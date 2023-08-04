Художник, любящий Луну, создает умопомрачительные фотографии Луны
Луна — его муза (Фото: Даниэль Антониол / Splitpics UK)
Возможно, вы просили луну на палочке, но как насчет луны в банке?
Фотограф Даниэль Антониол из Бразилии создает умопомрачительные снимки, на которых кажется, что он играет с Луной в футбол и даже загружает ее в багажник своей машины.
В серии художественных фотографий Дэниела его искусные манипуляции с перспективой делают луну маленькой, как лампочка, и достаточно светлой, чтобы ее можно было держать.
На других он перевозит луну на тачке, ввинчивает ее в светильник и поднимает в ящике.
Впечатляющий груз (Фото: Даниэль Антониол / Splitpics UK)
Он начал делать фотографии в условиях строгой изоляции (Титры: Дэниел Антониол / Splitpics UK)
Его любовный роман с Луной начался во время карантина в 2020 году, когда он застрял на загородной ферме своих родителей в бразильском регионе Минас-Жерайс.
36-летний мужчина сказал: ‘Луна была отличным спутником во время пандемии Covid, и именно с ней мне удалось, даже находясь в карантине, отправиться путешествовать по миру и вселенной с помощью моего воображения’.
Хотя Дэниел сейчас работает инженером-строителем днем, он всегда был увлечен фотографией.
Дэниелу может потребоваться несколько дней, чтобы подготовить снимок, прежде чем у него появится кадр, которым он будет доволен.
В эти изолированные дни пандемии он смотрел в небо в поисках вдохновения. ‘Мне пришла идея объединить это с другой страстью: Луной и вселенной", — сказал он.
Дэниелу может потребоваться несколько дней, чтобы подготовить снимок, прежде чем у него появится кадр, которым он будет доволен.
Привлекательные, умопомрачительные творения (Фото: Даниэль Антониол / Splitpics UK)
Он сказал: ‘Я фотографирую Луну во всех ее фазах, это настоящая страсть’.
На создание самих фотографий уходит несколько часов, поскольку запечатлеть Луну в резком фокусе непросто.
‘Я фотографирую Луну во всех ее фазах, это настоящая страсть’. (Фото: Даниэль Антониол / Splitpics UK)
Быстрая игра на повышение (Автор: Дэниел Антониол / Splitpics UK)
После этого Дэниел использует технику коллажа, чтобы вставить луну в оригинальную фотографию. ‘Полная работа, от фотосъемки до лечения, обычно занимает не более одного-двух дней", — сказал он.
Для получения этих потрясающих снимков Дэниел использует Canon T6 с объективом 75-300 мм для съемки Луны и 18-55 мм для пейзажей.
Он делает фотографии с фермы своих родителей в Бразилии (Фото: Даниэль Антониол / Splitpics UK)
С годами фотографии Дэниела стали довольно успешными, но он ‘не мечтает стать знаменитостью’.
‘[Фотографии] передают покой. Это моя самая большая цель с этим произведением искусства.
‘К сожалению, полет на Луну — несбыточная мечта. Но с помощью искусства я могу повести людей туда с собой.
‘Моей целью в социальных сетях всегда было дарить людям хорошую энергию… Моя мечта — увековечить свое искусство, и Луна сделала это возможным‘.
Источник: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.836a08b1-64ccd056-054470ac-74722d776562/https/metro.co.uk/2022/10/11/lunar-loving-artist-creates-mind-bending-photos-of-the-moon-17534780/
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