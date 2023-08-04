Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Художник, любящий Луну, создает умопомрачительные фотографии Луны

фотографии луны

Луна — его муза (Фото: Даниэль Антониол / Splitpics UK)

Возможно, вы просили луну на палочке, но как насчет луны в банке?

Фотограф Даниэль Антониол из Бразилии создает умопомрачительные снимки, на которых кажется, что он играет с Луной в футбол и даже загружает ее в багажник своей машины.

В серии художественных фотографий Дэниела его искусные манипуляции с перспективой делают луну маленькой, как лампочка, и достаточно светлой, чтобы ее можно было держать.

На других он перевозит луну на тачке, ввинчивает ее в светильник и поднимает в ящике.

ONE SMALL SNAP FOR MAN, ARTIST CREATES INCREDIBLE ARTISTIC PHOTOGRAPHS USING THE MOON AS HIS MUSE - By Splitpics UK - A lunar loving artist has created an out-of-this-world series of photographs using the MOON as his muse. Space fanatic Daniel Antoniol often combines his own buff physique with the heavenly body to stage a series of fun photos. From loading the moon into the boot of a car, or trapping the huge satellite in a jar, Daniel cleverly manipulates perspective to achieve his eye-catching snaps. In other mind-bending creations Daniel can be seen appearing to play keepy-uppy with the cosmic object and even loads it into his backpack. Daniel???s photos have rocketed in popularity since he began photographing the moon in this way during the Covid pandemic. The civil engineer from Rio de Janeiro, Brazil, said hours spent trapped on his parents??? farm in the countryside due to travel restrictions led to him looking up for inspiration. Daniel, 36, said: ???I was isolated with my parents at the farm in the Minas Gerais region of Brazil. ???As photography has always been a passion in my life, the idea came to me to combine it with another passion; the moon and the universe. ???My first artwork with the moon was photographed in 2020. ???The moon was a great companion during the Covid pandemic and it was with her that I managed, even in lockdown, to go out to travel the world and the universe with my imagination.??? Daniel said it can take several days from shooting the scene to treating it before he has a frame he???s happy with. He said: ???I take pictures of the moon in all its phases, it's a real passion. ???The composition work is to think of the coolest scenes in which the moon can be a great protagonist. ???Photographs usually take a few hours to complete. After that, I do the collage work of the original photo with the moon inserted. ???A complete job, from photography to treatment, usually takes no more than a day or two.??? To get the amazing images Daniel uses a Canon T6 with a 75-300mm lens for the moon and a 18-55mm lens for the scenery. He said: ???I take my photos at the farm where my parents live, in the state of Minas Gerais here in Brazil. ???I am very happy to be able to say that my photos are very successful. They convey peace. This is my biggest goal with this artwork. ???Unfortunately going to the moon is an impossible dream. But through art, I can take people there with me. ???My goal on social media has always been to bring people good energy. I don't dream of being a celebrity. My dream is to immortalize my art and the Moon has made it possible.??? The moon holds an average orbit of around 238,900 miles from the Earth and gravity from the body directly affects the movement of ocean tides. Around a quarter the diameter of Earth, the moon is comparable in width to Australia. Recent studies assert the solar system???s fifth largest satellite was formed around 4.51 billion years ago when a massive Mars-sized astral body collided with Earth. ENDS

Впечатляющий груз (Фото: Даниэль Антониол / Splitpics UK)

