Лучшие фото за июль

Запоминающиеся кадры месяца

Саммит НАТО в Вильнюсе, пожар на полигоне в Крыму, форум Россия—Африка в Санкт-Петербурге, фестиваль «Славянский базар» в Витебске и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Москва. Люди гуляют по Красной площади после ливня

Фото: Коммерсантъ / Анна Акельева /

Санкт-Петербург. Слева направо: главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов, президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу на главном военно-морском параде в акватории Невы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Санкт-Петербург. Посетители экономического и гуманитарного форума Россия—Африка осматривают экспонаты выставки вооружения

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Санкт-Петербург. Представитель посольства Гвинеи Жак Севоба Лама в футболке с изображениями российского лидера на форуме Россия—Африка

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Санкт-Петербург. Председатель Африканского союза Азали Ассумани (слева) и президент России Владимир Путин во время рабочего завтрака с главами региональных организаций Африки

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Волгоградская область. Уборка пшеницы в Октябрьском районе

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов /

Вологодская область. Заготовка древесины на территории лесопромышленного предприятия

Фото: Коммерсантъ / Александр Манзюк

Улан-Удэ. Премьер-министр Михаил Мишустин (слева) и генеральный директор Улан-Удэнского авиационного завода Алексей Козлов осматривают предприятие

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко /

Москва. Депутат Евгений Нифантьев на пленарном заседании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Санкт-Петербург. Слева направо: председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов, президент банка ВТБ Андрей Костин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина на финансовом конгрессе Банка России

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Санкт-Петербург. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова перед началом пленарного заседания саммита Россия—Африка

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Москва. Военнослужащий возле Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Крым. Горящий склад боеприпасов в Кировском районе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев

Керчь. Приостановленное автомобильное движение по Крымскому мосту из-за происшествия с украинскими беспилотниками

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев

Вильнюс, Литва. Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой перед началом торжественного приема по случаю открытия саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий

Вильнюс. Зал для заседаний саммита НАТО

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий

Москва. Избрание меры пресечения бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о призывах к экстремистской деятельности

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Москва. Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, перед заседанием Пресненского районного суда по продлению ей домашнего ареста

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин /

Москва. Митинг мусульман против полицейских рейдов в мечетях

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Санкт-Петербург. Абитуриенты сдают вступительные экзамены

Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов

Сергиев Посад, Московская область. Люди прыгают через костер на праздновании Дня Ивана Купалы в рамках фестиваля народной культуры и живой истории

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Сергиев Посад. Участники фестиваля народной культуры и живой истории в парке «Городецкое гульбище»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Крым. Новорожденный белый львенок в сафари-парке «Тайган» в Белогорском районе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев

Калужская область. Перформанс театра «Пух и прах» на фестивале «Архстояние» в арт-парке «Никола-Ленивец»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

Москва. Виолончелист, дирижер и худрук академического камерного оркестра «Musica Viva» Александр Рудин во время интервью

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Витебск, Белоруссия. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия XXXII Международного фестиваля искусств «Славянский базар»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор /

Витебск. Итальянская певица Agape держит приз за второе место на фестивале искусств «Славянский базар»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор /

Москва. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на церемонии награждения команды после победы в матче за Суперкубок России

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Москва. Голкипер «Спартака» Александр Максименко (слева) ловит мяч

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Москва. Футболист «Урала» (справа) пытается нанести удар в прыжке

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Москва. Игрок «Спартака» Квинси Промес (в красном) во время матча против «Балтики»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Москва. «Красочный забег» вокруг стадиона «Лужники»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Жуковский, Московская область. Забег на 100 метров среди женщин в рамках Кубка России по легкой атлетике

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Казань. Показательные выступления мотоциклистов на церемонии старта международного ралли «Шелковый путь»

Фото: Коммерсантъ / Артем Дергунов /

Самара. Подростки занимаются на турниках на берегу Волги

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян

Ялта. Суперлуние над Черным морем

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев

Источник: https://www.kommersant.ru/gallery/6136511?from=multimedia_3