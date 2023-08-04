НОВОСТИ МИРА
Неделя моды в Коста-Рике
Фото: EPA/Vostock-photo
Лемуры в Аттическом зоологическом парке в Греции получили замороженное угощение в жаркую погоду
Фото: AP/ТАСС
Ежегодный фестиваль традиционных культур "Гарма" в Австралии
Фото: EPA/Vostock-photo
Маленького ястреба кормят в реабилитационном центре и клинике для животных в Фениксе, США
Фото: Mario Tama/Getty Images
Члены бельгийской команды по шоссейному велоспорту в центре Глазго во время чемпионата мира по велоспорту UCI
Фото: EPA/Vostock-photo
Рекордные дожди в Китае вызвали наводнения и привели к гибели десятков людей
Фото: EPA/Vostock-photo
Медузы-крестовики у берегов Приморья
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Производство меда в высокогорных районах турецкого Битлиса
Фото: Ahmet Okur/Anadolu Agency via Getty Images
Ленивец в развлекательном парке Ocean Park в Гонконге
Фото: Li Zhihua/China News Service/VCG/ТАСС
Лежбище сивучей на острове Симушир. Симушир — остров средней группы Большой гряды Курильских островов.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Во время бейсбольного матча в Чикаго
Фото: АР/ТАСС
Ракета Falcon 9 стартовала на орбиту с телекоммуникационным спутником Intelsat G-37 на мысе Канаверал во Флориде
Фото: АР/ТАСС
Загоревшееся у берегов Нидерландов грузовое судно, перевозившее три тысячи автомобилей, отбуксировано в порт Эмсхавен
Фото: АР/ТАСС
Цыгане вспоминают жертв геноцида своего народа в годы Второй мировой войны в Бухаресте, Румыния
Фото: АР/ТАСС
Сэндвич длиной 75 метров приготовили на ярмарке в Мексике
Фото: Gerardo Vieyra/NurPhoto via Getty Images
Попугай в парке для домашних животных в провинции Шаньдун, Китай
Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images
Спасательное судно испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms подобрало в Средиземном море 24 мигрантов, которые на резиновой лодке пытались достичь европейского побережья
Фото: Valeria Ferraro/Anadolu Agency via Getty Images
Совместные учения ВС Сирии и ВКС России в Сирии
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Женщины несут на голове напитки на улице в Ниамее, Нигер
Фото: ЕРА/ТАСС
Площадь Сан-Марко в Венеции затопило из-за сильного прилива
Фото: ЕРА/ТАСС
Участники XXII Московского урбанистического форума в Гостином дворе
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
76-й кинофестиваль в Локарно, Швейцария
Фото: EPA/Vostock-photo
Полная луна взошла над Стамбулом
Фото: EPA/Vostock-photo
Жара накрыла Южную Корею. На фото: дети остывают, играя в фонтане в общественном парке на берегу реки Хан в Сеуле.
Фото: EPA/Vostock-photo
Убежище в Южной Флориде для спасенных рыжих лисиц, США
Фото: EPA/Vostock-photo
Папа Франциск прибыл в Португалию на Всемирный день молодежи
Фото: EPA/Vostock-photo
Активисты устроили акцию протеста в честь Дня экологического долга в Берлине
Фото: EPA/Vostock-photo
Ущерб все еще виден в преддверии третьей годовщины взрыва в порту Бейрута
Фото: EPA/Vostock-photo
Футбольный матч группы F чемпионата мира среди женщин между Францией и Панамой на стадионе Сиднея
Фото: AP/ТАСС
Отдыхающие на пляже на берегу Черного моря на федеральной территории "Сириус"
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Суперлуние в Рокка-ди-Камбио, Италия
Фото: Lorenzo Di Cola/NurPhoto via Getty Images
В Сеуле зафиксировали случаи птичьего гриппа у кошек
Фото: EPA/Vostock-photo
Лесной пожар в Национальном заповеднике Мохаве в Калифорнии
Фото: АР/ТАСС
На Кипре проходят учения с участием спасательных служб
Фото: Kostas Pikoulas/NurPhoto via Getty Images
Рассвет в Москве
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Не менее 11 человек погибли и еще 27 пропали без вести из-за наводнения в Пекине
Фото: Chen Jie/VCG via Getty Images
Мигранты у реки Рио-Гранде на границе США с Мексикой
Фото: АР/ТАСС
Отдыхающие на озере Таггерах в Австралии
Фото: Sebastian Gollnow/picture alliance via Getty Images
Священник в исповедальне, установленной для паломников в Лиссабоне
Фото: АР/ТАСС
Туристы в Брюсселе, Бельгия
Фото: EPA/Vostock-photo
Закат в штате Аризона
Фото: AP/ТАСС
Эдинбургский фестиваль Fringe
Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images
Национальные соревнования по гимнастике в Сане, Йемен
Фото: EPA/Vostock-photo
Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден на пляже в Рехобот-Бич, штат Делавэр
Фото: AP/ТАСС
Карачи, крупнейший город Пакистана, входит в пятерку наименее пригодных для жизни городов мира по версии Economist Intelligence Unit. На фото: бездомные спят на обочине дороги.
Фото: EPA/Vostock-photo
Детеныш тюленя был обнаружен прохожими на пляже и сейчас доставлен в заповедник для тюленей в Германии
Фото: Jonas Walzberg/picture alliance via Getty Images
Подсолнуховый лабиринт с изображением лошади в немецком Вустерхаузене
Фото: AP/ТАСС
Акция зоозащитной организации PETA в Нюрнберге с призывом отказаться от употребления мяса
Фото: DPA/ТАСС
Суматранский тигренок в Лондонском зоопарке
Фото: Zuma/ТАСС
Экстремально жаркая погода и высокая температура океана во Флориде
Фото: EPA/Vostock-photo
Источник: https://www.interfax.ru/photo/
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