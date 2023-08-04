25 впечатляющих снимков со всего мира
Наш мир прекрасен и полон интересностей. Взглянем на несколько фотографий, сделанных в разных местах по всему миру, с разными явлениями и людьми. В каждом уголке можно найти что-то любопытное!
1. Живописная ночь в Норвегии
2. Дон Чидл, Барак Обама, Тоби Магуайр и Джордж Клуни после тренировки
3. Глаз человека вблизи
4. Пляж на острове Хенгам, Иран
5. Глубоководная рыба из семейства опистопроктовые с прозрачной головой
6. Вид в районе горы Каррен, Австрия
7. Арнольд Шварценеггер с Уилтом Чемберленом и Андре Гигантом в 1984 году
8. Закат во время извержения вулкана
9. Подводный водопад у берегов Маврикия
10. Наверное, примерно так выглядит ад
11. Беркут на своём обеде
12. Ещё одно извержение вулкана на закате
13. Рак-отшельник в прозрачной раковине
14. "Жизнь после смерти"..
15. Голубоглазые пушистики в коробке, чтобы разбавить предыдущие фото
16. Стратовулкан Фудзияма, Япония
17. Орхидейный богомол
18. Отель в Марокко
19. Калифорнийская земляная кукушка
20. Солнечное затмение на Сатурне. Крохотное голубое пятнышко слева, над кольцами — это Земля
21. Заброшенный бункер
22. Бурлинское озеро. Находится на территории городского округа город Славгород Алтайского края
23. Снимок поверхности Венеры, сделанный советским аппаратом Венера-14 в 1982 году??
24. Дикие свиньи купаются на Багамских островах
25. Уакачина — оазис в Перу с населением около 100 человек
Источник: https://nevsepic.com.ua/fotografii-i-fotoraboty/36206-25vpechatlyayuschih-snimkov-sovsego-mira-26-foto.html
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