ONE SMALL SNAP FOR MAN, ARTIST CREATES INCREDIBLE ARTISTIC PHOTOGRAPHS USING THE MOON AS HIS MUSE - By Splitpics UK - A lunar loving artist has created an out-of-this-world series of photographs using the MOON as his muse. Space fanatic Daniel Antoniol often combines his own buff physique with the heavenly body to stage a series of fun photos. From loading the moon into the boot of a car, or trapping the huge satellite in a jar, Daniel cleverly manipulates perspective to achieve his eye-catching snaps. In other mind-bending creations Daniel can be seen appearing to play keepy-uppy with the cosmic object and even loads it into his backpack. Daniel???s photos have rocketed in popularity since he began photographing the moon in this way during the Covid pandemic. The civil engineer from Rio de Janeiro, Brazil, said hours spent trapped on his parents??? farm in the countryside due to travel restrictions led to him looking up for inspiration. Daniel, 36, said: ???I was isolated with my parents at the farm in the Minas Gerais region of Brazil. ???As photography has always been a passion in my life, the idea came to me to combine it with another passion; the moon and the universe. ???My first artwork with the moon was photographed in 2020. ???The moon was a great companion during the Covid pandemic and it was with her that I managed, even in lockdown, to go out to travel the world and the universe with my imagination.??? Daniel said it can take several days from shooting the scene to treating it before he has a frame he???s happy with. He said: ???I take pictures of the moon in all its phases, it's a real passion. ???The composition work is to think of the coolest scenes in which the moon can be a great protagonist. ???Photographs usually take a few hours to complete. After that, I do the collage work of the original photo with the moon inserted. ???A complete job, from photography to treatment, usually takes no more than a day or two.??? To get the amazing images Daniel uses a Canon T6 with a 75-300mm lens for the moon and a 18-55mm lens for the scenery. He said: ???I take my photos at the farm where my parents live, in the state of Minas Gerais here in Brazil. ???I am very happy to be able to say that my photos are very successful. They convey peace. This is my biggest goal with this artwork. ???Unfortunately going to the moon is an impossible dream. But through art, I can take people there with me. ???My goal on social media has always been to bring people good energy. I don't dream of being a celebrity. My dream is to immortalize my art and the Moon has made it possible.??? The moon holds an average orbit of around 238,900 miles from the Earth and gravity from the body directly affects the movement of ocean tides. Around a quarter the diameter of Earth, the moon is comparable in width to Australia. Recent studies assert the solar system???s fifth largest satellite was formed around 4.51 billion years ago when a massive Mars-sized astral body collided with Earth. ENDS

Он начал делать фотографии в условиях строгой изоляции (Титры: Дэниел Антониол / Splitpics UK)

Его любовный роман с Луной начался во время карантина в 2020 году, когда он застрял на загородной ферме своих родителей в бразильском регионе Минас-Жерайс.

36-летний мужчина сказал: ‘Луна была отличным спутником во время пандемии Covid, и именно с ней мне удалось, даже находясь в карантине, отправиться путешествовать по миру и вселенной с помощью моего воображения’.

Хотя Дэниел сейчас работает инженером-строителем днем, он всегда был увлечен фотографией.

ONE SMALL SNAP FOR MAN, ARTIST CREATES INCREDIBLE ARTISTIC PHOTOGRAPHS USING THE MOON AS HIS MUSE - By Splitpics UK - A lunar loving artist has created an out-of-this-world series of photographs using the MOON as his muse. Space fanatic Daniel Antoniol often combines his own buff physique with the heavenly body to stage a series of fun photos. From loading the moon into the boot of a car, or trapping the huge satellite in a jar, Daniel cleverly manipulates perspective to achieve his eye-catching snaps. In other mind-bending creations Daniel can be seen appearing to play keepy-uppy with the cosmic object and even loads it into his backpack. Daniel???s photos have rocketed in popularity since he began photographing the moon in this way during the Covid pandemic. The civil engineer from Rio de Janeiro, Brazil, said hours spent trapped on his parents??? farm in the countryside due to travel restrictions led to him looking up for inspiration. Daniel, 36, said: ???I was isolated with my parents at the farm in the Minas Gerais region of Brazil. ???As photography has always been a passion in my life, the idea came to me to combine it with another passion; the moon and the universe. ???My first artwork with the moon was photographed in 2020. ???The moon was a great companion during the Covid pandemic and it was with her that I managed, even in lockdown, to go out to travel the world and the universe with my imagination.??? Daniel said it can take several days from shooting the scene to treating it before he has a frame he???s happy with. He said: ???I take pictures of the moon in all its phases, it's a real passion. ???The composition work is to think of the coolest scenes in which the moon can be a great protagonist. ???Photographs usually take a few hours to complete. After that, I do the collage work of the original photo with the moon inserted. ???A complete job, from photography to treatment, usually takes no more than a day or two.??? To get the amazing images Daniel uses a Canon T6 with a 75-300mm lens for the moon and a 18-55mm lens for the scenery. He said: ???I take my photos at the farm where my parents live, in the state of Minas Gerais here in Brazil. ???I am very happy to be able to say that my photos are very successful. They convey peace. This is my biggest goal with this artwork. ???Unfortunately going to the moon is an impossible dream. But through art, I can take people there with me. ???My goal on social media has always been to bring people good energy. I don't dream of being a celebrity. My dream is to immortalize my art and the Moon has made it possible.??? The moon holds an average orbit of around 238,900 miles from the Earth and gravity from the body directly affects the movement of ocean tides. Around a quarter the diameter of Earth, the moon is comparable in width to Australia. Recent studies assert the solar system???s fifth largest satellite was formed around 4.51 billion years ago when a massive Mars-sized astral body collided with Earth. ENDS

Дэниелу может потребоваться несколько дней, чтобы подготовить снимок, прежде чем у него появится кадр, которым он будет доволен.

