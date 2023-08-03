Лучшие фото за июль
Запоминающиеся кадры месяца
Саммит НАТО в Вильнюсе, пожар на полигоне в Крыму, форум Россия—Африка в Санкт-Петербурге, фестиваль «Славянский базар» в Витебске и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».
Москва. Люди гуляют по Красной площади после ливня
Фото: Коммерсантъ / Анна Акельева /
Санкт-Петербург. Слева направо: главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов, президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу на главном военно-морском параде в акватории Невы
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров
Санкт-Петербург. Посетители экономического и гуманитарного форума Россия—Африка осматривают экспонаты выставки вооружения
Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко
Санкт-Петербург. Представитель посольства Гвинеи Жак Севоба Лама в футболке с изображениями российского лидера на форуме Россия—Африка
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров
Санкт-Петербург. Председатель Африканского союза Азали Ассумани (слева) и президент России Владимир Путин во время рабочего завтрака с главами региональных организаций Африки
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров
Волгоградская область. Уборка пшеницы в Октябрьском районе
Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов /
Вологодская область. Заготовка древесины на территории лесопромышленного предприятия
Фото: Коммерсантъ / Александр Манзюк
Улан-Удэ. Премьер-министр Михаил Мишустин (слева) и генеральный директор Улан-Удэнского авиационного завода Алексей Козлов осматривают предприятие
Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко /
Москва. Депутат Евгений Нифантьев на пленарном заседании Госдумы
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин
Санкт-Петербург. Слева направо: председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов, президент банка ВТБ Андрей Костин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина на финансовом конгрессе Банка России
Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков
Санкт-Петербург. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова перед началом пленарного заседания саммита Россия—Африка
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров
Москва. Военнослужащий возле Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду
Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов
Крым. Горящий склад боеприпасов в Кировском районе
Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев
Керчь. Приостановленное автомобильное движение по Крымскому мосту из-за происшествия с украинскими беспилотниками
Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев
Вильнюс, Литва. Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой перед началом торжественного приема по случаю открытия саммита НАТО
Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий
Вильнюс. Зал для заседаний саммита НАТО
Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий
Москва. Избрание меры пресечения бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о призывах к экстремистской деятельности
Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов
Москва. Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, перед заседанием Пресненского районного суда по продлению ей домашнего ареста
Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин /
Москва. Митинг мусульман против полицейских рейдов в мечетях
Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов
Санкт-Петербург. Абитуриенты сдают вступительные экзамены
Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов
Сергиев Посад, Московская область. Люди прыгают через костер на праздновании Дня Ивана Купалы в рамках фестиваля народной культуры и живой истории
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев
Сергиев Посад. Участники фестиваля народной культуры и живой истории в парке «Городецкое гульбище»
Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев
Крым. Новорожденный белый львенок в сафари-парке «Тайган» в Белогорском районе
Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев
Калужская область. Перформанс театра «Пух и прах» на фестивале «Архстояние» в арт-парке «Никола-Ленивец»
Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов
Москва. Виолончелист, дирижер и худрук академического камерного оркестра «Musica Viva» Александр Рудин во время интервью
Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов
Витебск, Белоруссия. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия XXXII Международного фестиваля искусств «Славянский базар»
Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор /
Витебск. Итальянская певица Agape держит приз за второе место на фестивале искусств «Славянский базар»
Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор /
Москва. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на церемонии награждения команды после победы в матче за Суперкубок России
Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов
Москва. Голкипер «Спартака» Александр Максименко (слева) ловит мяч
Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов
Москва. Футболист «Урала» (справа) пытается нанести удар в прыжке
Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов
Москва. Игрок «Спартака» Квинси Промес (в красном) во время матча против «Балтики»
Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов
Москва. «Красочный забег» вокруг стадиона «Лужники»
Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин
Жуковский, Московская область. Забег на 100 метров среди женщин в рамках Кубка России по легкой атлетике
Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов
Казань. Показательные выступления мотоциклистов на церемонии старта международного ралли «Шелковый путь»
Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов /
Самара. Подростки занимаются на турниках на берегу Волги
Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян
Ялта. Суперлуние над Черным морем
Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев
Источник: https://www.kommersant.ru/gallery/6136511?from=multimedia_3
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