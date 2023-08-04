25 впечатляющих снимков со всего мира

Наш мир прекрасен и полон интересностей. Взглянем на несколько фотографий, сделанных в разных местах по всему миру, с разными явлениями и людьми. В каждом уголке можно найти что-то любопытное!

1. Живописная ночь в Норвегии



2. Дон Чидл, Барак Обама, Тоби Магуайр и Джордж Клуни после тренировки



3. Глаз человека вблизи



4. Пляж на острове Хенгам, Иран



5. Глубоководная рыба из семейства опистопроктовые с прозрачной головой



6. Вид в районе горы Каррен, Австрия



7. Арнольд Шварценеггер с Уилтом Чемберленом и Андре Гигантом в 1984 году



8. Закат во время извержения вулкана



9. Подводный водопад у берегов Маврикия



10. Наверное, примерно так выглядит ад



11. Беркут на своём обеде



12. Ещё одно извержение вулкана на закате



13. Рак-отшельник в прозрачной раковине



14. "Жизнь после смерти"..



15. Голубоглазые пушистики в коробке, чтобы разбавить предыдущие фото



16. Стратовулкан Фудзияма, Япония



17. Орхидейный богомол



18. Отель в Марокко



19. Калифорнийская земляная кукушка



20. Солнечное затмение на Сатурне. Крохотное голубое пятнышко слева, над кольцами — это Земля



21. Заброшенный бункер



22. Бурлинское озеро. Находится на территории городского округа город Славгород Алтайского края



23. Снимок поверхности Венеры, сделанный советским аппаратом Венера-14 в 1982 году??



24. Дикие свиньи купаются на Багамских островах



25. Уакачина — оазис в Перу с населением около 100 человек





Источник: https://nevsepic.com.ua/fotografii-i-fotoraboty/36206-25vpechatlyayuschih-snimkov-sovsego-mira-26-foto.html