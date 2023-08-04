Гигантские вещи, которые вызывают у людей изумление

Мегалофобия — боязнь крупных предметов. Некоторые общие триггеры включают высокие небоскребы, большие статуи, огромные горы, большие корабли и даже животных, таких как слоны или киты. Но для более полного и наглядного списка давайте посетим субреддит «Мегалофобия».

Созданный еще в 2014 году, сейчас он насчитывает 764 000 участников, которые постоянно делятся фотографиями вещей, которые они считают слишком большими, чтобы с ними было удобно.

Источник: reddit

Источник: https://animalworld.com.ua/news/gigantskije-veshhi-kotoryje-vyzyvajut-u-ljudej-izumlenije