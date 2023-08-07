Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Выставочный комплекс «Сестрорецкий рубеж» музей под открытым небом

Экспозиция выставочного комплекса состоит из артиллерийского полукапонира, деревоземляных огневых точек, малых огневых точек, противотанковых надолбов, аллеи славы.

Полукапонир является основным экспонатом выставочного комплекса.

Это территория Сестрорецкого Батальонного района обороны Карельского укрепрайона (22-й укрепленный район) Линии-Сталина.

На территории так же есть крытый музей, режим работы сб-вс с 11:00 до 18:00, в который, к сожалению, мы не попали.

Но то, что представлено под открытым небом впечатляет.

Ленинградская область, «Сестрорецкий рубеж».

Источник: https://moya-planeta.ru/reports/view/vystavochnyj_kompleks_sestroretskij_rubezh_muzej_pod_otkrytym_nebom

07.08.2023 - Posted by | Путешествия...

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