Как сложилась судьба детей и внуков Фёдора Достоевского и живы ли сейчас его потомки

Великий писатель Фёдор Достоевский оставил после себя несколько детей, и поклонникам его творчества, конечно же, интересно, как сложилась их судьба. И вообще – живы ли его потомки? Забегая вперед, скажем, что живы. О том, за что Достоевский обожал свою дочь и за что корил себя после смерти сына, какая участь ожидала его детей и удалось ли кому-то из потомков писателя пойти по его стопам – в нашем материале.

Первая дочь умерла, вторая была одинока

У Фёдора Достоевского появились дети только во втором браке. Вторая его жена, подарившая писателю потомство, – Анна Григорьевна (в девичестве – Сниткина). Она была у Достоевского стенографисткой, и, несмотря набольшую разницу в возрасте (писатель был на четверть века её старше), они полюбили друг друга и сочетались браком.

Первый ребенок Достоевских родился через год после свадьбы, и это была девочка. Дочку назвали София. Увы, малышка не прожила и трёх месяцев: умерла от простуды в Женеве, где тогда жили супруги, и там же была похоронена.

Анна Григорьевна Достоевская в разные годы.

Вторая дочь Достоевских, Любовь, родилась год спустя в Дрездене, и её здоровье оказалось более крепким. Писатель её обожал, он часто рассказывал друзьям, какая она не по годам умная и развитая, какая спокойная (мол, совсем не капризничает) и как она не него похожа – «до смешного, до малейших черт», как выразился писатель в одном из своих писем племяннице.

Увы, Достоевскому выпало недолго наслаждаться радостью отцовства, а его дочке – общением с папой: писатель скончался, когда Любе было 12 лет. По воспоминаниям окружения, смерть родителя произвела на девочку-подростка очень сильное впечатление. С одной стороны, это было для нее ударом, с другой – увидев на похоронах, как окружающие отзываются о её отце и с какими почестями идет церемония, она, наконец, осознала всё величие и всю значимость своего родителя. После этого девочка переменилась: как писал специалист по Достоевскому Н. Наседкин, основываясь на воспоминаниях многих, кто знал Любу, «она была «неуживчива, высокомерна, заносчива».

Повзрослев, девочка отдалилась от матери. При этом она решила пойти по стопам отца и тоже начала писать. Так появились сборник рассказов «Больные девушки» и два романа – «Эмигрантка» и «Адвокатка». Однако читатели её творений не оценили.

Люба Достоевская в детстве (слева). Урна с прахом дочери Достоевского (справа.)

В конце концов, Любовь уехала в Европу на лечение (у нее было слабое здоровье) и осталась там навсегда. На Западе она называла себя Эме Достоевская. Там молодая Достоевская снова взялась за перо и попыталась писать на немецком и других европейских языках. Но и на чужбине с творчеством не сложилось.

Любовь написала на немецком большой биографический труд о своем отце «Dostoejewski geschildert von seiner Tochter», который был напечатан в Мюнхене, а позже переведен на русский и в сокращённом виде вышел в России. Однако, по мнению авторитетных биографов Достоевского, в книге дочки писателя оказалось много неточностей, спорных утверждений и фактических ошибок, хотя некоторые детали и были интересны. Причину неточностей в изложении Любой биографии отца критики видели в том, что рассказ был основан на детских воспоминаниях, что и исказило восприятие фактов.

В личной жизни дочке писателя тоже не повезло: она не вышла замуж и у неё не было детей. Умерла Эме Достоевская возрасте 57 лет от болезни крови в Итальянском городке Гриес (сейчас он входит в состав города Больцано). Там и покоится её прах.

Сын-тёзка предпочёл лошадей

Через два года после рождения второй дочки у Достоевских родился мальчик, которого в честь отца назвали Фёдором. На тот момент супруги уже вернулись в Петербург. Достоевский звал сынишку уменьшительно-ласкательно – Фечка.

Фёдор Фёдорович Достоевский и его жена Екатерина.

В детстве мальчик заинтересовался литературой и взялся за перо. Однако писателем он все-таки не стал: видимо, не захотел, чтобы его сравнивали с великим отцом, на фоне которого сложно выглядеть столь же масштабной фигурой. У Федора Федоровича была другая страсть, которой он отдал всю свою жизнь – лошади. Еще в молодости он приехал жить в Симферополь и остался тут навсегда. Фёдор занялся коневодством, вступил в Таврическое скаковое общество. Он тратил огромные суммы на разведение лошадей и его питомцы не раз побеждали на скачках.