В эти изолированные дни пандемии он смотрел в небо в поисках вдохновения. ‘Мне пришла идея объединить это с другой страстью: Луной и вселенной", — сказал он.

Дэниелу может потребоваться несколько дней, чтобы подготовить снимок, прежде чем у него появится кадр, которым он будет доволен.

ONE SMALL SNAP FOR MAN, ARTIST CREATES INCREDIBLE ARTISTIC PHOTOGRAPHS USING THE MOON AS HIS MUSE - By Splitpics UK - A lunar loving artist has created an out-of-this-world series of photographs using the MOON as his muse. Space fanatic Daniel Antoniol often combines his own buff physique with the heavenly body to stage a series of fun photos. From loading the moon into the boot of a car, or trapping the huge satellite in a jar, Daniel cleverly manipulates perspective to achieve his eye-catching snaps. In other mind-bending creations Daniel can be seen appearing to play keepy-uppy with the cosmic object and even loads it into his backpack. Daniel???s photos have rocketed in popularity since he began photographing the moon in this way during the Covid pandemic. The civil engineer from Rio de Janeiro, Brazil, said hours spent trapped on his parents??? farm in the countryside due to travel restrictions led to him looking up for inspiration. Daniel, 36, said: ???I was isolated with my parents at the farm in the Minas Gerais region of Brazil. ???As photography has always been a passion in my life, the idea came to me to combine it with another passion; the moon and the universe. ???My first artwork with the moon was photographed in 2020. ???The moon was a great companion during the Covid pandemic and it was with her that I managed, even in lockdown, to go out to travel the world and the universe with my imagination.??? Daniel said it can take several days from shooting the scene to treating it before he has a frame he???s happy with. He said: ???I take pictures of the moon in all its phases, it's a real passion. ???The composition work is to think of the coolest scenes in which the moon can be a great protagonist. ???Photographs usually take a few hours to complete. After that, I do the collage work of the original photo with the moon inserted. ???A complete job, from photography to treatment, usually takes no more than a day or two.??? To get the amazing images Daniel uses a Canon T6 with a 75-300mm lens for the moon and a 18-55mm lens for the scenery. He said: ???I take my photos at the farm where my parents live, in the state of Minas Gerais here in Brazil. ???I am very happy to be able to say that my photos are very successful. They convey peace. This is my biggest goal with this artwork. ???Unfortunately going to the moon is an impossible dream. But through art, I can take people there with me. ???My goal on social media has always been to bring people good energy. I don't dream of being a celebrity. My dream is to immortalize my art and the Moon has made it possible.??? The moon holds an average orbit of around 238,900 miles from the Earth and gravity from the body directly affects the movement of ocean tides. Around a quarter the diameter of Earth, the moon is comparable in width to Australia. Recent studies assert the solar system???s fifth largest satellite was formed around 4.51 billion years ago when a massive Mars-sized astral body collided with Earth. ENDS

Привлекательные, умопомрачительные творения (Фото: Даниэль Антониол / Splitpics UK)

Он сказал: ‘Я фотографирую Луну во всех ее фазах, это настоящая страсть’.

На создание самих фотографий уходит несколько часов, поскольку запечатлеть Луну в резком фокусе непросто.

