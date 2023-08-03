Красивые скульптуры, которыми восхищается весь мир

Если говорить об искусстве, то на эту дискуссию может уйти целая вечность. Нам простым смертным остается лишь наслаждаться творениями великих мастеров. Предлагаем посмотреть подборку потрясающих скульптур из разных стран и эпох, чтобы погрузиться в музейную атмосферу.

Этот Анубис прекрасно сохранился, хотя был выполнен в I–II веках нашей эры

Римский император Коммод был известен своей физической силой, и его сравнивали с Геркулесом. Собственно, в этом образе он и просил себя изображать



Скульптура Данте Алигьери с томиком Вергилия в галерее Уффици



Тосканский врач Франческо Реди, в честь которого даже назван один из кратеров на Марсе



Муза поэзии ищет, кого бы ей посетить



Передать атмосферу веселья тоже нужно уметь



Древнегреческая богиня Селена, олицетворение Луны, взирает сверху на мир



Бюсты отца и сына Медичи были созданы в XVII веке с натуры. После них последовала серия скульптур остальных членов семьи



«Нидия, слепая цветочница из Помпеи» воспроизводилась около 167 раз и некоторое время была одной из самых популярных скульптур



Мадам де Вайи была женой архитектора Шарля де Вайи, друга скульптора Огюстена Пажу. Ее муж построил по соседству 2 дома: один для себя, второй — для своего друга. А Пажу выполнил бюсты супружеской четы



Деревянные скульптуры тоже были частым явлением. Эта окунает нас в XII век



Сафо решила отложить на время свою лиру и немного отдохнуть



Скульптура 1851 года из бронзы — «Африканская Венера»



Только взгляните, как мастер проработал детали тиары



А взгляд Вольтера? Немного уставший, понимающий



Адель, или Марчелло, создала свою «Улыбающуюся мавританку» в середине XIX века. Она уделила особенное внимание лицу, в выражении которого так легко считывается полная безмятежность



В XVIII веке скульптор Франц Ксавер Мессершмидт создал ряд бюстов, выражающих характеры и эмоции. Среди них он изобразил и раздражение





Источник: https://nevsepic.com.ua/skulptury/36309-krasivye-skulptury-kotorymi-voshischaetsya-ves-mir-17-foto.html