Достоевский верхом на Радване, своей лучшей скаковой лошади.

В последние годы сын писателя читал лекции в Крыму, а также занимался торговлей. Кстати, в смутные годы революции его чуть не расстреляли малограмотные большевики, которым фамилия Достоевский ни о чем не говорила и которым лишь в последний момент «доложили», что перед ними сын великого писателя. Перед самой смертью Достоевский-младший с большим трудом доехал до Москвы (в те смутные времена это было непросто), взяв часть архивов отца, чудом не попавшую в руки крымского ЧК. Умер он в возрасте 51 года, лишь несколько месяцев прожив в Москве.

Потомки по линии Фёдора

Вдова Фёдора Фёдоровича Достоевского, Екатерина, осталась в Крыму с двумя сыновьями, причем им приходилось в буквальном смысле выживать. Один из мальчиков, тоже Федор, которого в семье ласково называли Федиком, прожил только 16 лет. Он писал талантливые стихи, прекрасно рисовал и музицировал, был трудолюбив и, по мнению достоевсковедов, по уровню таланта не уступал деду и мог бы стать великим поэтом, но, увы, его сразил брюшной тиф.

Екатерина с детьми и старший сын.

Младший сын Фёдора Достоевского-младшего, Андрей, после школы уехал учиться на материк. Он поступил в Донской политехнический институт, но вскоре его оттуда отчислили за пресловутое дворянское происхождение. С большим трудом и только при содействии Орджоникидзе он был зачислен в Ленинградский индустриальный институт. Получив диплом инженера, Андрей жил и работал в Ленинграде: преподавал в одном из техникумов. В Великую Отечественную он ушёл на фронт и на войне всегда хранил в рюкзаке бюстик своего дедушки.

Андрей Достоевский.

Правнук живёт в Питере

Дочка Андрея умерла в младенчестве, а сын, Дмитрий, родившийся в 1945 году, жив и сейчас. Серьёзных высот он не достиг, высшего образования, по его же словам, не стал получать принципиально, а нашел себя в рабочих специальностях – был электриком, монтером, водил трамваи.

При этом Дмитрий – человек очень начитанный и умный, кроме того, верующий. Он активен в соцсетях и пишет очень интересно (у него даже есть маленькие рассказы). Как потомок великого писателя он объездил много стран по приглашению разнообразных литературных сообществ и даже некоторое время жил в Европе. Правнук писателя активно работал с музеем Достоевского в Питере и вообще много сил отдаёт сохранению наследия своего деда. Жизнь его также связана с северной столицей.

У Дмитрия есть сын, три внучки и внук. Близкие часто говорят ему, что внешне он очень похож на своего прадеда. По словам Дмитрия, в молодости он скрывал, что является единственным потомком Достоевского по мужской линии, но теперь он говорит об этом гордо.

Дмитрий Достоевский.

Младший сын унаследовал болезнь

Помимо Фёдора, оставившего столь многочисленное потомство, у писателя был ещё один сын – Алексей. Супруга Анна хотела назвать сына Иваном, сам писатель – Степаном, и в итоге решили найти компромисс и дали ему имя, которого в роду у Достоевских еще не было.

Алеша рос здоровым мальчиком, и постепенно он стал любимцем отца – Фёдор Михайлович был с ним более ласков и снисходителен, чем с Любой и Федей, и даже не ругал, если тот вбегал в его кабинет, хотя это было детям строго запрещено.

Умер Алексей в два с половиной года от внезапно случившегося с ним недуга. У него вдруг начало дергаться лицо, потом судороги усилились, и петербургские врачи ничего не смогли с этим сделать, лишь прописав ребёнку успокоительное и вручив матери мальчика кислородную подушку. Пришедший к Достоевским вечером именитый врач лишь констатировал: ребёнок умирает.

Писатель всю жизнь винил себя за трагедию, случившуюся с сыном.

Предположительной причиной смерти малыша стала эпилепсия – недуг, которым, как известно, страдал сам писатель. Потеря сына стала для него ударом и он потом всю жизнь корил себя за то, что передал сыну по наследству это ужасное заболевание. Мальчика похоронили на Большеохтинском кладбище, но впоследствии могила его была утрачена.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/030823/57002/