьба нанайских мальчиков". Еще в сумерках можно услышать щелкающие звуки, это глухари готовятся в выяснению отношений. С первыми лучами солнца птицы выходят на "ринг" и начинаются знаменитые глухариные бои. Птицы дерутся не просто "до первой крови", а иногда и до гибели соперника.



Фердинанд фон Вригт «Дерущиеся глухари» (1886)

Звук, который издают глухари во время тока человеческое ухо воспринимает на расстоянии до 500 метров. А на уровне инфразвука его можно уловить до километра от токующей птицы.

Все это наблюдают самки, стоящие невдалеке. Кстати, глухари не отличаются моногамностью. Сильный самец способен покрыть сразу нескольких самок. Вся забота о потомстве, начиная с высиживания, ложится исключительно на женские плечи крылья. А мавр, т.е. самец, сделал своё дело — мавр может уходить.



Птенец глухаря. Заповедник "Керженский"

Зачастую во время тока глухари принимают за соперников все, что движется. Мы слышали рассказы (и видели видео) где самцы глухарей пытаются нападать на человека, принимая его, видимо, за очень большого глухаря.

После окончания тока, когда самки заняты детьми, самцы уходят подальше в лес, у них начинается сезонная линька. Как и многие другие птицы, в это время они теряют способность к полету, а потому становятся максимально уязвимы для хищников.

Самец глухаря во время линьки. Заповедник "Керженский"

Глухари — птицы оседлые. Они не улетают на зимовку поближе к теплу. За тысячи лет эволюции, эти птицы приспособились прятаться от холода, зарываясь в снег. После глухарей их "норы" в снегу используют более мелкие птицы.



Самка глухаря. Заповедник "Пасвик"

В питании глухари придерживаются в основном растительной диеты, однако они не прочь разнообразить ее и вкусными насекомыми. Поскольку у птиц нет зубов, а пищу как-то надо перетирать, глухари для этого используют мелкие камешки. Проглоченные камешки выполняют роль мельничных жерновов в глухарином желудке.

Многие часто путают глухаря и тетерева. Честно говоря, мы тоже сначала их различали с трудом, а потом запомнили, что у самца глухаря хвост веером, а у самца тетерева — лирой.

В дикой природе глухари и тетерева могут скрещиваться, их потомство называют «межняк»

Источник: https://moya-planeta.ru/reports/view/glukhar_interesnoe_o_ptitse