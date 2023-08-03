Любимая дача Сталина в Абхазии: как ее строили и что там происходит в наши дни

Иосиф Сталин не мог похвастаться отличным здоровьем, поэтому при возможности старался совмещать полезный отдых с работой. Для него было построено больше десятка дач в самых прекрасных уголках страны. В некоторых он жил месяцами, в других не побывал ни разу. Загородные дома были построены и в Подмосковье, и в Крыму, и в Сочи, но больше всего первому генсеку нравилось проводить время в Абхазии.

Абхазия, где горный воздух встречается с морским, была очень по душе Иосифу Виссарионовичу. Для него здесь построили пять домов в самых живописных местах. В некоторых из них, например, в Сухумской резиденции, вождь не был ни разу. А вот в Новом Афоне жил по долгу, совмещая отдых с работой, ведь это была единственная дача, в которой была прямая связь с Кремлем.

С пользой для здоровья

После того как была установлена советская власть, на землях Абхазии, принадлежащих Новоафонскому монастырю, начали строительство санатория. Предполагалось, что поправлять здоровье там будут первые лица Советского союза. В 1946 году сюда приехал и Сталин. Московские врачи очень рекомендовали ему Абхазию, как место с уникальным и очень полезным для его здоровья, климатом.

Абхазия пришлась по душе генсеку, и он распорядился о строительстве дачи близь монастыря. Разработать проект дома было поручено любимому архитектору Сталина Мирону Мержанову. Конечно же, требования были очень высокими. Дом должен был быть не просто красивым и удобным, но еще и безопасным. Новоафонскую резиденцию вождя невозможно рассмотреть со стороны моря, где проходит основная дорога и железнодорожная ветка. К тому же и фасад здания выкрашен в сдержанный зеленый цвет, что полностью растворяет его среди буйной абхазской зелени.

Сегодня дача Сталина требует серьезного ремонта

При этом с самой дачи, а в частности с огромного балкона, выйти на который можно только с рабочего кабинета Сталина, открывается потрясающий вид на море и горы. Наверняка вождь любил проводить здесь время со своей неизменной трубкой, устремив взгляд вдаль… Добраться же до резиденции незаметно невозможно, расположена она хоть и в укрытии, но практически на вершине, что делает все подступы к ней хорошо просматриваемыми. Позади дачи отвесная скала, надежно закрывающая тыл.

Потрясающий вид, открывающийся с балкона кабинета генсека

Учитывая, что Сталин беспокоился о своей безопасности несколько чрезмерно, видимо не безосновательно ожидая покушений на собственную жизнь, этому уделялось огромное внимание. Помимо особого расположения дачи, внутри нее тоже все было обустроено так, чтобы генсек в любое время мог незаметно покинуть ее из любой комнаты, для этого предусмотрено несколько выходов. Были и потайные ходы, которые вели в сторону моря, но они засекречены до сих пор. На смотровой площадке, с которой открывался полный обзор, дежурила охрана, среди которой был снайпер.

Огромное количество прислуги и охраны объяснялось тем, что персонал менялся каждые три месяца, для того чтобы не допустить утечки информации и обрастание связями.

Комплекс построили всего за год, к 1947 году он уже был готов, тогда же сюда впервые приехал Сталин. Помимо главного корпуса, — собственно места пребывания вождя, в комплекс входит отдельно стоящая кухня (Иосиф Виссарионович не любил посторонние запахи), дачный павильон, смотровая ротонда и беседка на вершине скалы. Сама дача включает в себя огромный балкон, рабочий кабинет, комнату для отдыха, переговорный зал, три спальни, две ванные и просторную прихожую.

Одна из трех спален Сталина

Три спальни, несмотря на то, что для гостей вообще предусматривался отдельный корпус, были сделаны так же исходя из соображений безопасности. Генсек мог менять место дислокации даже ночью, поменяв спальню. Нередко использовались манекены, чтобы нельзя было знать достоверно в которой из спален находится первое лицо государства.

Сдержанный и лаконичный дизайн, как и любил Сталин без всяких излишеств, был выполнен исключительно из натуральных абхазских пород дерева, вместо стекол использовался горный хрусталь. Только колонны из палисандра были украшены вставками из карельской березы и включены панели из красного дерева. Никаких обоев или покраски в доме не было. Материалы были обработаны в Москве вручную, а люстры изготовлены из бронзы.

Любимая дача Сталина

Банкетный зал

О том, что именно эта резиденция была особенно по душе Иосифу Виссарионовичу говорит несколько фактов. Во-первых, в ней он бывал достаточно часто. Официально – пять раз, причем жил по несколько месяцев подряд, чаще всего приезжал осенью и жил до декабря. В последний раз он был в Новом Афоне за несколько месяцев до своей смерти.

Во-вторых, больше ни в одной из дач вождя, коих было множество, не было прямой связи с Кремлем, а значит здесь он намеревался оставаться надолго, имея возможность работать. Кстати, линия проработала вплоть до 1993 года.

Рабочее место вождя

Сейчас в банкетном зале висит репродукция картины Шишкина «Сибирский пейзаж». Конечно же, когда этот дом был сталинским, картина была оригинальная. Ее забрали в музей только после смерти вождя. Пейзаж ему очень нравился, он даже во время застолий предпочитал сидеть не во главе стола, а напротив картины. Когда что-то за столом ему не нравилось, он указывал на картину со словами: «Значит в Сибирь, на лесоповал».

Учитывая, что это все-таки дача, предполагающая отдых и развлечения, они тоже были предусмотрены в доме. Например, здесь был обустроен небольшой кинотеатр, где генсек любил смотреть военные фильмы. Был и бильярдный стол, несмотря на то, что вождь играл не очень хорошо из-за проблем с рукой, соперники часто ему подыгрывали, уступая первенство.

Новоафонская дача сегодня

Территория комплекса несколько запущена

Сейчас, некогда любимая дача Сталина, увы, не производит впечатления ухоженного места, несмотря на то, что здесь теперь музей и водят туристов. В 2009 году была проведена некоторая реставрация дачи, тогда она еще использовалась для отдыха высокопоставленных лиц, тогда же установили кондиционеры. Хотя некая атмосфера, заставляющая вести себя сдержанно, несомненно присутствует.

Интерьер времени Сталина практически полностью сохранен, в том числе мебель и посуда, из которой пил и ел генсек, открыта взору туристов. В рабочем кабинете сохранен стол вождя, но нет ни единого стула, похоже, что желающих присесть на место первого лица государства было слишком много, что ему явно бы не пришлось по душе. Можно посетить главное здание, но на первый этаж, где расположена бильярдная, вход закрыт. Помещение требует ремонта, поэтому узнать об обустройстве комнаты можно только заглянув в окна.

Ванная комната

Вход в дачу с улицы сразу на второй этаж, взору открываются высокие потолки (больше 5 метров!) и отделка деревом. Ванные комнаты красноречиво свидетельствуют о том, что Сталин был приверженцем аскетизма. Они скорее похожи на процедурные, нежели на роскошные апартаменты.

На кухню и гостевой корпус экскурсий нет, здания тоже требуют ремонта. К ротонде на вершину скалы пройти тоже не получится, несмотря на то, что лестница, ведущая туда сохранилась, высок риск обрушения, поэтому проход туда тоже закрыт.

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Источник: https://kulturologia.ru/blogs/010823/56939/