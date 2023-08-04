Как появились стиральные машины, и какие инновации для стирки они предлагают сегодня

Чистка одежды от грязи всегда была одним из неотъемлемых элементов повседневной жизни человека. Однако стирка на протяжении долгого времени оставалась довольно трудоёмким занятием — до тех пор, пока не появился специальный аппарат для этого процесса, именуемый стиральной машиной. Правда, прежде чем она стала стирать самостоятельно, она прошла долгий путь от досточки до автоматического агрегата. А сегодня в неё вкладывается огромное количество технологий и инноваций.

Это сегодня стирать просто, но так было не всегда. /Фото: silikon-mag.com.ua

Наши давние предки, чтобы облегчить себе процесс стирки, применяли буквально все способы, которые были под рукой. Само собой, что при этой основная работа всё-таки выполнялась руками, что требовало и затраты по времени и огромное терпение. И хотя чаще всего этим занимались женщины, мужчинам отдельных профессий тоже приходилось этим заниматься. Так, к примеру, свою одежду самостоятельно стирали моряки во время плаваний. Впрочем, они придумали занятный способ, как за них это будет делать…стихия: оказывается, ни просто намыливали вещи, привязывали к верёвке и спускали за борт — таким образом, полоскала их вода.

Ручная стирка — процесс трудоёмкий. /Фото: vilingstore.net

Само собой, что на суше вариант моряков был, мягко говоря, нежизнеспособным. Кроме того, там одежда пачкалась значительно легче, а вот вода была совсем не в такой доступности, как бы этого многим людям хотелось. Так что на протяжении очень долгого времени женщинам и мужчинам для ручной стирки было возможно применять один-единственный гаджет — ребристую доску. Но и она была доступна далеко не каждому человеку, да и сам процесс очищения одежды оставался таковым, к которому необходимо приложить значительные усилия.

Стиральная доска — единственный доступный гаджет для стирки на протяжении истории. /Фото: istockphoto.com

Первый определённый перелом в тенденции использовать только стирку руками произошёл в эпоху золотой лихорадки на американском континенте, которая случилась в позапрошлом столетии. Причём человечество должно быть обязано этим тем предприимчивым дельцам, которые на стремлении людей облегчить свой быт решили неплохо заработать. Именно в таких условиях в 1851 году в Калифорнии появилась первая в истории прачечная. Вот в ней использовали весьма громоздкий, но механический стиральный аппарат, способный одновременно отстирать 15 рубашек. Человеческие руки там действительно не использовались, но в качестве силовой установки задействовался десяток запряженных мулов.

Стирка в 19 веке получила первый эволюционный толчок. /Фото: livejournal.com

Но на тот же 1851 года приходится ещё одно знаменательное событие в истории стиральной машинки — изобретатель Джеймс Кинг получим первый патент на спроектированной им стиральный гаджет. Устройство представляло собой два цилиндра, один из которых имел больше количество отверстий и вращался, находясь в середине второго цилиндра. За счёт такой конструкции формировался эффект одновременного движения воды и вещей в ней. Самой собой, стиральный агрегат Кинга являлся построенным исключительно на ручном приводе, но в те времена она стала причиной настоящей революции в деле очистки одежды.

Стиральный агрегат Кинга. /Фото: vilingstore.net

Изобретение Кинга быстро побудило других изобретателей спроектировать собственные варианты стиральных аппаратов. Однако особое значение среди них получило открытие в 1875 году Уильямом Блэкстоуном первого массового производства стиральных машин. Другой занятной страницей в истории этого гаджета стала появление европейской «стиралка», правда, случилось это на четверть столетия позднее — в 1900 году немецким изобретателем Карлом Миле был запатентован свою модель стиральной машины, которая быстро заимела огромную популярность на континенте.

Самое поразительное, что компания Карла Миле производит стиральные машины по сей день. /Фото: techno-lux.ru

А вот в пределах Российской империи машинная стирка появилась ещё чуть позже, а всё потому что на отечественных просторах далеко не сразу поверили эффективности зарубежного гаджета. А вот в мировом пространстве новый виток эволюции стиральных машин пришёлся на 1908 годы, когда американец Алва Фишер сумел не просто модернизировать аппарат, но и достичь абсолютной механизации процесса стирки. Это ему удалось за счёт использования электрического двигателя для привода. Правда, новаторские технические характеристики на тот момент были попросту несовместимы с безопасностью из-за наличия открытых рабочих механизмов. Впрочем, желающих облегчить свой быт этот недостаток тогдашней стиралки совершенно не останавливал.

Так выглядела электрическая стиральная машина в 1910 году. / Фото: pikabu.ru

Новаторство Алвы Фишера дало новый толчок у совершенствованию стиральных машин. Но теперь их проектирование предполагало не только использование постоянно эволюционирующих технических характеристик, но и увеличение продолжительное её эксплуатации, а также повышение показателей по безопасности даже дизайна. В результате ровный процесс модернизации сменился следующим поворотным моментом, случившимся в 1949 году — именно тогда появились первые машины-автоматы. С этого момента рост характеристик стиральных машин пошёл семимильными шагами: сначала разработали программу отжима, затем — функцию полного автоматического цикла и целого ряда различных режимов, которые выбирают владельцы.

Одна из первых автоматических стиралок в истории. /Фото: Одна из первых стиральных машин-автоматов. /Фото: Wikipedia.org

Сегодня стиральные машинки — неотъемлемая техника практически в каждом доме. А сегодня на рынке их можно найти просто огромное количество её моделей и модификаций. Кроме того, современный научно-технический прогресс позволяет постоянно модернизировать даже имеющийся ассортимент гаджетов для чистки одежды, так что число выполняемых ими основных и дополнительных функций постоянно увеличивается.

Современная стиральная машинка — это гаджет, который делает стирку удовольствием. /Фото: kitchenmania.ru

Так, например, одной из самых популярных ныне технологических модификаций современных стиральных машины является использование пара, а также ультразвуковых волн, что сильно увеличивает эффективность очистки вещей от загрязнений. В частности, паровая программа любой вариации позволить легче бороться с пятнами и бактериями, а применение ультразвуковых волны делает стирку более глубокой и деликатной. Настоящим же прыжком в будущее является внедрение «умных» технологий, которые дают пользователям возможность управлять своими гаджетами удалённо за счёт специального мобильного приложения.

Источник: https://novate.ru/blogs/030823/67065/