Чудесная жизнь акул

Наверное, из всех хищников, живущих на Земле, акулы вызывают у человека наибольший страх. Трудно найти более совершенный, и, в то же время, более древний организм. Акулы — это идеальные и древнейшие хищники, появившиеся уже 420–450 млн лет назад, и с тех пор они не сильно изменились: в том виде, какими мы знаем их сейчас, они сформировались во время юрского периода, когда по планете еще ходили динозавры, а первые птицы только-только поднимались в воздух.

Лодка Атлантического центра по охране белых акул и команда работают над пометкой большой белой акулы в водах у Кейп-Код, штат Массачусетс. (Фото Joseph Prezioso):

Большая белая акула у берегов Южной Африки. (Фото USO / iStockphoto):

Акулы — это водные животные, принадлежащие к надклассу рыб. Все акулы — хищники, т.е. для пропитания они используют животный корм — от мельчайших планктонных животных, до крупных обитателей морских вод.

Акулы очень живучи и не обладают такой болевой чувствительностью, как другие позвоночные животные. Их строение было настолько удачно отточено эволюцией, что акулы выжили в многовековой борьбе за существование с разными, часто очень могучими хищниками, при этом мало изменившись в строении органов и тела.

(Фото Sam Wolfe):

Белопятнистая кошачья акула. Эти акулы обитают в Индийском океане и Тихом океане на глубине до 18 м. Максимальный зарегистрированный размер 95 см. У этих акул удлинённое тело коричневого цвета, покрытое тёмными полосами и белыми пятнышками. (Фото Lillian Suwanrumpha):

Аквалангист плывет рядом с песчаными акулами в Средиземном море недалеко от прибрежного города Хадера на севере Израиля. (Фото Jack Guez):

Большая белая акула проплывает недалеко от острова Гуадалупе в Мексике. (Фото Benjamin Lowy):

Большая белая акула исследует ныряльщиков в клетках у острова Гуадалупе, Мексика. (Фото Rodrigo Friscione):

Акула плывет по дну океана во время подводного плавания с дайвинг-компанией Emerald Charters у залива Юпитер, Флорида. (Фото Sam Wolfe):

Короткоперая акула-мако плывет у мыса Кейп-Пойнт в Южной Африке. (Фото Alessandro De Maddalena):

Чернопёрая акула. Будучи активными хищниками, чернопёрые акулы охотятся на мелких стайных рыб. По сравнению с прочими представителями семейства они считаются довольно робкими. Как взрослые, так и молодые особи образуют скопления, в которых наблюдается сегрегация по размеру. (Фото Steve Woods Photography):

Ученые определили размер крупнейшего экземпляра, длина которого была достоверно измерена и равняется 6.4 метра. Эта большая белая акула была поймана в кубинских водах в 1945 году, измерена специалистами с документальной регистрацией замеров. Неподтвержденный вес этой кубинской акулы составляет 3 270 кг. Широкая пасть и острые зубы треугольной формы, расположенные в несколько рядов. Специалисты советуют при нападении акул «наносить удары в морду, по глазам и жабрам». Вызывает сомнение, что такие меры помогут отразить атаку 5 метрового хищника, миллионами лет эволюции оттачивавшего мастерство убивать. Тем не менее, большая белая акула находится на грани исчезновения — на Земле этих красивых, древнейших хищников осталось всего около 3 500 экземпляров. (Фото Joseph Prezioso):

Предупреждение об акулах на пляже Ньюкомб Холлоу в Веллфлите, штат Массачусетс. (Фото Charles Krupa, File):

Эколог акул и капитан лодки Хуан Олифант сигнализирует туристам, что к ним приближается множество акул, во время дайв-тура без клеток в Халейве, Гавайи. (Фото Hugh Gentry):

Чернопёрая акула. Как правило, чернопёрые акулы побаиваются людей и не представляют опасности, однако при наличии пищи они становятся агрессивными и могут напасть. (Фото Jorge Silva):

Детеныш черноперой рифовой акулы плывет среди стаи рыб на Мальдивах в Индийском океане. (Фото Westend61):

Белые акулы — одни из немногих акул, которые регулярно приподнимают голову над поверхностью воды, чтобы оглядеться в поисках добычи. (Фото USO / iStockphoto):

Источник: https://loveopium.ru/news/chudesnaya-zhizn-akul.html