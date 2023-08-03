Уолтер Сандерс: жизнь через объектив фотожурналиста LIFE

Уолтер Сандерс вошёл в историю журнала Life, как один из его самых выдающихся сотрудников. Хотя фотографом стал случайно. В Германии он изучал экономику, а первую камеру купил, чтобы сфотографировать свою маленькую дочку. Снимки оказались прекрасными, и производитель фототоваров Agfa использовал один из них в рекламных целях. С того момента Сандерс решил заниматься съёмкой профессионально.

Уолтер Сандерс (Walter Sanders) родился в Германии и вынужденно покинул страну в 1933 году с приходом к власти Гитлера. К тому времени он сотрудничал с лучшими немецкими иллюстрированными журналами, но стал объектом преследования со стороны эсэсовцев за «неарийскую» деятельность.

Первую работу для Life Сандерс сделал в 1938 году. После этого регулярно выполнял задания для легендарного журнала, а в 1944 году присоединился к его коллективу. Это сотрудничество продлилось по 1961 год. Опыт Сандерса пришёлся кстати, поскольку журнал как раз переходил к новостному формату. Многие его работы украсили обложку Life. Сандерс выполнял задания в Европе, документировал послевоенную жизнь в Германии, делал кадры на съёмочных киноплощадках и в учебных заведениях, а также работал над рекламными кампаниями. Умер фотожурналист на родине в Мюнхене. Часть его архива хранится в Getty Images, в нашей подборке избранные работы Уолтера Сандерса 1940-50-х годов.

Крем для ног Бетти Грейбл, 1940-е. Уолтер Сандерс

Актёры Лана Тёрнер и Джон Гарфилд на съёмках фильма «Почтальон всегда звонит дважды». Калифорния, США, 1945. Уолтер Сандерс

Чулки, 1953. Уолтер Сандерс

Члены братства «Каппа Сигма Ипсилон» Канзасского педагогического колледжа готовятся к «вечеринке простыней», 1941. Уолтер Сандерс

Ноги актрисы Бетти Грейбл, Голливуд, 1943. Уолтер Сандерс

Франц Иосиф Турн-и-Таксис среди своей коллекции из 2000 оленьих рогов, 1949. Уолтер Сандерс

Хайди Шарф, 1946. Уолтер Сандерс

Урожай на зиму, сентябрь 1943 года. Уолтер Сандерс

Фотография американских студентов попала на обложку LIFE в июле 1947. Уолтер Сандерс

Упражнения для осанки в Барнард-колледже, Нью-Йорк, 1954. Уолтер Сандерс

Упражнение «Поникшая маргаритка» на уроке осанки для девочек в Барнард-колледже, Нью-Йорк, 1954. Уолтер Сандерс

Туман в Нью-Йорке, 1950. Уолтер Сандерс

Собака на телевидении слушает тромбониста Майка Райли, 1950. Уолтер Сандерс

Сюрприз от офисных сотрудников, Нью-Йорк, 1957. Уолтер Сандерс

Садовая стена, Джорджтаун. Уолтер Сандерс

Пёс Морган, 1950. Уолтер Сандерс

Пара с «Фольксвагеном» в Вольфсбурге, Германия, 1951. Уолтер Сандерс

Пара в Белграде, Югославия (современная Сербия), 1948. Уолтер Сандерс

Общежитие для девочек в Гейдельберге, Германия, 1947. Уолтер Сандерс

На фабрике Rolleiflex, 1949. Уолтер Сандерс

Молодёжь демонстрирует рок-н-ролл тренерам по танцам Артуру Мюррею и его жене в танцевальной студии Бостона, США, 1955. Уолтер Сандерс

Модный показ, США, 1945. Уолтер Сандерс

Марлен Дитрих и Игорь Моисеев в Нью-Йорке, 1958. Уолтер Сандерс

Маргарет О’Брайен на съёмках фильма «Джейн Эйр», 1943. Уолтер Сандерс

Люди греются в лучах солнца, сидя в кафе на тротуаре. Берлин, Германия, 1946. Уолтер Сандерс

Люди на площади в Гейдельберге, Германия, 1947. Уолтер Сандерс

Лумис Дин, 1950. Уолтер Сандерс

Клод Бесси делает растяжку перед выступлением в Париже, 1949. Уолтер Сандерс

Карусели в Западной Германии, 1949. Уолтер Сандерс

Жизнь продолжается. Разрушенный войной город. Уолтер Сандерс

Занятие на улице в Вассар-колледже, город Поукипзи, штат Нью-Йорк, США, 1950. Уолтер Сандерс

Деревенский мальчик с котом. Хесслар, Германия, 1946. Уолтер Сандерс

Два бывших солдата вермахта в поисках работы на полях в немецкой провинции, 1946. Уолтер Сандерс

Деревенский мальчик с велосипедом в Германии, 1946. Уолтер Сандерс

Гардероб ковбоя Роя Роджерса, США, 1943. Уолтер Сандерс

Балерины Денис Буржуа и Клод Бесси. 1949, Париж, Франция. Уолтер Сандерс

Актриса Хильдегард Кнеф, 1947. Уолтер Сандерс

Балерины Денис Буржуа и Клод Бесси в Париже, 1949. Уолтер Сандерс

Актриса Бетти Грейбл демонстрирует рубашку собственного дизайна, Голливуд, Калифорния, США, 1943. Уолтер Сандерс

Юные рабочие на Южно-Тихоокеанской железной дороге. Уолтер Сандерс

Девушка на пляже, Калифорния, США, 1945. Уолтер Сандерс

Фигуристка, танцовщица и киноактриса Белита, 1945. Уолтер Сандерс

Танцовщица, фигуристка и пловчиха Белита, 1945. Уолтер Сандерс

Знаменитые ноги актрисы Бетти Грейбл, Голливуд, Калифорния, США, 1943. Уолтер Сандерс

Женщина в толпе, Париж, Франция, 1959. Уолтер Сандерс

Романтическая пара на площади Одеонсплац в Мюнхене, Германия, 1964. Уолтер Сандерс

Разговор с монахиней, Сиена, Италия, 1946. Уолтер Сандерс

Источник: https://cameralabs.org/aeon/fotozhurnalist-uolter-sanders/albom