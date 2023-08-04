Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

25 впечатляющих снимков со всего мира

Наш мир прекрасен и полон интересностей. Взглянем на несколько фотографий, сделанных в разных местах по всему миру, с разными явлениями и людьми. В каждом уголке можно найти что-то любопытное!

1. Живописная ночь в Норвегии

2. Дон Чидл, Барак Обама, Тоби Магуайр и Джордж Клуни после тренировки

3. Глаз человека вблизи

4. Пляж на острове Хенгам, Иран

5. Глубоководная рыба из семейства опистопроктовые с прозрачной головой

6. Вид в районе горы Каррен, Австрия

7. Арнольд Шварценеггер с Уилтом Чемберленом и Андре Гигантом в 1984 году

8. Закат во время извержения вулкана

9. Подводный водопад у берегов Маврикия

10. Наверное, примерно так выглядит ад

11. Беркут на своём обеде

12. Ещё одно извержение вулкана на закате

13. Рак-отшельник в прозрачной раковине

14. "Жизнь после смерти"..

15. Голубоглазые пушистики в коробке, чтобы разбавить предыдущие фото

16. Стратовулкан Фудзияма, Япония

17. Орхидейный богомол

18. Отель в Марокко

19. Калифорнийская земляная кукушка

20. Солнечное затмение на Сатурне. Крохотное голубое пятнышко слева, над кольцами — это Земля

21. Заброшенный бункер

22. Бурлинское озеро. Находится на территории городского округа город Славгород Алтайского края

23. Снимок поверхности Венеры, сделанный советским аппаратом Венера-14 в 1982 году??

24. Дикие свиньи купаются на Багамских островах

25. Уакачина — оазис в Перу с населением около 100 человек

Источник: https://nevsepic.com.ua/fotografii-i-fotoraboty/36206-25vpechatlyayuschih-snimkov-sovsego-mira-26-foto.html

04.08.2023 - Posted by | Креатив...

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