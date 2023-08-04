НОВОСТИ МИРА

Неделя моды в Коста-Рике

Фото: EPA/Vostock-photo

Лемуры в Аттическом зоологическом парке в Греции получили замороженное угощение в жаркую погоду

Фото: AP/ТАСС

Ежегодный фестиваль традиционных культур "Гарма" в Австралии

Фото: EPA/Vostock-photo

Маленького ястреба кормят в реабилитационном центре и клинике для животных в Фениксе, США

Фото: Mario Tama/Getty Images

Члены бельгийской команды по шоссейному велоспорту в центре Глазго во время чемпионата мира по велоспорту UCI

Фото: EPA/Vostock-photo

Рекордные дожди в Китае вызвали наводнения и привели к гибели десятков людей

Фото: EPA/Vostock-photo

Медузы-крестовики у берегов Приморья

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Производство меда в высокогорных районах турецкого Битлиса

Фото: Ahmet Okur/Anadolu Agency via Getty Images

Ленивец в развлекательном парке Ocean Park в Гонконге

Фото: Li Zhihua/China News Service/VCG/ТАСС

Лежбище сивучей на острове Симушир. Симушир — остров средней группы Большой гряды Курильских островов.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Во время бейсбольного матча в Чикаго

Фото: АР/ТАСС

Ракета Falcon 9 стартовала на орбиту с телекоммуникационным спутником Intelsat G-37 на мысе Канаверал во Флориде

Фото: АР/ТАСС

Загоревшееся у берегов Нидерландов грузовое судно, перевозившее три тысячи автомобилей, отбуксировано в порт Эмсхавен

Фото: АР/ТАСС

Цыгане вспоминают жертв геноцида своего народа в годы Второй мировой войны в Бухаресте, Румыния

Фото: АР/ТАСС

Сэндвич длиной 75 метров приготовили на ярмарке в Мексике

Фото: Gerardo Vieyra/NurPhoto via Getty Images

Попугай в парке для домашних животных в провинции Шаньдун, Китай

Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Спасательное судно испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms подобрало в Средиземном море 24 мигрантов, которые на резиновой лодке пытались достичь европейского побережья

Фото: Valeria Ferraro/Anadolu Agency via Getty Images

Совместные учения ВС Сирии и ВКС России в Сирии

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Женщины несут на голове напитки на улице в Ниамее, Нигер

Фото: ЕРА/ТАСС

Площадь Сан-Марко в Венеции затопило из-за сильного прилива

Фото: ЕРА/ТАСС

Участники XXII Московского урбанистического форума в Гостином дворе

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

76-й кинофестиваль в Локарно, Швейцария

Фото: EPA/Vostock-photo

Полная луна взошла над Стамбулом

Фото: EPA/Vostock-photo

Жара накрыла Южную Корею. На фото: дети остывают, играя в фонтане в общественном парке на берегу реки Хан в Сеуле.

Фото: EPA/Vostock-photo

Убежище в Южной Флориде для спасенных рыжих лисиц, США

Фото: EPA/Vostock-photo

Папа Франциск прибыл в Португалию на Всемирный день молодежи

Фото: EPA/Vostock-photo

Активисты устроили акцию протеста в честь Дня экологического долга в Берлине

Фото: EPA/Vostock-photo

Ущерб все еще виден в преддверии третьей годовщины взрыва в порту Бейрута

Фото: EPA/Vostock-photo

Футбольный матч группы F чемпионата мира среди женщин между Францией и Панамой на стадионе Сиднея

Фото: AP/ТАСС

Отдыхающие на пляже на берегу Черного моря на федеральной территории "Сириус"

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Суперлуние в Рокка-ди-Камбио, Италия

Фото: Lorenzo Di Cola/NurPhoto via Getty Images

В Сеуле зафиксировали случаи птичьего гриппа у кошек

Фото: EPA/Vostock-photo

Лесной пожар в Национальном заповеднике Мохаве в Калифорнии

Фото: АР/ТАСС

На Кипре проходят учения с участием спасательных служб

Фото: Kostas Pikoulas/NurPhoto via Getty Images

Рассвет в Москве

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Не менее 11 человек погибли и еще 27 пропали без вести из-за наводнения в Пекине

Фото: Chen Jie/VCG via Getty Images

Мигранты у реки Рио-Гранде на границе США с Мексикой

Фото: АР/ТАСС

Отдыхающие на озере Таггерах в Австралии

Фото: Sebastian Gollnow/picture alliance via Getty Images

Священник в исповедальне, установленной для паломников в Лиссабоне

Фото: АР/ТАСС

Туристы в Брюсселе, Бельгия

Фото: EPA/Vostock-photo

Закат в штате Аризона

Фото: AP/ТАСС

Эдинбургский фестиваль Fringe

Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images

Национальные соревнования по гимнастике в Сане, Йемен

Фото: EPA/Vostock-photo

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден на пляже в Рехобот-Бич, штат Делавэр

Фото: AP/ТАСС

Карачи, крупнейший город Пакистана, входит в пятерку наименее пригодных для жизни городов мира по версии Economist Intelligence Unit. На фото: бездомные спят на обочине дороги.

Фото: EPA/Vostock-photo

Детеныш тюленя был обнаружен прохожими на пляже и сейчас доставлен в заповедник для тюленей в Германии

Фото: Jonas Walzberg/picture alliance via Getty Images

Подсолнуховый лабиринт с изображением лошади в немецком Вустерхаузене

Фото: AP/ТАСС

Акция зоозащитной организации PETA в Нюрнберге с призывом отказаться от употребления мяса

Фото: DPA/ТАСС

Суматранский тигренок в Лондонском зоопарке

Фото: Zuma/ТАСС

Экстремально жаркая погода и высокая температура океана во Флориде

Фото: EPA/Vostock-photo

Источник: https://www.interfax.ru/photo/