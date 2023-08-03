Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Лучшие фото за июль

Москва. Люди гуляют по Красной площади после ливня

Запоминающиеся кадры месяца

Саммит НАТО в Вильнюсе, пожар на полигоне в Крыму, форум Россия—Африка в Санкт-Петербурге, фестиваль «Славянский базар» в Витебске и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Москва. Люди гуляют по Красной площади после ливня

Москва. Люди гуляют по Красной площади после ливня

Фото: Коммерсантъ / Анна Акельева  /

Санкт-Петербург. Слева направо: главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов, президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу на главном военно-морском параде в акватории Невы

Санкт-Петербург. Слева направо: главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов, президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу на главном военно-морском параде в акватории Невы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Санкт-Петербург. Посетители экономического и гуманитарного форума Россия—Африка осматривают экспонаты выставки вооружения

Санкт-Петербург. Посетители экономического и гуманитарного форума Россия—Африка осматривают экспонаты выставки вооружения

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Санкт-Петербург. Представитель посольства Гвинеи Жак Севоба Лама в футболке с изображениями российского лидера на форуме Россия—Африка

Санкт-Петербург. Представитель посольства Гвинеи Жак Севоба Лама в футболке с изображениями российского лидера на форуме Россия—Африка

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Санкт-Петербург. Председатель Африканского союза Азали Ассумани (слева) и президент России Владимир Путин во время рабочего завтрака с главами региональных организаций Африки

Санкт-Петербург. Председатель Африканского союза Азали Ассумани (слева) и президент России Владимир Путин во время рабочего завтрака с главами региональных организаций Африки

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Волгоградская область. Уборка пшеницы в Октябрьском районе

Волгоградская область. Уборка пшеницы в Октябрьском районе

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /

Вологодская область. Заготовка древесины на территории лесопромышленного предприятия

Вологодская область. Заготовка древесины на территории лесопромышленного предприятия

Фото: Коммерсантъ / Александр Манзюк

Улан-Удэ. Премьер-министр Михаил Мишустин (слева) и генеральный директор Улан-Удэнского авиационного завода Алексей Козлов осматривают предприятие

Улан-Удэ. Премьер-министр Михаил Мишустин (слева) и генеральный директор Улан-Удэнского авиационного завода Алексей Козлов осматривают предприятие

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /

Москва. Депутат Евгений Нифантьев на пленарном заседании Госдумы

Москва. Депутат Евгений Нифантьев на пленарном заседании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Санкт-Петербург. Слева направо: председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов, президент банка ВТБ Андрей Костин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина на финансовом конгрессе Банка России

Санкт-Петербург. Слева направо: председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов, президент банка ВТБ Андрей Костин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина на финансовом конгрессе Банка России

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Санкт-Петербург. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова перед началом пленарного заседания саммита Россия—Африка

Санкт-Петербург. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова перед началом пленарного заседания саммита Россия—Африка

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Москва. Военнослужащий возле Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду

Москва. Военнослужащий возле Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Крым. Горящий склад боеприпасов в Кировском районе

Крым. Горящий склад боеприпасов в Кировском районе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев

Керчь. Приостановленное автомобильное движение по Крымскому мосту из-за происшествия с украинскими беспилотниками

Керчь. Приостановленное автомобильное движение по Крымскому мосту из-за происшествия с украинскими беспилотниками

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев

Вильнюс, Литва. Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой перед началом торжественного приема по случаю открытия саммита НАТО

Вильнюс, Литва. Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой перед началом торжественного приема по случаю открытия саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий

Вильнюс. Зал для заседаний саммита НАТО

Вильнюс. Зал для заседаний саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий

Москва. Избрание меры пресечения бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о призывах к экстремистской деятельности

Москва. Избрание меры пресечения бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о призывах к экстремистской деятельности

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Москва. Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, перед заседанием Пресненского районного суда по продлению ей домашнего ареста

Москва. Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, перед заседанием Пресненского районного суда по продлению ей домашнего ареста

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /

Москва. Митинг мусульман против полицейских рейдов в мечетях

Москва. Митинг мусульман против полицейских рейдов в мечетях

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Санкт-Петербург. Абитуриенты сдают вступительные экзамены

Санкт-Петербург. Абитуриенты сдают вступительные экзамены

Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов

Сергиев Посад, Московская область. Люди прыгают через костер на праздновании Дня Ивана Купалы в рамках фестиваля народной культуры и живой истории

Сергиев Посад, Московская область. Люди прыгают через костер на праздновании Дня Ивана Купалы в рамках фестиваля народной культуры и живой истории

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Сергиев Посад. Участники фестиваля народной культуры и живой истории в парке «Городецкое гульбище»

Сергиев Посад. Участники фестиваля народной культуры и живой истории в парке «Городецкое гульбище»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Крым. Новорожденный белый львенок в сафари-парке «Тайган» в Белогорском районе

Крым. Новорожденный белый львенок в сафари-парке «Тайган» в Белогорском районе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев

Калужская область. Перформанс театра «Пух и прах» на фестивале «Архстояние» в арт-парке «Никола-Ленивец»

Калужская область. Перформанс театра «Пух и прах» на фестивале «Архстояние» в арт-парке «Никола-Ленивец»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Москва. Виолончелист, дирижер и худрук академического камерного оркестра «Musica Viva» Александр Рудин во время интервью

Москва. Виолончелист, дирижер и худрук академического камерного оркестра «Musica Viva» Александр Рудин во время интервью

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Витебск, Белоруссия. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия XXXII Международного фестиваля искусств «Славянский базар»

Витебск, Белоруссия. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия XXXII Международного фестиваля искусств «Славянский базар»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /

Витебск. Итальянская певица Agape держит приз за второе место на фестивале искусств «Славянский базар»

Витебск. Итальянская певица Agape держит приз за второе место на фестивале искусств «Славянский базар»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /

Москва. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на церемонии награждения команды после победы в матче за Суперкубок России

Москва. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на церемонии награждения команды после победы в матче за Суперкубок России

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Москва. Голкипер «Спартака» Александр Максименко (слева) ловит мяч

Москва. Голкипер «Спартака» Александр Максименко (слева) ловит мяч

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Москва. Футболист «Урала» (справа) пытается нанести удар в прыжке

Москва. Футболист «Урала» (справа) пытается нанести удар в прыжке

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Москва. Игрок «Спартака» Квинси Промес (в красном) во время матча против «Балтики»

Москва. Игрок «Спартака» Квинси Промес (в красном) во время матча против «Балтики»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Москва. «Красочный забег» вокруг стадиона «Лужники»

Москва. «Красочный забег» вокруг стадиона «Лужники»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Жуковский, Московская область. Забег на 100 метров среди женщин в рамках Кубка России по легкой атлетике

Жуковский, Московская область. Забег на 100 метров среди женщин в рамках Кубка России по легкой атлетике

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Казань. Показательные выступления мотоциклистов на церемонии старта международного ралли «Шелковый путь»

Казань. Показательные выступления мотоциклистов на церемонии старта международного ралли «Шелковый путь»

Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов  /

Самара. Подростки занимаются на турниках на берегу Волги

Самара. Подростки занимаются на турниках на берегу Волги

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян

Ялта. Суперлуние над Черным морем

Ялта. Суперлуние над Черным морем

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев

Источник: https://www.kommersant.ru/gallery/6136511?from=multimedia_3

03.08.2023 - Posted by | Креатив...

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