ONE SMALL SNAP FOR MAN, ARTIST CREATES INCREDIBLE ARTISTIC PHOTOGRAPHS USING THE MOON AS HIS MUSE - By Splitpics UK - A lunar loving artist has created an out-of-this-world series of photographs using the MOON as his muse. Space fanatic Daniel Antoniol often combines his own buff physique with the heavenly body to stage a series of fun photos. From loading the moon into the boot of a car, or trapping the huge satellite in a jar, Daniel cleverly manipulates perspective to achieve his eye-catching snaps. In other mind-bending creations Daniel can be seen appearing to play keepy-uppy with the cosmic object and even loads it into his backpack. Daniel???s photos have rocketed in popularity since he began photographing the moon in this way during the Covid pandemic. The civil engineer from Rio de Janeiro, Brazil, said hours spent trapped on his parents??? farm in the countryside due to travel restrictions led to him looking up for inspiration. Daniel, 36, said: ???I was isolated with my parents at the farm in the Minas Gerais region of Brazil. ???As photography has always been a passion in my life, the idea came to me to combine it with another passion; the moon and the universe. ???My first artwork with the moon was photographed in 2020. ???The moon was a great companion during the Covid pandemic and it was with her that I managed, even in lockdown, to go out to travel the world and the universe with my imagination.??? Daniel said it can take several days from shooting the scene to treating it before he has a frame he???s happy with. He said: ???I take pictures of the moon in all its phases, it's a real passion. ???The composition work is to think of the coolest scenes in which the moon can be a great protagonist. ???Photographs usually take a few hours to complete. After that, I do the collage work of the original photo with the moon inserted. ???A complete job, from photography to treatment, usually takes no more than a day or two.??? To get the amazing images Daniel uses a Canon T6 with a 75-300mm lens for the moon and a 18-55mm lens for the scenery. He said: ???I take my photos at the farm where my parents live, in the state of Minas Gerais here in Brazil. ???I am very happy to be able to say that my photos are very successful. They convey peace. This is my biggest goal with this artwork. ???Unfortunately going to the moon is an impossible dream. But through art, I can take people there with me. ???My goal on social media has always been to bring people good energy. I don't dream of being a celebrity. My dream is to immortalize my art and the Moon has made it possible.??? The moon holds an average orbit of around 238,900 miles from the Earth and gravity from the body directly affects the movement of ocean tides. Around a quarter the diameter of Earth, the moon is comparable in width to Australia. Recent studies assert the solar system???s fifth largest satellite was formed around 4.51 billion years ago when a massive Mars-sized astral body collided with Earth. ENDS

‘Я фотографирую Луну во всех ее фазах, это настоящая страсть’. (Фото: Даниэль Антониол / Splitpics UK)

ONE SMALL SNAP FOR MAN, ARTIST CREATES INCREDIBLE ARTISTIC PHOTOGRAPHS USING THE MOON AS HIS MUSE - By Splitpics UK - A lunar loving artist has created an out-of-this-world series of photographs using the MOON as his muse. Space fanatic Daniel Antoniol often combines his own buff physique with the heavenly body to stage a series of fun photos. From loading the moon into the boot of a car, or trapping the huge satellite in a jar, Daniel cleverly manipulates perspective to achieve his eye-catching snaps. In other mind-bending creations Daniel can be seen appearing to play keepy-uppy with the cosmic object and even loads it into his backpack. Daniel???s photos have rocketed in popularity since he began photographing the moon in this way during the Covid pandemic. The civil engineer from Rio de Janeiro, Brazil, said hours spent trapped on his parents??? farm in the countryside due to travel restrictions led to him looking up for inspiration. Daniel, 36, said: ???I was isolated with my parents at the farm in the Minas Gerais region of Brazil. ???As photography has always been a passion in my life, the idea came to me to combine it with another passion; the moon and the universe. ???My first artwork with the moon was photographed in 2020. ???The moon was a great companion during the Covid pandemic and it was with her that I managed, even in lockdown, to go out to travel the world and the universe with my imagination.??? Daniel said it can take several days from shooting the scene to treating it before he has a frame he???s happy with. He said: ???I take pictures of the moon in all its phases, it's a real passion. ???The composition work is to think of the coolest scenes in which the moon can be a great protagonist. ???Photographs usually take a few hours to complete. After that, I do the collage work of the original photo with the moon inserted. ???A complete job, from photography to treatment, usually takes no more than a day or two.??? To get the amazing images Daniel uses a Canon T6 with a 75-300mm lens for the moon and a 18-55mm lens for the scenery. He said: ???I take my photos at the farm where my parents live, in the state of Minas Gerais here in Brazil. ???I am very happy to be able to say that my photos are very successful. They convey peace. This is my biggest goal with this artwork. ???Unfortunately going to the moon is an impossible dream. But through art, I can take people there with me. ???My goal on social media has always been to bring people good energy. I don't dream of being a celebrity. My dream is to immortalize my art and the Moon has made it possible.??? The moon holds an average orbit of around 238,900 miles from the Earth and gravity from the body directly affects the movement of ocean tides. Around a quarter the diameter of Earth, the moon is comparable in width to Australia. Recent studies assert the solar system???s fifth largest satellite was formed around 4.51 billion years ago when a massive Mars-sized astral body collided with Earth. ENDS

