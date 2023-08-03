Самые древние трусы в мире из известных сегодня были найдены при раскопках Древнего Рима.

Им 2000 лет и они полностью выполнены из кожи, да не простой, а из кожи молодого азиатского быка-яка, поставленного в Римскую империю по Великому Шелковому пути с Востока.

Такие трусы носили жены патрициев и богатых граждан, они имели удобные застежки для регулировки по бедрам. А кожаными трусики были потому, что в иных тогда было в римскую баню не сходить, плавок из "Спортмастера" еще не придумали.

Поэтому дамы и мужчины Рима ходили в баню и на пляж в кожаных трусиках. И мы видим с вами ниже, как весело бегают римские дамы по сицилийскому побережью в 4 веке, на мозаике из раскопанной древней виллы (дачи) Романа-дель-Казале. Другим вариантом был бы китайский шелк, он тоже поставлялся в Рим из Китая по той же дороге. Да вот только дешевле было бы тогда отливать трусы из серебра, настолько шёлк в античность был дорог.

Источник: https://dzen.ru/rubez