Быстрая игра на повышение (Автор: Дэниел Антониол / Splitpics UK)

После этого Дэниел использует технику коллажа, чтобы вставить луну в оригинальную фотографию. ‘Полная работа, от фотосъемки до лечения, обычно занимает не более одного-двух дней", — сказал он.

Для получения этих потрясающих снимков Дэниел использует Canon T6 с объективом 75-300 мм для съемки Луны и 18-55 мм для пейзажей.

ONE SMALL SNAP FOR MAN, ARTIST CREATES INCREDIBLE ARTISTIC PHOTOGRAPHS USING THE MOON AS HIS MUSE - By Splitpics UK - A lunar loving artist has created an out-of-this-world series of photographs using the MOON as his muse. Space fanatic Daniel Antoniol often combines his own buff physique with the heavenly body to stage a series of fun photos. From loading the moon into the boot of a car, or trapping the huge satellite in a jar, Daniel cleverly manipulates perspective to achieve his eye-catching snaps. In other mind-bending creations Daniel can be seen appearing to play keepy-uppy with the cosmic object and even loads it into his backpack. Daniel???s photos have rocketed in popularity since he began photographing the moon in this way during the Covid pandemic. The civil engineer from Rio de Janeiro, Brazil, said hours spent trapped on his parents??? farm in the countryside due to travel restrictions led to him looking up for inspiration. Daniel, 36, said: ???I was isolated with my parents at the farm in the Minas Gerais region of Brazil. ???As photography has always been a passion in my life, the idea came to me to combine it with another passion; the moon and the universe. ???My first artwork with the moon was photographed in 2020. ???The moon was a great companion during the Covid pandemic and it was with her that I managed, even in lockdown, to go out to travel the world and the universe with my imagination.??? Daniel said it can take several days from shooting the scene to treating it before he has a frame he???s happy with. He said: ???I take pictures of the moon in all its phases, it's a real passion. ???The composition work is to think of the coolest scenes in which the moon can be a great protagonist. ???Photographs usually take a few hours to complete. After that, I do the collage work of the original photo with the moon inserted. ???A complete job, from photography to treatment, usually takes no more than a day or two.??? To get the amazing images Daniel uses a Canon T6 with a 75-300mm lens for the moon and a 18-55mm lens for the scenery. He said: ???I take my photos at the farm where my parents live, in the state of Minas Gerais here in Brazil. ???I am very happy to be able to say that my photos are very successful. They convey peace. This is my biggest goal with this artwork. ???Unfortunately going to the moon is an impossible dream. But through art, I can take people there with me. ???My goal on social media has always been to bring people good energy. I don't dream of being a celebrity. My dream is to immortalize my art and the Moon has made it possible.??? The moon holds an average orbit of around 238,900 miles from the Earth and gravity from the body directly affects the movement of ocean tides. Around a quarter the diameter of Earth, the moon is comparable in width to Australia. Recent studies assert the solar system???s fifth largest satellite was formed around 4.51 billion years ago when a massive Mars-sized astral body collided with Earth. ENDS

Он делает фотографии с фермы своих родителей в Бразилии (Фото: Даниэль Антониол / Splitpics UK)

С годами фотографии Дэниела стали довольно успешными, но он ‘не мечтает стать знаменитостью’.

‘[Фотографии] передают покой. Это моя самая большая цель с этим произведением искусства.

‘К сожалению, полет на Луну — несбыточная мечта. Но с помощью искусства я могу повести людей туда с собой.

‘Моей целью в социальных сетях всегда было дарить людям хорошую энергию… Моя мечта — увековечить свое искусство, и Луна сделала это возможным‘.

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Источник: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.836a08b1-64ccd056-054470ac-74722d776562/https/metro.co.uk/2022/10/11/lunar-loving-artist-creates-mind-bending-photos-of-the-moon-17534780/

04.08.2023 - Posted by | Креатив...

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